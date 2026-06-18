Tájkép csata után: ki nyerte meg végül az iráni–amerikai háborút?

Az Euronews elemzése szerint továbbra is sok a bizonytalanság az Egyesült Államok és Irán között létrejött keretmegállapodás körül. Donald Trump amerikai elnök és Maszúd Pezeskján iráni államfő már aláírta a dokumentumot, a felek pedig hatvannapos tárgyalási időszakba lépnek, amelynek végén egy átfogó nukleáris megállapodás körvonalazódhat.

Az egyezmény legfontosabb közvetlen eredménye, hogy újra megnyílik a Hormuzi-szoros, az Egyesült Államok pedig feloldja az iráni kikötők elleni blokádot. Ez várhatóan mérsékelheti az energiaárakat és enyhítheti a világgazdaságot sújtó ellátási problémákat.