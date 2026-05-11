Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrajnai fegyvercsempészet Ukrajna orosz-ukrán háború Frontex Európai Unió

Már a Frontex is megerősítette, jókora fejtörést okoznak az ukrán fegyvercsempészek

2026. május 11. 17:07

Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint a háború lezárása után új biztonsági fenyegetés jelenhet meg a kontinensen. A Frontex vezetője arra figyelmeztetett, hogy az ukrán fegyvercsempészet komoly problémát okozhat Európának, ezért már most fokozott figyelemmel követik a helyzetet.

2026. május 11. 17:07
null

A Politico arról számolt be, hogy a Frontex helyettes ügyvezető igazgatója, Lars Gerdes szerint magas a kockázata annak, hogy az orosz–ukrán háború lezárása után nagy mennyiségű fegyver kerülhet illegálisan az Európai Unió területére. A lap emlékeztetett, hogy Gerdes a Die Weltnek adott interjúban beszélt a fenyegetésről. A Frontex vezetője szerint a jelenlegi helyzet könnyen hasonlíthat a délszláv háborúk utáni időszakhoz, amikor illegális fegyverek lepték el Európát. Lars Gerdes úgy fogalmazott:

Lehetséges, hogy nagyobb mértékű fegyvercsempészet alakul ki.

A német tisztviselő szerint különösen egy tűzszünet vagy békemegállapodás után nőhet meg a veszély. Úgy látja, akkor hatalmas mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag maradhat Ukrajnában, miközben sok ember pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. A Frontex attól tart, hogy ezek a fegyverek szervezett bűnözői körökhöz vagy akár terroristákhoz kerülhetnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Gerdes a Die Weltnek arról is beszélt, hogy a Frontex már a háború kezdete óta készül erre a forgatókönyvre. 

Az ügynökség emiatt megerősítette jelenlétét Ukrajna nyugati határainál, és speciálisan képzett erőket vezényelt a térségbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán fegyvercsempészet miatt erősít a Frontex

A Frontex helyettes vezetője szerint az Európai Unió határvédelme ma már jóval többről szól, mint a migráció kezelése. Az interjúban hangsúlyozta, hogy a szervezetnek egyre összetettebb fenyegetésekkel kell szembenéznie, köztük 

  • a szervezett bűnözéssel, 
  • a fegyvercsempészettel 
  • és az úgynevezett hibrid támadásokkal.

Gerdes szerint a keleti határokon különösen feszült a helyzet. Lengyelországban, Finnországban és a balti államokban is fokozott nyomást tapasztalnak, miközben Belarusz és Oroszország részéről tudatos migrációs nyomásgyakorlást érzékelnek. A Frontex vezetése ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyez a modern technológiák alkalmazására. A Die Welt beszámolója szerint a szervezet műholdképeket, repülőgépeket, drónokat és helikoptereket is használ a határvédelem során. Gerdes úgy látja, a jövőben különösen a drónok szerepe nőhet meg, mert hosszabb ideig képesek a levegőben maradni, és nagyobb területeket tudnak megfigyelni.

A technológiai fejlesztések célja nemcsak a migrációs mozgások követése, hanem a csempészútvonalak feltérképezése is. A Frontex szerint a Földközi-tengeren keresztül nemcsak embereket, hanem drogokat, fegyvereket és más illegális árukat is szállítanak.

Gerdes arra is figyelmeztetett, hogy a háború lezárása után modern fegyverek jelenhetnek meg az illegális piacon. Szerinte ez még súlyosabb helyzetet teremthet, mint ami a jugoszláv háborúk után alakult ki Európában.

Ez teljesen lehetséges, ráadásul a legmodernebb fegyverekkel

– mondta.

A Frontex szerint újabb válságok jöhetnek Európában

A Die Welt interjúja szerint a Frontex nem számít arra, hogy rövid távon enyhülne a nyomás Európa határain. Lars Gerdes úgy fogalmazott:

Nem adhatunk riadómentességet. A következő válság jönni fog.

A Frontex vezetője szerint az Európai Unió új migrációs és menekültügyi rendszere fontos lépés lehet, de annak működéséhez komoly logisztikai háttér szükséges. Az uniós tagállamoknak megfelelő szálláskapacitásokat, biztonsági infrastruktúrát és őrzési lehetőségeket kell kialakítaniuk. Gerdes az interjúban kitért arra is, hogy a Frontexet az elmúlt években sok kritika érte az illegális visszatoloncolások és emberi jogi visszaélések vádjai miatt.

A tisztviselő szerint ugyanakkor nincs bizonyított eset arra, hogy a Frontex alkalmazottai maguk követtek volna el emberi jogi jogsértéseket.

A szervezet ezért külön emberi jogi irodát, ellenőrzési rendszereket és civil szervezetekkel működő konzultációs fórumokat hozott létre. Gerdes szerint a Frontex az elmúlt években sokkal átláthatóbban működik, mint korábban. A Frontex emellett egyre nagyobb szerepet vállal a kitoloncolások megszervezésében is. A Die Welt szerint az ügynökség ma már az európai visszaküldések körülbelül felét támogatja szervezési, pénzügyi vagy személyzeti oldalról. A visszatoloncolások száma 2022 óta jelentősen emelkedett.

Nyitókép: VASILY MAXIMOV / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hooligan77
2026. május 11. 17:57
a frontex? mármint az a gittegylet? sosem volt feladata a tényleges határőrizet, csak egy statisztikai hivatalként szerepel, kb annyira is jó
Válasz erre
2
0
B_kanya
2026. május 11. 17:13
Ez 2014 óta probléma.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!