Lőttek a közel-keleti békének? – Izrael több mint 80 célpontot támadott Libanonban

Katasztrofális kapituláció az iráni megegyezés Izrael szerint
Megdöbbentek a zsidó államban a fejük fölött kötött megállapodás miatt.
Az események miatt az Egyesült Államok és Irán között tervezett tárgyalások is váratlanul megszakadtak.
Ismét nőtt a feszültség Izrael és a Hezbollah között, miután négy izraeli katona életét vesztette Dél-Libanonban. Benjámin Netanjahu miniszterelnök válaszul átfogó katonai akciót rendelt el, Donald Trump pedig arról beszélt, hogy jó a viszonya az izraeli kormányfővel, ugyanakkor „néha egy kicsit meg kell őrizni a józanságát” – áll az Irish Times beszámolójában.
Az hirtelen újra fellángoló konfliktus miatt az Egyesült Államok és Irán között tervezett tárgyalások is megszakadtak.
Az izraeli hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 80 Hezbollah-célpontot támadtak Dél-Libanonban, elsősorban Nabatíje térségében. Az izraeli hadsereg azt állította, hogy több tucat Hezbollah-harcossal is végeztek.
Benjámin Netanjahu közleményében „aljas támadásnak” nevezte a Hezbollah akcióját, amelyben négy izraeli katona vesztette életét. Szerinte ez a tűzszünet nyílt megsértése volt. Az izraeli kormányfő közölte:
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Megdöbbentek a zsidó államban a fejük fölött kötött megállapodás miatt.
Izrael nem fogja eltűrni a katonái vagy területe elleni támadásokat, és nagyon súlyos árat fog fizettetni a Hezbollahhal ezekért.”
Hozzátette, hogy az izraeli hadsereg mindaddig a dél-libanoni biztonsági övezetben marad, ameddig ezt az észak-izraeli települések védelme megköveteli.
Eközben az Axiosnak adott interjújában Donald Trump hangsúlyozta, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápol Netanjahuval, ugyanakkor úgy fogalmazott:
Ha én nem lennék, Izrael ma nem létezne.”
Az amerikai elnök az izraeli kormányfőre célozva hozzátette:
Jó a kapcsolatunk, de néha egy kicsit meg kell őrizni a józanságát.”
Trump korábban már bírálta az izraeli vezetést a Libanon elleni akciók miatt, és úgy vélte, a túlzott katonai válasz veszélyeztetheti a térség stabilitását.
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Bár Donald Trump történelmi megállapodásként ünnepli a Teheránnal kötött egyezséget, egyre több elemző véli úgy, hogy Irán kedvezőbb helyzetből folytathatja a tárgyalásokat.
Az iráni parlament elnöke és a Teherán nevében tárgyaló Mohammad Bager Gálibáf kijelentette, hogy a jövőbeni amerikai–iráni egyeztetéseknek tiszteletben kell tartaniuk Irán „vörös vonalait”, amelyek közé tartozik a libanoni tűzszünet fenntartása is.
Az iráni politikus az IRNA hírügynökség szerint úgy fogalmazott:
Ahogyan a korábbi tárgyalások során is bebizonyítottuk, továbbra is szilárdan ragaszkodunk a meghatározott feltételekhez és vörös vonalakhoz, valamint megvédjük az iráni nemzet érdekeit.”
Figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben ellenfeleik túlzott követeléseket támasztanak, Irán kész határozott válaszlépéseket tenni.
Az amerikai–iráni tárgyalások folytatásának időpontja egyelőre bizonytalan.
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Az, hogy a felek lőni kezdenek nem jelenti azt, hogy véget ért a tűzszünet – magyarázta a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
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Fotó: AFP