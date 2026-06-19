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iráni háború Benjamin Netanjahu Irán Izrael Egyesült Államok

Katasztrofális kapituláció az iráni megegyezés Izrael szerint

2026. június 19. 09:30

Megdöbbentek a zsidó államban a fejük fölött kötött megállapodás miatt.

2026. június 19. 09:30
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„Izrael csütörtökön ijesztő új valóságra ébredt, amikor hitetlenkedve megismerte Donald Trump amerikai elnök és Irán előzetes megállapodásának feltételeit, amely véget vetett az Iránnal folytatott háborúnak”írja a New York Times.

Elemzők és tisztviselők szerint az amerikai-iráni megállapodás Izrael háborús céljainak egyikét sem tartalmazza, és vitathatatlanul mindegyik tekintetében rosszabb helyzetbe kerül emiatt a zsidó állam.

Az amerikai lap azt írja: az iráni kormány még radikálisabban és bátrabban kerül ki a háborúból – annak ellenére, hogy a konfliktus kezdetén, február végén gyakorlatilag lefejezték a perzsa állam vezetését. A megállapodás azon követelménye, hogy az amerikai erőknek harminc napon belül ki kell vonulniuk Irán „közelségéből”, azt jelenti: 

Irán eldicsekedhet majd azzal, hogy kiűzte az amerikai hadsereget a régióból.

A megállapodás a New York Times szerint semmit sem tesz Irán rakétaarzenáljának vagy Izrael ellenségeinek, például a libanoni Hezbollahnak és a jemeni húsziknak nyújtott támogatásának kontrollja érdekében.

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Izrael számára még rosszabb, a libanoni hadsereg korlátozása és Izrael Libanonból való kivonulása is elő lett írva:

a megállapodás olyan módon próbálja lekorlátozni Izraelt, ahogyan az a háború előtt nem volt lehetséges.

A több százmilliárd dollár, amit Irán a szankciók enyhítése, a befagyasztott eszközök feloldása vagy az újjáépítési segélyek formájában megkaphat, további fegyverkezés finanszírozását szolgálhatja Iránban és szövetségesei körében.

Az Izraelre leselkedő egzisztenciális fenyegetést – az iráni atomprogramot -, amelyet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pályafutása során megpróbált megsemmisíteni, és amely Amerika elsődleges oka volt az iráni háborúkhoz való csatlakozásra, az amerikai-iráni tárgyalások későbbi szakaszára halasztották.

„Ez egy rossz megállapodás, amelyben az amerikaiak készpénzzel fizetnek, és legfeljebb egy szándéknyilatkozatot kaptak” 

– mondta Jákov Amidror, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója egy interjúban. David Horovitz, a The Times of Israel szerkesztője „katasztrofális kapitulációnak” nevezte egy véleménycikkben.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön csak röviden foglalkozott az amerikai-iráni megállapodással, mondván, hogy „további kihívások állnak előttünk”. 

Netanjahu a nyugalmat, a nemzeti biztonsági érdekek melletti kiállást és „az amerikai barátainkkal való fontos kapcsolat fenntartását” hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy Izrael kitart végső célja mellett: „Iránnak nem lesznek atomfegyverei”.

Azt is megfogadta, hogy Izrael helyreállítja a biztonságot északon, a libanoni határ közelében. „Ehhez fenn kell tartani a biztonsági övezetet Dél-Libanonban: nem vonulunk ki onnan mindaddig, amíg Izrael biztonsági szükségletei ezt megkívánják”.
 

Fotó: AFP

 

Összesen 60 komment

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CsG76
2026. június 19. 12:12
Binjáminnak is meg kellene érteni, hogy nem fog a fél Közel-Kelet (meg a fél világ) egy zsebkendőnyi országocska miatt lángban állni. A terroristák javát kiirtották már (helyes!), Gáza szarabbul néz ki, mint Drezda 1945 februárjában, Libanonban bent van az IDF, a perzsák pedig változatlanul haragszanak a Zsidó Államra (nem feltétlen a zsidókra), noha elsők között ismerték el anno. Ideje tehát hagyni végre, hogy megnyíljon a Hormuzi-szoros, ne menjenek tönkre az ázsiai és európai emberek, meg ha ez őt nem is érdekli. Kicsit a békülékenység fele kellene terelni a dolgokat, még ha ez nehezére is esik, mivel a szótárában nem ismert, vagy ritka szó.
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1
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radler
2026. június 19. 12:05
Trampli úgy járt volna Iránnal, mint Putyin Ukrajnával. Beleragad mint légy a mézes csuporba. Csak hát úgy néz ki Trampli hallgatott az értelmes szóra, és persze voltak akik meg merték neki mondani hogy mit várhat ha nem száll ki ebből a háborúból. Kb Vietnám 2 lett volna belőle.
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0
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statiszta
•••
2026. június 19. 11:41 Szerkesztve
Trump addig működik közre valamiben amíg anyagilag (az USA-nak) megéri. Ezért van halálra ítélve Ukrajna és a (mondvacsinált) elvi alapon (szarul) háborúzó és (szarul) szankciózó EU.
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0
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Dixtroy
2026. június 19. 10:57
"Ez egy rossz megállapodás, amelyben az amerikaiak készpénzzel fizetnek, és legfeljebb egy szándéknyilatkozatot kaptak"ű Értéktelen vackot adtak értéktelen vacakért, csak hogy ki ne derüljön, az usa mennyire tehetetlen, ha Hormuzon nem áramlik az olaj.
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