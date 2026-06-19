Katasztrofális kapituláció az iráni megegyezés Izrael szerint

„Izrael csütörtökön ijesztő új valóságra ébredt, amikor hitetlenkedve megismerte Donald Trump amerikai elnök és Irán előzetes megállapodásának feltételeit, amely véget vetett az Iránnal folytatott háborúnak” – írja a New York Times.

Elemzők és tisztviselők szerint az amerikai-iráni megállapodás Izrael háborús céljainak egyikét sem tartalmazza, és vitathatatlanul mindegyik tekintetében rosszabb helyzetbe kerül emiatt a zsidó állam.