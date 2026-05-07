baloldali erőszak Európa terrorizmus anarchisták Trump Antifa

Trump beszólt Európának: a terrorizmus inkubátora lett a kontinens

2026. május 07. 17:35

Donald Trump kormányzata új terrorellenes stratégiát mutatott be, amely élesen bírálja az európai politikát. A dokumentum szerint a terrorizmus erősödéséhez hozzájárulnak a nyitott határok, a migrációs nyomás és az erőszakos baloldali mozgalmak is.

Donald Trump kormányzata új terrorellenes stratégiát mutatott be, amelyben Európát a szélsőségesség „inkubátorának” nevezték. A The Telegraph beszámolója szerint a dokumentum úgy fogalmaz, hogy a terrorizmus, a migrációs nyomás és az erőszakos baloldali mozgalmak kezelésének elmulasztása növelte a Nyugat elleni támadások kockázatát.

A Fehér Ház szerint jól szervezett ellenséges csoportok használták ki Európa nyitott határait és az ehhez kapcsolódó globalista eszméket, hozzátéve, hogy minél tovább maradnak fenn a jelenlegi európai politikák, annál inkább garantált a terrorizmus.

A terrorizmus miatt bírálta Európát Washington

A Sebastian Gorka által felügyelt stratégia szerint Európa „szándékos hanyatlással” néz szembe, ezért a kontinens kormányainak keményebben kellene fellépniük a szélsőséges szervezetekkel szemben.

A dokumentum szerint az amerikai ügynökségek prioritásként kezelik az erőszakos világi politikai csoportok gyors azonosítását és semlegesítését, amelyek ideológiája Amerika-ellenes, radikálisan transzpárti és anarchista. 

A stratégia az erőszakos baloldali szélsőségeseket, köztük az anarchistákat és antifasisztákat növekvő biztonsági fenyegetésként említi. A terrorellenes stratégia kitért Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolására is, azt állítva, hogy a gyanúsított szélsőséges transznemű ideológiákat népszerűsített. A nyomozók ugyanakkor eddig nem állapítottak meg politikai indítékot az ügyben. A dokumentum három fő fenyegetést nevezett meg az Egyesült Államokra nézve: 

  • a narkóterrorizmust, 
  • az iszlám fundamentalizmust 
  • és a baloldali antifasiszta csoportokat. 

A jobboldali szélsőségesség nem szerepel a fő veszélyforrások között.

Egyre nő a feszültség Trump és Európa között

A The Telegraph szerint a stratégia újabb fejezete az Egyesült Államok és európai szövetségesei közötti konfliktusnak Donald Trump visszatérése óta. Korábban amerikai nemzetbiztonsági iránymutatások már arra figyelmeztettek, hogy Európát „civilizációs eltörlés” fenyegeti a bevándorlás és a demográfiai változások miatt.

Újabb vitapontot jelent Grönland ügye is, mivel Trump továbbra is fontosnak tartja a Dániához tartozó terület megszerzését az amerikai nemzetbiztonság és rakétavédelem szempontjából.

Trump többször bírálta az európai NATO-szövetségeseket a katonai kiadások miatt, legutóbb pedig azért, mert szerinte nem segítették megfelelően az Irán elleni fellépést. A lap szerint a Pentagonból származó e-mail még azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok felfüggesztheti Spanyolország NATO-tagságát, ha Madrid nem támogatja eléggé Washingtont.

J. D. Vance amerikai alelnök szintén rendszeresen bírálja Európát. Egy beszédében úgy fogalmazott, hogy a kontinens legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína, hanem belülről érkezik. Az európai vezetők ugyanakkor visszautasították az amerikai retorikát, és azzal vádolták a Trump-kormányzatot, hogy tudatosan élezi a konfliktust régi szövetségeseivel, illetve beavatkozik az európai belpolitikába.

Trump belpolitikai programjában központi szerepet kaptak a baloldali aktivizmus és a genderkérdések elleni intézkedések. 

Az amerikai elnök megszüntette a sokszínűségi és esélyegyenlőségi programokat, blokkolta a nemváltó beavatkozásokat, megtiltotta a transznemű nők részvételét a női sportokban, valamint rendeletben mondta ki, hogy csak két nem létezik.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

