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iráni háború Libanon béke tűzszünet Donald Trump Irán Izrael Benjámin Netanjahu Hezbollah Egyesült Államok

Lőttek a közel-keleti békének? – Izrael több mint 80 célpontot támadott Libanonban

2026. június 19. 15:46

Az események miatt az Egyesült Államok és Irán között tervezett tárgyalások is váratlanul megszakadtak.

2026. június 19. 15:46
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Ismét nőtt a feszültség Izrael és a Hezbollah között, miután négy izraeli katona életét vesztette Dél-Libanonban. Benjámin Netanjahu miniszterelnök válaszul átfogó katonai akciót rendelt el, Donald Trump pedig arról beszélt, hogy jó a viszonya az izraeli kormányfővel, ugyanakkor „néha egy kicsit meg kell őrizni a józanságát” – áll az Irish Times beszámolójában.

Az hirtelen újra fellángoló konfliktus miatt az Egyesült Államok és Irán között tervezett tárgyalások is megszakadtak.

Több mint nyolcvan célpont

Az izraeli hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 80 Hezbollah-célpontot támadtak Dél-Libanonban, elsősorban Nabatíje térségében. Az izraeli hadsereg azt állította, hogy több tucat Hezbollah-harcossal is végeztek.

Benjámin Netanjahu közleményében „aljas támadásnak” nevezte a Hezbollah akcióját, amelyben négy izraeli katona vesztette életét. Szerinte ez a tűzszünet nyílt megsértése volt. Az izraeli kormányfő közölte:

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Izrael nem fogja eltűrni a katonái vagy területe elleni támadásokat, és nagyon súlyos árat fog fizettetni a Hezbollahhal ezekért.”

Hozzátette, hogy az izraeli hadsereg mindaddig a dél-libanoni biztonsági övezetben marad, ameddig ezt az észak-izraeli települések védelme megköveteli.

Trump szerint nélküle Izrael nem létezne

Eközben az Axiosnak adott interjújában Donald Trump hangsúlyozta, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápol Netanjahuval, ugyanakkor úgy fogalmazott:

Ha én nem lennék, Izrael ma nem létezne.”

Az amerikai elnök az izraeli kormányfőre célozva hozzátette:

Jó a kapcsolatunk, de néha egy kicsit meg kell őrizni a józanságát.”

Trump korábban már bírálta az izraeli vezetést a Libanon elleni akciók miatt, és úgy vélte, a túlzott katonai válasz veszélyeztetheti a térség stabilitását.

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Irán ragaszkodik a vörös vonalakhoz

Az iráni parlament elnöke és a Teherán nevében tárgyaló Mohammad Bager Gálibáf kijelentette, hogy a jövőbeni amerikai–iráni egyeztetéseknek tiszteletben kell tartaniuk Irán „vörös vonalait”, amelyek közé tartozik a libanoni tűzszünet fenntartása is.

Az iráni politikus az IRNA hírügynökség szerint úgy fogalmazott:

Ahogyan a korábbi tárgyalások során is bebizonyítottuk, továbbra is szilárdan ragaszkodunk a meghatározott feltételekhez és vörös vonalakhoz, valamint megvédjük az iráni nemzet érdekeit.”

Figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben ellenfeleik túlzott követeléseket támasztanak, Irán kész határozott válaszlépéseket tenni.

Az amerikai–iráni tárgyalások folytatásának időpontja egyelőre bizonytalan.

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Fotó: AFP

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
powerage
2026. június 19. 18:45
"Ismét nőtt a feszültség Izrael és a Hezbollah között, miután négy izraeli katona életét vesztette Dél-Libanonban." Mit kerestek ott? Izrael addig őrjöng, amíg mindenkinek tele lesz velük a töke. Amíg itt csinálják a fesztivált, a hormuzi szoros lezárva marad és a világgazdaság csendben összeroskad.
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gyzoltan-2
2026. június 19. 18:39
Vegyük már végre tudomásul, hogy a zsidóság nem csak a maradék martalék Magyarország felett diszponál, hanem világszerte érvényesíti a gátlástalan és korlátlan érdekeit az emberiséggel szemben! -és győztesen! -ezzel együtt is a volt Magyarország különleges helyzetben van, melyet akár a magyarság javára is hasznosíthatunk... -nem véletlenül szorgalmazom az újabb "Kiegyezés" szükségszerűségét... Végre illene már túllépni a magyarságnak a "pozitív diszkrimináció" átkos tehertételén, nyílt vagy latens állami gyakorlatán..!
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csulak
2026. június 19. 18:21
fog ez menni
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jamborz
2026. június 19. 17:41
A háború addig fog tartani, amíg Netanjahu életcélja a Nagy Izrael meg nem valósul. aki ebből a szempontból követi az eseményeket, a láthatja a logikát.
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