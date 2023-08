Bedurvult a buli a Szigeten – zúgott a „Mocskos Fidesz” a Krúbi-koncerten (VIDEÓ)

Javában tart a Sziget Fesztivál, amelyen kedden este lépett fel a kormány-ellenességéről elhíresült Krúbi művésznéven futó énekes is. Krúbi eddigi dalaiban, és koncertjein is egyértelműen kinyilvánította politikai véleményét. Több koncertjén is elénekelte Az Oroszlánkirályból ismert Az élet az úr című dal adaptált verzióját, majd megcsókolta az előzetesen Szimbaként az égbe emelt Orbán Viktor bábut.

Nem csoda, hogy az előadó rajongói is elsősorban az ellenzékiek köréből kerülnek ki. A Sziget Fesztivál közönsége a „Mocskos Fidesz” szöveg skandálásával nyilvánította ki szimpátiáját és egyetértését az énekesnek.

A HVG koncerten készült felvétele itt tekinthető meg:



