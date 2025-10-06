Trumpnál végleg betelt a pohár: újabb ország ellen indíthat háborút

Megvan, ki követheti Trumpot a Republikánus Párt élén: a lehetséges jelölt sem cáfolta a híreszteléseket
Úgy látszik, az elnök nem csak szavakkal harcol a kartellek ellen.
Ismert, az amerikai hadsereg a hétvégén ismét elsüllyesztett egy feltételezett drogcsempész-hajót Venezuela partjainál, amelynek fedélzetén négy ember életét vesztette. Donald Trump az eset kapcsán a következőket mondta a Reuters szerint:
„Az elmúlt hetekben a haditengerészet támogatásával sikeresen felszámoltuk a kartellek tengeri tevékenységét. Tegnap éjjel is elfogtunk egyet – mostanra nem maradt több odakint” – fogalmazott az elnök, majd hozzátette:
Már nem a tengeren próbálkoznak, ezért ideje a szárazföldön keresni őket, mert mostantól ott fognak mozogni.”
Bár az amerikai elnök nem mondta ki nyíltan, hogy Venezuela területét célba vennék, kijelentései erőteljesen erre utaltak, amit Caracas vezetése is így értelmezett. „Népünk sosem hátrált meg, amikor a szabadságáért kellett kiállnia. Készen állunk bármilyen kihívással szembenézni” – reagált Nicolas Maduro venezuelai elnök.
