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dart rakéta léggömb orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

A sztratoszférából csapna le Ukrajna Oroszországra, itt az új rakétájuk

2026. június 17. 08:23

Egy léggömbről indítanák a fegyvert, 18 kilométer magasból.

2026. június 17. 08:23
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A Focus ukrán portál arról számolt be, hogy új rakétát fejlesztett a Center of Innovative Technologies Program nevű ukrán vállalat. Hozzáteszik: a DART nevű fegyvert nem hagyományos indítóállásból, hanem 12–18 kilométeres magasságba emelkedő sztratoszférikus léggömbről indítanák.

Mint kiderült, a mindössze 13 kilogrammos rakéta a fejlesztők szerint különösen ellenálló lehet az elektronikai zavarórendszerekkel szemben: a navigációs rendszert a cél felé tartó repülés egy szakaszában kikapcsolják, így a rakéta mozgását már nem lehet rádióelektronikai eszközökkel zavarni, befolyásolni.

Hangsúlyozzák: a DART jelenleg a minősítési folyamat előtt áll. A fejlesztők azt is közölték, hogy a jövőben ballisztikus, illetve föld–levegő változatot is létrehoznának a technológiára építve, tudjuk meg.

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 17. 10:02
Nagyon hihető, hogy egy szigorúan titkos hadászati jelentőségű fejlesztést nem a valóságban tesztelnek és egyszerre húsz helyen semmisítenek meg valamilyen katonai objektumot, hanem BEJELENTIK AZ INTERNETEN...
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Öregsas
•••
2026. június 17. 09:30 Szerkesztve
... és a passzátszél, azt ki fújja??? :-DD
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0
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Necoure Yamakee
2026. június 17. 09:26
Remélem, -amennyiben kiderül, hogy a szelet még nem Zselé irányítja-, nekiállnak fejleszteni a vakondok farkához kötött rakétájukat, amivel alulról támadhatnak.
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1
0
Szuper
2026. június 17. 09:10
Régen röhögtem ilyen jóóóóóóóóóóót!!! Nem értem, hogy Ti meg mit kukacoskodtok a széllel, meg hasonló dolgokkal! Szégyeljétek össze magatokat!
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2
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