04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij brüsszel európai unió barátság

Zelenszkij megszólalt a gigahitelről – Brüsszel lépésére vár Kijev

2026. április 22. 20:15

Az ukrán elnök szerint Ukrajna teljesíti az EU felé tett vállalásait.

2026. április 22. 20:15
null

Volodimir Zelenszkij a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy megkezdődött az Európai Unióval kötött megállapodás végrehajtása. Ennek részeként a következő két évben egy 90 milliárd eurós támogatási csomag válhat elérhetővé Ukrajna számára, valamint egy újabb Oroszország elleni szankciós csomag elfogadása is napirenden van – írja az Index

Az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna teljesíti az EU felé tett vállalásait, még olyan kényes területeken is, mint a Barátság kőolajvezeték működtetése. Egyben jelezte: 

elvárják, hogy az európai partnerek is megtegyék a szükséges lépéseket Ukrajna védelme és európai integrációjának elősegítése érdekében.

Zelenszkij kiemelte, hogy kulcsfontosságú a támogatási csomag mielőbbi életbe lépése. Hozzátette, hogy az ukrán fél az európai vezetőkkel a tárgyalási klaszterek megnyitásáról is egyeztet, amelyek feltételeit már teljesítették. Emellett Ukrajna továbbra is dolgozik az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításán, valamint az európai energiarendszer fejlesztésén, hogy megszűnjön az orosz energiafüggőség.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a jelenlegi napok különösen jelentősek az európai diplomácia szempontjából, és köszönetet mondott mindenkinek a támogatásért.

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP


 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 22. 21:13
Szaradjon le a keze aki megszavazza, mert erkölcsi felelősséget mindenkinek aki megszavazza ezt a gyalázatot. Egyrészt : nem “hitel”, mivel lehetetlen feltételhez kötött a visszafizetés. Az európai gazdaságra ez vissza fog ütni az pedig kihat ránk is, ha tetszik ha nem. Másrészt : ez a “nem veszünk részt a vágóhíd üzemeltetésére küldött pénzben csak engedjük” olyan, mint az “én csak írnok voltam Auschwitzban, nem vettem részt gázosításban”. GYILKOSOK KÖZT CINKOS AKI NÉMA!.
tikkadt-szocske
2026. április 22. 20:54
Az ukrán elnök szerint Ukrajna teljesíti az EU felé tett vállalásait. 100 százalékban teljesíti, mert nem igért semmit. Hacsak a követelőzés meg a zsarolás nem számít annak.
kissb56
2026. április 22. 20:45
Ahhoz hogy a vereség okait pontosan megértsük, minél többet próbáljunk beszélgetni a szomszéddal, ismerősökkel, rokonokkal. Én már túl vagyok 3 ilyen beszélgetésen, döbbenetes válaszokkal.
