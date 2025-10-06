Ft
10. 06.
hétfő
Trumpnál végleg betelt a pohár: újabb ország ellen indíthat háborút

2025. október 06. 17:26

Úgy látszik, az elnök nem csak szavakkal harcol a kartellek ellen.

2025. október 06. 17:26
null

Ismert, az amerikai hadsereg a hétvégén ismét elsüllyesztett egy feltételezett drogcsempész-hajót Venezuela partjainál, amelynek fedélzetén négy ember életét vesztette. Donald Trump az eset kapcsán a következőket mondta a Reuters szerint:

„Az elmúlt hetekben a haditengerészet támogatásával sikeresen felszámoltuk a kartellek tengeri tevékenységét. Tegnap éjjel is elfogtunk egyet – mostanra nem maradt több odakint” – fogalmazott az elnök, majd hozzátette: 

Már nem a tengeren próbálkoznak, ezért ideje a szárazföldön keresni őket, mert mostantól ott fognak mozogni.”



Bár az amerikai elnök nem mondta ki nyíltan, hogy Venezuela területét célba vennék, kijelentései erőteljesen erre utaltak, amit Caracas vezetése is így értelmezett. „Népünk sosem hátrált meg, amikor a szabadságáért kellett kiállnia. Készen állunk bármilyen kihívással szembenézni” – reagált Nicolas Maduro venezuelai elnök.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

olajfa-0
2025. október 06. 18:15
Még szerencse, hogy békepári az Elnök!
vi-ktt
•••
2025. október 06. 18:12 Szerkesztve
Aki mást vár a kétpárti cionáci rezsimtől, az hülye! Az USA csak azt adja, ami a lényege TERROR! Amit magától értetődően felszabadításként reklámoz... Aki nem hiszi, az olvassa el John Perkins könyvét az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai címűt! Egy kis színes, tömör összefoglaló a könyv tartalmából: youtube.com/watch?v=MEfKVl6EdnU amely bűncselekményeknek Perkins tevékeny részese volt...
democRATS
2025. október 06. 17:36
A rablóbandának már megint más olajára fáj a foga...
Intel
2025. október 06. 17:35
Trump többször közölte, hogy 8 háborút állított meg. Többek között az Albánia és Aberbajdzsán közöttit (sic). Ezek után kijár neki egy új elindítása. Jutalomfalat.
