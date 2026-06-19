Katasztrofális kapituláció az iráni megegyezés Izrael szerint

Irán nyeregben érzi magát a blokád feloldása után
A perzsa állam bejelentette, hogy két hónap múlva tengeri hajózási díjrendszert vezet be a Hormuzi-szorosban.
Megdöbbentek a zsidó államban a fejük fölött kötött megállapodás miatt.
„Izrael csütörtökön ijesztő új valóságra ébredt, amikor hitetlenkedve megismerte Donald Trump amerikai elnök és Irán előzetes megállapodásának feltételeit, amely véget vetett az Iránnal folytatott háborúnak” – írja a New York Times.
Elemzők és tisztviselők szerint az amerikai-iráni megállapodás Izrael háborús céljainak egyikét sem tartalmazza, és vitathatatlanul mindegyik tekintetében rosszabb helyzetbe kerül emiatt a zsidó állam.
Az amerikai lap azt írja: az iráni kormány még radikálisabban és bátrabban kerül ki a háborúból – annak ellenére, hogy a konfliktus kezdetén, február végén gyakorlatilag lefejezték a perzsa állam vezetését. A megállapodás azon követelménye, hogy az amerikai erőknek harminc napon belül ki kell vonulniuk Irán „közelségéből”, azt jelenti:
Irán eldicsekedhet majd azzal, hogy kiűzte az amerikai hadsereget a régióból.
A megállapodás a New York Times szerint semmit sem tesz Irán rakétaarzenáljának vagy Izrael ellenségeinek, például a libanoni Hezbollahnak és a jemeni húsziknak nyújtott támogatásának kontrollja érdekében.
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A perzsa állam bejelentette, hogy két hónap múlva tengeri hajózási díjrendszert vezet be a Hormuzi-szorosban.
Izrael számára még rosszabb, a libanoni hadsereg korlátozása és Izrael Libanonból való kivonulása is elő lett írva:
a megállapodás olyan módon próbálja lekorlátozni Izraelt, ahogyan az a háború előtt nem volt lehetséges.
A több százmilliárd dollár, amit Irán a szankciók enyhítése, a befagyasztott eszközök feloldása vagy az újjáépítési segélyek formájában megkaphat, további fegyverkezés finanszírozását szolgálhatja Iránban és szövetségesei körében.
Az Izraelre leselkedő egzisztenciális fenyegetést – az iráni atomprogramot -, amelyet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pályafutása során megpróbált megsemmisíteni, és amely Amerika elsődleges oka volt az iráni háborúkhoz való csatlakozásra, az amerikai-iráni tárgyalások későbbi szakaszára halasztották.
„Ez egy rossz megállapodás, amelyben az amerikaiak készpénzzel fizetnek, és legfeljebb egy szándéknyilatkozatot kaptak”
– mondta Jákov Amidror, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója egy interjúban. David Horovitz, a The Times of Israel szerkesztője „katasztrofális kapitulációnak” nevezte egy véleménycikkben.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön csak röviden foglalkozott az amerikai-iráni megállapodással, mondván, hogy „további kihívások állnak előttünk”.
Netanjahu a nyugalmat, a nemzeti biztonsági érdekek melletti kiállást és „az amerikai barátainkkal való fontos kapcsolat fenntartását” hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy Izrael kitart végső célja mellett: „Iránnak nem lesznek atomfegyverei”.
Azt is megfogadta, hogy Izrael helyreállítja a biztonságot északon, a libanoni határ közelében. „Ehhez fenn kell tartani a biztonsági övezetet Dél-Libanonban: nem vonulunk ki onnan mindaddig, amíg Izrael biztonsági szükségletei ezt megkívánják”.
Fotó: AFP