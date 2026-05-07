Trump beszólt Európának: a terrorizmus inkubátora lett a kontinens

A stratégia az erőszakos baloldali szélsőségeseket, köztük az anarchistákat és antifasisztákat növekvő biztonsági fenyegetésként említi. A terrorellenes stratégia kitért Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolására is, azt állítva, hogy a gyanúsított szélsőséges transznemű ideológiákat népszerűsített. A nyomozók ugyanakkor eddig nem állapítottak meg politikai indítékot az ügyben. A dokumentum három fő fenyegetést nevezett meg az Egyesült Államokra nézve:

a narkóterrorizmust,

az iszlám fundamentalizmust

és a baloldali antifasiszta csoportokat.

A jobboldali szélsőségesség nem szerepel a fő veszélyforrások között.

Egyre nő a feszültség Trump és Európa között

A The Telegraph szerint a stratégia újabb fejezete az Egyesült Államok és európai szövetségesei közötti konfliktusnak Donald Trump visszatérése óta. Korábban amerikai nemzetbiztonsági iránymutatások már arra figyelmeztettek, hogy Európát „civilizációs eltörlés” fenyegeti a bevándorlás és a demográfiai változások miatt.