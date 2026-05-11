Semmi közepén lassító vonatok: ha a MÁV-nál vannak észszerűtlen dolgok, érdemes egy pillantást vetni a román vasútra

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Aki időnként bosszankodik a MÁV furcsaságain, annak érdemes délkelet felé is körülnéznie. Romániában ugyanis előfordul, hogy a legmodernebb vonatok a semmi közepén lassítanak 20–40 kilométeres tempóra, miközben a több évtizedes mozdonyok gond nélkül robognak tovább.
A román vasút állapotáról sok történetet lehet hallani, de a Maszol által szemlézett eset még ebben a műfajban is külön kategória. Romániában ugyanis ma ott tart a rendszer, hogy milliárdos nagyságrendű eurós fejlesztések után a vadonatúj szerelvények sokszor lassabban közlekednek, mint az évtizedekkel ezelőtt gyártott mozdonyok.
A Pro Infrastruktúra Egyesület szerint mindennek oka egy 1975-ben bevezetett szabályozás, amelyet a mai napig alkalmaznak.
A civil szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerű vonatok több szakaszon is kénytelenek drasztikusan lassítani, miközben a régi mozdonyok akár 120–140 kilométeres sebességgel is áthaladhatnak ugyanazon a pályán.
Gyakorlatilag egy fél évszázaddal ezelőtt született előírás, amely teljesen más kor infrastruktúrájára és technológiájára készült, ma milliárdos beruházásokkal felújított vasútvonalakon fékezi a modern vonatokat
– fogalmaztak a szakértők.
A helyzet abszurditását jól mutatja egy Radna közelében készült felvétel, amelyet a Pro Infrastruktúra tett közzé. A videón egy régi mozdony nagy sebességgel halad át az adott szakaszon, miközben egy új Alstom Coradia motorvonat alig 20–30 kilométeres tempóval vánszorog ugyanott.
Pedig ezek a szerelvények normál körülmények között akár 140–160 kilométer/órás sebességre is képesek lennének.
A probléma hátterében egy kizárólag Romániában alkalmazott, még 1975-ben bevezetett megoldás áll. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat szereltek a sínek mellé, amelyek miatt a mozdonyvezetőnek meg kell nyomnia egy speciális gombot. A rendszer eredetileg rendkívüli helyzetekre készült, például piros jelzésen való áthaladásra.
Később azonban a német PZB biztonsági szabvány előírta, hogy ilyen esetben a maximális sebesség nem haladhatja meg a 40 kilométer/órát.
Az 1990 után gyártott modern mozdonyokat már ennek megfelelő rendszerrel szerelték fel, így azok automatikusan lassításra kényszerülnek. Ha a mozdonyvezető ezt nem teszi meg, a rendszer vészfékezést hajt végre. A régi mozdonyokra viszont mindez nem vonatkozik. Azok még az INDUSI–60 rendszerrel működnek, ezért akadálytalanul haladhatnak tovább.
A Pro Infrastruktúra szerint a jelenséget több helyszínen is tapasztalták, például Radnán és Medgyesen, de érintett Mintia, Déva, Szászváros, Marosszentimre, Balázsfalva és Segesvár térsége is.
Így gyakorlatilag minden új vasúti járművet érint a probléma, beleértve az országos helyreállítási tervből korszerűsített mozdonyokat, az Alstom Coradia motorvonatokat, a PESA szerelvényeket és az Alstom Traxx mozdonyokat is. A szakemberek szerint a megoldást az ETCS európai vonatbefolyásoló rendszer jelentené, amely automatikusan kezelné a sebességkorlátozásokat.
A rendszer romániai bevezetése azonban rendkívül lassan halad, így akár újabb öt-tíz év is eltelhet, mire széles körben működni kezd.
Addig pedig marad az a sajátos helyzet, amikor az utas csak azt látja, hogy a modern vonat a nyílt pályán hirtelen lelassít a semmi közepén – miközben mellette a múlt vígan továbbrobog.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP