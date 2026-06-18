Tájkép csata után: ki nyerte meg végül az iráni–amerikai háborút?

Megnyílhat a Hormuzi-szoros, 300 milliárd dolláros alap jöhet – ezt tartalmazza a Trump–Irán-megállapodás
Trump váratlanul aláírta az iráni megállapodást Franciaországban, elmarad a genfi ceremónia.
Bár Donald Trump történelmi megállapodásként ünnepli a Teheránnal kötött egyezséget, egyre több elemző véli úgy, hogy Irán kedvezőbb helyzetből folytathatja a tárgyalásokat.
Az Euronews elemzése szerint továbbra is sok a bizonytalanság az Egyesült Államok és Irán között létrejött keretmegállapodás körül. Donald Trump amerikai elnök és Maszúd Pezeskján iráni államfő már aláírta a dokumentumot, a felek pedig hatvannapos tárgyalási időszakba lépnek, amelynek végén egy átfogó nukleáris megállapodás körvonalazódhat.
Az egyezmény legfontosabb közvetlen eredménye, hogy újra megnyílik a Hormuzi-szoros, az Egyesült Államok pedig feloldja az iráni kikötők elleni blokádot. Ez várhatóan mérsékelheti az energiaárakat és enyhítheti a világgazdaságot sújtó ellátási problémákat.
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Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint ugyanakkor a kiszivárgott dokumentumok alapján Irán stratégiai értelemben erősebb pozícióból kerülhet ki a konfliktusból, mint azt a megállapodás nyilvános kommunikációja sugallja.
Az Euronews idézi az ISW értékelését, amely szerint a gazdasági könnyítések lehetővé tehetik Teherán számára, hogy
Irán állami médiája győzelemként tálalja a megállapodást. A Press TV szerint az aláírt memorandum
a harctéren kialakult valóság politikai kodifikációja”.
A megállapodás nyomán Washington ideiglenesen felfüggeszti az iráni olajexporttal kapcsolatos szankciókat. Ez lehetővé teszi, hogy Teherán ismét a világpiacon értékesítse nyersolaját.
Irán tavaly mintegy 45 milliárd dollár bevételre tett szert olajeladásokból, azonban a szankciók miatt szinte kizárólag Kínának tudott értékesíteni, ráadásul árnyékflottákon keresztül. A korlátozások enyhítésével új piacok nyílhatnak meg az ország előtt.
A kiszivárgott szövegek szerint emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása is szerepel a tervek között. Ennek finanszírozása azonban továbbra sem tisztázott.
Az Euronews rámutat: a következő tárgyalások során
A hét héten át tartó amerikai–izraeli hadműveletek ugyan jelentős károkat okoztak az iráni katonai infrastruktúrában, de annak mértéke továbbra sem ismert. Az elemzők szerint Teherán regionális befolyása sem tört meg.
Az egyezmény Izraelben komoly bírálatokat váltott ki. Az izraeli politikai élet több szereplője szerint az ország kiszorult a tárgyalásokból, miközben Donald Trump és Benjámin Netanjahu viszonya is látványosan megromlott.
Trump a G7-csúcson kijelentette, hogy az izraeli miniszterelnöknek
felelősségteljesebben kell viszonyulnia Libanonhoz”.
A később esedékes izraeli választások előtt Netanjahu számára különösen kényes helyzetet teremt, hogy Washington a Hezbollah elleni hadműveletek visszafogását várja el.
Az Euronews szerint a legfontosabb kérdés az lesz, képes lesz-e Donald Trump szigorúbb feltételeket kiharcolni, mint amilyeneket a 2015-ös atomalku tartalmazott.
Egyelőre azonban az látszik, hogy a háború, az energiaválság és a több ezer halálos áldozat után a két fél lényegében visszatért a kiindulóponthoz – miközben Irán már most magáénak tudhat számos gazdasági és stratégiai engedményt.
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Fotó: MAHMOUD ZAYYAT / AFP