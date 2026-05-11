Már a Frontex is megerősítette, jókora fejtörést okoznak az ukrán fegyvercsempészek

A Politico arról számolt be, hogy a Frontex helyettes ügyvezető igazgatója, Lars Gerdes szerint magas a kockázata annak, hogy az orosz–ukrán háború lezárása után nagy mennyiségű fegyver kerülhet illegálisan az Európai Unió területére. A lap emlékeztetett, hogy Gerdes a Die Weltnek adott interjúban beszélt a fenyegetésről. A Frontex vezetője szerint a jelenlegi helyzet könnyen hasonlíthat a délszláv háborúk utáni időszakhoz, amikor illegális fegyverek lepték el Európát. Lars Gerdes úgy fogalmazott:

Lehetséges, hogy nagyobb mértékű fegyvercsempészet alakul ki.

A német tisztviselő szerint különösen egy tűzszünet vagy békemegállapodás után nőhet meg a veszély. Úgy látja, akkor hatalmas mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag maradhat Ukrajnában, miközben sok ember pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. A Frontex attól tart, hogy ezek a fegyverek szervezett bűnözői körökhöz vagy akár terroristákhoz kerülhetnek.