A sztratoszférából csapna le Ukrajna Oroszországra, itt az új rakétájuk

A Focus ukrán portál arról számolt be, hogy új rakétát fejlesztett a Center of Innovative Technologies Program nevű ukrán vállalat. Hozzáteszik: a DART nevű fegyvert nem hagyományos indítóállásból, hanem 12–18 kilométeres magasságba emelkedő sztratoszférikus léggömbről indítanák.

Mint kiderült, a mindössze 13 kilogrammos rakéta a fejlesztők szerint különösen ellenálló lehet az elektronikai zavarórendszerekkel szemben: a navigációs rendszert a cél felé tartó repülés egy szakaszában kikapcsolják, így a rakéta mozgását már nem lehet rádióelektronikai eszközökkel zavarni, befolyásolni.