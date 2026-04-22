Zelenszkij megszólalt a gigahitelről – Brüsszel lépésére vár Kijev

Volodimir Zelenszkij a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy megkezdődött az Európai Unióval kötött megállapodás végrehajtása. Ennek részeként a következő két évben egy 90 milliárd eurós támogatási csomag válhat elérhetővé Ukrajna számára, valamint egy újabb Oroszország elleni szankciós csomag elfogadása is napirenden van – írja az Index.