Trumpnál végleg betelt a pohár: újabb ország ellen indíthat háborút

Ismert, az amerikai hadsereg a hétvégén ismét elsüllyesztett egy feltételezett drogcsempész-hajót Venezuela partjainál, amelynek fedélzetén négy ember életét vesztette. Donald Trump az eset kapcsán a következőket mondta a Reuters szerint:

„Az elmúlt hetekben a haditengerészet támogatásával sikeresen felszámoltuk a kartellek tengeri tevékenységét. Tegnap éjjel is elfogtunk egyet – mostanra nem maradt több odakint” – fogalmazott az elnök, majd hozzátette: