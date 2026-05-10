Az uniós zászló széttépésével „ünnepelte” Európa napját a soviniszta román EP-képviselő (VIDEÓ)

Európai uniós zászlót tépett szét szombaton, Európa napján Diana Sosoaca, az ultranacionalista SOS Románia párt európai parlamenti (EP-)képviselője és egyben elnöke – számolt be vasárnap a Digi24 hírportál a politikus által közzétett videófelvétel alapján.

A felvétel tanúsága szerint a botrányairól hírhedt Diana Sosoaca szimpatizánsai körében tépte szét az Európai Unió zászlaját.