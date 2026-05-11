biztonsági szabály vasút Románia

Semmi közepén lassító vonatok: ha a MÁV-nál vannak észszerűtlen dolgok, érdemes egy pillantást vetni a román vasútra

2026. május 11. 19:18

Aki időnként bosszankodik a MÁV furcsaságain, annak érdemes délkelet felé is körülnéznie. Romániában ugyanis előfordul, hogy a legmodernebb vonatok a semmi közepén lassítanak 20–40 kilométeres tempóra, miközben a több évtizedes mozdonyok gond nélkül robognak tovább.

A román vasút állapotáról sok történetet lehet hallani, de a Maszol által szemlézett eset még ebben a műfajban is külön kategória. Romániában ugyanis ma ott tart a rendszer, hogy milliárdos nagyságrendű eurós fejlesztések után a vadonatúj szerelvények sokszor lassabban közlekednek, mint az évtizedekkel ezelőtt gyártott mozdonyok.

A Pro Infrastruktúra Egyesület szerint mindennek oka egy 1975-ben bevezetett szabályozás, amelyet a mai napig alkalmaznak. 

A civil szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerű vonatok több szakaszon is kénytelenek drasztikusan lassítani, miközben a régi mozdonyok akár 120–140 kilométeres sebességgel is áthaladhatnak ugyanazon a pályán.

Gyakorlatilag egy fél évszázaddal ezelőtt született előírás, amely teljesen más kor infrastruktúrájára és technológiájára készült, ma milliárdos beruházásokkal felújított vasútvonalakon fékezi a modern vonatokat

– fogalmaztak a szakértők.

Románia vasútjain a modern technika lett a hátrány

A helyzet abszurditását jól mutatja egy Radna közelében készült felvétel, amelyet a Pro Infrastruktúra tett közzé. A videón egy régi mozdony nagy sebességgel halad át az adott szakaszon, miközben egy új Alstom Coradia motorvonat alig 20–30 kilométeres tempóval vánszorog ugyanott.

Pedig ezek a szerelvények normál körülmények között akár 140–160 kilométer/órás sebességre is képesek lennének.

A probléma hátterében egy kizárólag Romániában alkalmazott, még 1975-ben bevezetett megoldás áll. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat szereltek a sínek mellé, amelyek miatt a mozdonyvezetőnek meg kell nyomnia egy speciális gombot. A rendszer eredetileg rendkívüli helyzetekre készült, például piros jelzésen való áthaladásra. 

Később azonban a német PZB biztonsági szabvány előírta, hogy ilyen esetben a maximális sebesség nem haladhatja meg a 40 kilométer/órát.

Az 1990 után gyártott modern mozdonyokat már ennek megfelelő rendszerrel szerelték fel, így azok automatikusan lassításra kényszerülnek. Ha a mozdonyvezető ezt nem teszi meg, a rendszer vészfékezést hajt végre. A régi mozdonyokra viszont mindez nem vonatkozik. Azok még az INDUSI–60 rendszerrel működnek, ezért akadálytalanul haladhatnak tovább.

A Pro Infrastruktúra szerint a jelenséget több helyszínen is tapasztalták, például Radnán és Medgyesen, de érintett Mintia, Déva, Szászváros, Marosszentimre, Balázsfalva és Segesvár térsége is.

Így gyakorlatilag minden új vasúti járművet érint a probléma, beleértve az országos helyreállítási tervből korszerűsített mozdonyokat, az Alstom Coradia motorvonatokat, a PESA szerelvényeket és az Alstom Traxx mozdonyokat is. A szakemberek szerint a megoldást az ETCS európai vonatbefolyásoló rendszer jelentené, amely automatikusan kezelné a sebességkorlátozásokat. 

A rendszer romániai bevezetése azonban rendkívül lassan halad, így akár újabb öt-tíz év is eltelhet, mire széles körben működni kezd.

Addig pedig marad az a sajátos helyzet, amikor az utas csak azt látja, hogy a modern vonat a nyílt pályán hirtelen lelassít a semmi közepén – miközben mellette a múlt vígan továbbrobog.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dzso bacsi
2026. május 11. 19:34
16 év 0rbán teljhatalom után Románia lett a mérce. Fasza.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!