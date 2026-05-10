Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
sos románia diana sosoaca európai unió európa

Az uniós zászló széttépésével „ünnepelte” Európa napját a soviniszta román EP-képviselő (VIDEÓ)

2026. május 10. 18:46

Diana Sosoaca újra hozta formáját.

2026. május 10. 18:46
null

Európai uniós zászlót tépett szét szombaton, Európa napján Diana Sosoaca, az ultranacionalista SOS Románia párt európai parlamenti (EP-)képviselője és egyben elnöke – számolt be vasárnap a Digi24 hírportál a politikus által közzétett videófelvétel alapján.

A felvétel tanúsága szerint a botrányairól hírhedt Diana Sosoaca szimpatizánsai körében tépte szét az Európai Unió zászlaját.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A videóban az EP-képviselő egy férfi társaságában látható, amint mindketten az uniós zászlót fogják, majd elkezdik azt ellentétes irányba húzni, amíg a zászló kettészakad.

A videóban az EP-képviselő úgy fogalmaz, hogy Európa napján ő is „kéri a saját részét” Európából. Erre a felvétel másik főszereplője is kijelenti, hogy ő szintén kéri a maga részét. Sosoaca arra biztatja a háttérben álló szimpatizánsait: ők is vegyék el a részüket Európából.

A szélsőséges, oroszbarát EP-képviselő Facebook-oldalán közzétett videófelvétel a bejegyzés szerint a Teleorman megyei Dudu faluban, a Plaviceni-kolostornál készült – írta a Digi24.

A román hírportál arra is felhívta figyelmet, hogy a botrányhős politikus aznap Oroszország bukaresti nagykövetségén vett részt a győzelmi napi fogadáson. Az EP-képviselő a nagykövetség Facebook-oldalán közzétett felvételeken is szerepel.

Diana Iovanovici Sosoaca április végén azzal került a figyelem középpontjába, hogy az Európai Parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését. Az EP hét olyan feltételezett bűncselekményeknek az ügyében engedélyezte a képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, amelyek miatt Romániában nyomoznak ellene.

Sosoacát a román hatóságok többek között háborús bűnösnek nyilvánított személyek dicsőítésével, antiszemitizmussal, valamint vasgárdista, rasszista és idegengyűlölő eszmék nyilvános népszerűsítésével vádolják.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Facebook/képernyőfelvétel

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 10. 19:04
Nálunk meg jogellenesen kitűzette az ország szobaasszonya.
Válasz erre
0
0
somfas
2026. május 10. 18:59
Jöjjön ide Forsthoffer adna neki még egyet.
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2026. május 10. 18:56
Felőlem az egész EU- gittegyletet online széttépheti, ettől függetlenül ritka egy beteg agyú példánya az antinőnek, komoly tekintélyű pszichiátereket hozna zavarba, ha megvizsgálnák.
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. május 10. 18:55
Szerintem nem ő az egyetlen aki szemétbe dobná az uniós zászlót... Mert ez után oda kerül.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!