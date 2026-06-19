Irán nyeregben érzi magát a blokád feloldása után

Az Egyesült Államok csütörtökön feloldotta Irán blokádját, és az olajszállító tartályhajók szabadon mozoghattak a világgazdasági jelentőségű tengerszoroson. Teherán azt állítja, hogy a Hormuzi-szoros az ellenőrzése alatt áll, és nem üdvözli azt az európai tervet, hogy hajókat kísérő haditengerészeti misszió kezdődjön – írja a brit Guardian.

Teherán figyelmeztetése akkor érkezett, amikor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta: Izrael „fenntartja a biztonsági övezetet Dél-Libanonban, ameddig biztonsági szükségleteink megkívánják”, utalva az izraeli csapatok által a határ mentén elfoglalt, több mint 600 négyzetkilométeres libanoni területre. Iránnal kapcsolatban Netanjahu kijelentette, hogy