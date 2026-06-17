A sztratoszférából csapna le Ukrajna Oroszországra, itt az új rakétájuk

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Egy léggömbről indítanák a fegyvert, 18 kilométer magasból.
A Focus ukrán portál arról számolt be, hogy új rakétát fejlesztett a Center of Innovative Technologies Program nevű ukrán vállalat. Hozzáteszik: a DART nevű fegyvert nem hagyományos indítóállásból, hanem 12–18 kilométeres magasságba emelkedő sztratoszférikus léggömbről indítanák.
Mint kiderült, a mindössze 13 kilogrammos rakéta a fejlesztők szerint különösen ellenálló lehet az elektronikai zavarórendszerekkel szemben: a navigációs rendszert a cél felé tartó repülés egy szakaszában kikapcsolják, így a rakéta mozgását már nem lehet rádióelektronikai eszközökkel zavarni, befolyásolni.
Hangsúlyozzák: a DART jelenleg a minősítési folyamat előtt áll. A fejlesztők azt is közölték, hogy a jövőben ballisztikus, illetve föld–levegő változatot is létrehoznának a technológiára építve, tudjuk meg.
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