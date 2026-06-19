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iráni háború Irán Izrael Egyesült Államok

Irán nyeregben érzi magát a blokád feloldása után

2026. június 19. 08:28

A perzsa állam bejelentette, hogy két hónap múlva tengeri hajózási díjrendszert vezet be a Hormuzi-szorosban.

2026. június 19. 08:28
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Az Egyesült Államok csütörtökön feloldotta Irán blokádját, és az olajszállító tartályhajók szabadon mozoghattak a világgazdasági jelentőségű tengerszoroson. Teherán azt állítja, hogy a Hormuzi-szoros az ellenőrzése alatt áll, és nem üdvözli azt az európai tervet, hogy hajókat kísérő haditengerészeti misszió kezdődjön – írja a brit Guardian.

Teherán figyelmeztetése akkor érkezett, amikor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta: Izrael „fenntartja a biztonsági övezetet Dél-Libanonban, ameddig biztonsági szükségleteink megkívánják”, utalva az izraeli csapatok által a határ mentén elfoglalt, több mint 600 négyzetkilométeres libanoni területre. Iránnal kapcsolatban Netanjahu kijelentette, hogy 

Izrael továbbra is „ragaszkodik a legfőbb célhoz”, miszerint nem engedi Teheránnak, hogy atomfegyverekhez jusson.

Trump csütörtök délután azt mondta, hogy az Egyesült Államok „teljes tűzszünetet vár minden fronton, beleértve Libanont, a Hezbollah-t és Izraelt is”. Hozzátette: „Arra biztatunk mindenkit a közel-keleti régióban: tartsa fenn elkötelezettségét amellett, hogy tárgyalásaink szépen kibontakozhassanak”.

Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei ajatollah jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött megállapodást, és támogatta a közvetlen tárgyalásokat Trump csapatával. Khamenei azt mondta, hogy Trump „kétségbeesésből mindenféle eszközt bevetett” a megállapodás biztosítása érdekében. Hamenei egyébként nem szerepelt a nyilvánosság előtt, amióta márciusban hivatalba lépett apja meggyilkolása után.

Trump iráni megállapodásának feltételei heves reakciókat váltottak ki számos izraeli politikusból és médiából. A Times of Israel című lapban megjelent egy véleménycikk, miszerint az amerikai-izraeli háborút Irán ellen az „amerikai elnök gyengesége” miatt elvesztették, ami jól jellemzi a hangulatot.

J.D. Vance amerikai alelnök csütörtökön Trump mellé állt, és kritizálta az izraeli kritikusokat. 

„Donald J. Trump az egyetlen államfő az egész világon, aki jelenleg szimpatizál Izrael nemzetével” – mondta Vance egy fehér házi sajtótájékoztatón.

„Ha az izraeli kormány kabinetjében lennék, talán nem támadnám az egyetlen erős szövetségesemet, aki még az egész világon maradt.”

A megállapodással kapcsolatos fenyegetések akkor hangzottak el, amikor a péntekre tervezett hivatalos ünnepséget, az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési megállapodás aláírását, lemondták. Trump és iráni kollégája, Masoud Pezeshkian már személyesen aláírta a dokumentumot, amelyet angolra és perzsa nyelvre is lefordítottak. A hivatalos ünnepség lemondása azt jelenti, hogy a fő közvetítő, Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif most nem utazik Svájcba, ami kellemetlen lenne Pakisztánra nézve, amely szívesen került volna a globális figyelem középpontjába – írja a Guardian.

 

Fotón: Bandar-Abbász, 2026. május 4., Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban (MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui)

 

Összesen 2 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 19. 08:49
Jogilag sántítani fog, de lehet hogy újabb háború oka is. Nemzetközi jogi szempontból a szoros nemzetközi hajózásra használt szorosnak minősül, ahol minden ország hajója és repülőgépe szabadon áthaladhat.
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haxima
2026. június 19. 08:41
Hát akárki akármit mond ezt megnyerték a perzsák. Katonailag elpicsázták őket, de ők röhoghetnek. Mint amikor az ember kiüt egy szumo birkozot, az meg rádől
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