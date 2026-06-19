Lőttek a közel-keleti békének? – Izrael több mint 80 célpontot támadott Libanonban

Ismét nőtt a feszültség Izrael és a Hezbollah között, miután négy izraeli katona életét vesztette Dél-Libanonban. Benjámin Netanjahu miniszterelnök válaszul átfogó katonai akciót rendelt el, Donald Trump pedig arról beszélt, hogy jó a viszonya az izraeli kormányfővel, ugyanakkor „néha egy kicsit meg kell őrizni a józanságát” – áll az Irish Times beszámolójában.

Az hirtelen újra fellángoló konfliktus miatt az Egyesült Államok és Irán között tervezett tárgyalások is megszakadtak.