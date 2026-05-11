Már a Frontex is megerősítette, jókora fejtörést okoznak az ukrán fegyvercsempészek

Ukrajna elismert korrupciós kockázatai ellenére az EU továbbra is milliárdokat pumpál a kijevi védelmi iparba.
Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint a háború lezárása után új biztonsági fenyegetés jelenhet meg a kontinensen. A Frontex vezetője arra figyelmeztetett, hogy az ukrán fegyvercsempészet komoly problémát okozhat Európának, ezért már most fokozott figyelemmel követik a helyzetet.
A Politico arról számolt be, hogy a Frontex helyettes ügyvezető igazgatója, Lars Gerdes szerint magas a kockázata annak, hogy az orosz–ukrán háború lezárása után nagy mennyiségű fegyver kerülhet illegálisan az Európai Unió területére. A lap emlékeztetett, hogy Gerdes a Die Weltnek adott interjúban beszélt a fenyegetésről. A Frontex vezetője szerint a jelenlegi helyzet könnyen hasonlíthat a délszláv háborúk utáni időszakhoz, amikor illegális fegyverek lepték el Európát. Lars Gerdes úgy fogalmazott:
Lehetséges, hogy nagyobb mértékű fegyvercsempészet alakul ki.
A német tisztviselő szerint különösen egy tűzszünet vagy békemegállapodás után nőhet meg a veszély. Úgy látja, akkor hatalmas mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag maradhat Ukrajnában, miközben sok ember pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. A Frontex attól tart, hogy ezek a fegyverek szervezett bűnözői körökhöz vagy akár terroristákhoz kerülhetnek.
Gerdes a Die Weltnek arról is beszélt, hogy a Frontex már a háború kezdete óta készül erre a forgatókönyvre.
Az ügynökség emiatt megerősítette jelenlétét Ukrajna nyugati határainál, és speciálisan képzett erőket vezényelt a térségbe.
A Frontex helyettes vezetője szerint az Európai Unió határvédelme ma már jóval többről szól, mint a migráció kezelése. Az interjúban hangsúlyozta, hogy a szervezetnek egyre összetettebb fenyegetésekkel kell szembenéznie, köztük
Gerdes szerint a keleti határokon különösen feszült a helyzet. Lengyelországban, Finnországban és a balti államokban is fokozott nyomást tapasztalnak, miközben Belarusz és Oroszország részéről tudatos migrációs nyomásgyakorlást érzékelnek. A Frontex vezetése ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyez a modern technológiák alkalmazására. A Die Welt beszámolója szerint a szervezet műholdképeket, repülőgépeket, drónokat és helikoptereket is használ a határvédelem során. Gerdes úgy látja, a jövőben különösen a drónok szerepe nőhet meg, mert hosszabb ideig képesek a levegőben maradni, és nagyobb területeket tudnak megfigyelni.
A technológiai fejlesztések célja nemcsak a migrációs mozgások követése, hanem a csempészútvonalak feltérképezése is. A Frontex szerint a Földközi-tengeren keresztül nemcsak embereket, hanem drogokat, fegyvereket és más illegális árukat is szállítanak.
Gerdes arra is figyelmeztetett, hogy a háború lezárása után modern fegyverek jelenhetnek meg az illegális piacon. Szerinte ez még súlyosabb helyzetet teremthet, mint ami a jugoszláv háborúk után alakult ki Európában.
Ez teljesen lehetséges, ráadásul a legmodernebb fegyverekkel
– mondta.
A Die Welt interjúja szerint a Frontex nem számít arra, hogy rövid távon enyhülne a nyomás Európa határain. Lars Gerdes úgy fogalmazott:
Nem adhatunk riadómentességet. A következő válság jönni fog.
A Frontex vezetője szerint az Európai Unió új migrációs és menekültügyi rendszere fontos lépés lehet, de annak működéséhez komoly logisztikai háttér szükséges. Az uniós tagállamoknak megfelelő szálláskapacitásokat, biztonsági infrastruktúrát és őrzési lehetőségeket kell kialakítaniuk. Gerdes az interjúban kitért arra is, hogy a Frontexet az elmúlt években sok kritika érte az illegális visszatoloncolások és emberi jogi visszaélések vádjai miatt.
A tisztviselő szerint ugyanakkor nincs bizonyított eset arra, hogy a Frontex alkalmazottai maguk követtek volna el emberi jogi jogsértéseket.
A szervezet ezért külön emberi jogi irodát, ellenőrzési rendszereket és civil szervezetekkel működő konzultációs fórumokat hozott létre. Gerdes szerint a Frontex az elmúlt években sokkal átláthatóbban működik, mint korábban. A Frontex emellett egyre nagyobb szerepet vállal a kitoloncolások megszervezésében is. A Die Welt szerint az ügynökség ma már az európai visszaküldések körülbelül felét támogatja szervezési, pénzügyi vagy személyzeti oldalról. A visszatoloncolások száma 2022 óta jelentősen emelkedett.
Nyitókép: VASILY MAXIMOV / AFP