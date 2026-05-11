Semmi közepén lassító vonatok: ha a MÁV-nál vannak észszerűtlen dolgok, érdemes egy pillantást vetni a román vasútra

A román vasút állapotáról sok történetet lehet hallani, de a Maszol által szemlézett eset még ebben a műfajban is külön kategória. Romániában ugyanis ma ott tart a rendszer, hogy milliárdos nagyságrendű eurós fejlesztések után a vadonatúj szerelvények sokszor lassabban közlekednek, mint az évtizedekkel ezelőtt gyártott mozdonyok.

A Pro Infrastruktúra Egyesület szerint mindennek oka egy 1975-ben bevezetett szabályozás, amelyet a mai napig alkalmaznak.

A civil szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerű vonatok több szakaszon is kénytelenek drasztikusan lassítani, miközben a régi mozdonyok akár 120–140 kilométeres sebességgel is áthaladhatnak ugyanazon a pályán.