„Ez a nő születése okán is bűnöző volt” – 125 éve gyilkolták meg Sisit

Sisiről, vagyis Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnőről, Erzsébet magyar királynéról, Ferenc József házastársáról sokan, sokat, vagy úgy is fogalmazhatunk, mindenki, mindent megénekelt. A Mandiner is bemutatta élete számos mozzanatát az elmúlt években: érintettük Andrássy Gyula gróffal fenntartott kapcsolatát, írtunk a Sisi-kultuszról, Jókai Mór és a királyné barátságáról, megemlékeztünk a „gonosz nőről”, vagyis Sisi anyósáról, de még a legjobb barátnőjéről, Ferenczy Idáról is.

Ami talán kevesebb figyelmet kapott, az Sisi halála: a királynét napra pontosan 125 éve, 1898. szeptember 10-én gyilkolták meg a Genfi-tó partján, egy hegyesre élezett reszelővel. Ennek az esetnek eredünk a nyomába.