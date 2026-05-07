Trump beszólt Európának: a terrorizmus inkubátora lett a kontinens

A Pentagonban vannak, akik felfüggesztenék Spanyolország NATO-tagságát
Egy amerikai belső dokumentum szerint több európai partnerrel szemben is szigorúbb fellépést fontolnak.
Donald Trump kormányzata új terrorellenes stratégiát mutatott be, amelyben Európát a szélsőségesség „inkubátorának” nevezték. A The Telegraph beszámolója szerint a dokumentum úgy fogalmaz, hogy a terrorizmus, a migrációs nyomás és az erőszakos baloldali mozgalmak kezelésének elmulasztása növelte a Nyugat elleni támadások kockázatát.
A Fehér Ház szerint jól szervezett ellenséges csoportok használták ki Európa nyitott határait és az ehhez kapcsolódó globalista eszméket, hozzátéve, hogy minél tovább maradnak fenn a jelenlegi európai politikák, annál inkább garantált a terrorizmus.
A Sebastian Gorka által felügyelt stratégia szerint Európa „szándékos hanyatlással” néz szembe, ezért a kontinens kormányainak keményebben kellene fellépniük a szélsőséges szervezetekkel szemben.
A dokumentum szerint az amerikai ügynökségek prioritásként kezelik az erőszakos világi politikai csoportok gyors azonosítását és semlegesítését, amelyek ideológiája Amerika-ellenes, radikálisan transzpárti és anarchista.
A stratégia az erőszakos baloldali szélsőségeseket, köztük az anarchistákat és antifasisztákat növekvő biztonsági fenyegetésként említi. A terrorellenes stratégia kitért Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolására is, azt állítva, hogy a gyanúsított szélsőséges transznemű ideológiákat népszerűsített. A nyomozók ugyanakkor eddig nem állapítottak meg politikai indítékot az ügyben. A dokumentum három fő fenyegetést nevezett meg az Egyesült Államokra nézve:
A jobboldali szélsőségesség nem szerepel a fő veszélyforrások között.
A The Telegraph szerint a stratégia újabb fejezete az Egyesült Államok és európai szövetségesei közötti konfliktusnak Donald Trump visszatérése óta. Korábban amerikai nemzetbiztonsági iránymutatások már arra figyelmeztettek, hogy Európát „civilizációs eltörlés” fenyegeti a bevándorlás és a demográfiai változások miatt.
Újabb vitapontot jelent Grönland ügye is, mivel Trump továbbra is fontosnak tartja a Dániához tartozó terület megszerzését az amerikai nemzetbiztonság és rakétavédelem szempontjából.
Trump többször bírálta az európai NATO-szövetségeseket a katonai kiadások miatt, legutóbb pedig azért, mert szerinte nem segítették megfelelően az Irán elleni fellépést. A lap szerint a Pentagonból származó e-mail még azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok felfüggesztheti Spanyolország NATO-tagságát, ha Madrid nem támogatja eléggé Washingtont.
J. D. Vance amerikai alelnök szintén rendszeresen bírálja Európát. Egy beszédében úgy fogalmazott, hogy a kontinens legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína, hanem belülről érkezik. Az európai vezetők ugyanakkor visszautasították az amerikai retorikát, és azzal vádolták a Trump-kormányzatot, hogy tudatosan élezi a konfliktust régi szövetségeseivel, illetve beavatkozik az európai belpolitikába.
Trump belpolitikai programjában központi szerepet kaptak a baloldali aktivizmus és a genderkérdések elleni intézkedések.
Az amerikai elnök megszüntette a sokszínűségi és esélyegyenlőségi programokat, blokkolta a nemváltó beavatkozásokat, megtiltotta a transznemű nők részvételét a női sportokban, valamint rendeletben mondta ki, hogy csak két nem létezik.
