Magyar Péter máris kért valamit Brüsszeltől, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt teljesíti is az Európai Bizottság

Megnevezte minisztereit Magyar Péter
Összesen tizenhat minisztérium lesz.
A Tisza Párt vezetője a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós büntetést szeretné felfüggesztetni, de ez még kormányváltás esetén sem megy automatikusan.
Először elutasította az Európai Bizottság Magyar Péter megválasztott miniszterelnök kérését, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós büntetés folyamatos vonását, később viszont azt közölte az uniós testület, hogy megnézik mit tehetnek az ügyben.
Mint ismert: Magyar Péter hétfőn, a leendő kormány első minisztereinek bejelentésekor közölte, hogy az Európai Bizottság képviselőivel egyeztetett a kérdésben és ezt kérte tőlük. A portfolio.hu most arról ír, hogy a menekültügyi rendszer hiányosságai miatt kirótt büntetés felfüggesztése nem egyszerű menet és
nem is megy egyik napról a másikra, hiába lesz kormányváltás Magyarországon.
Magyarország ellen előbb 2020-ban hozott elítélő ítéletet az Európai Unió Bírósága, majd 2024 júniusában egy másik ítéletben megállapította a 200 millió eurós átalányösszeget és napi egymillió eurós bírságot. Ez mára a kamatokkal együtt közel egymilliárd euróra nőtt.
A pénzt a visszatartott uniós forrásokból vonja le Brüsszel folyamatosan.
A lap szerint a pénzügyi rendelet általánosságban minden Magyarországnak járó esedékes uniós kifizetésre lehetővé teszi a beszámítást. Éppen ezért jogilag kényes helyzetet jelent a Magyar Péter által most felvetett felfüggesztés is.
Ehelyett valószínűleg a Tisza-kormánynak az előírásoknak való mielőbbi megfelelés lehet a megoldása a helyzetre, amiről a Mandiner is beszámolt már.
Magyar Péter egyszerre utasítja el a migrációs paktumot és keres kompromisszumot az EU-val, miközben milliárdos bírság és befagyott források nehezítik a helyzetet. Az új kormány előtt kemény döntés áll: engedmény vagy konfrontáció Brüsszellel. De mi is az a migrációs paktum? Most mindent elmondunk!
Brüsszel most maximum fizetési haladékot adhat Magyarországnak, de a bírságot nem függesztheti fel, mint ahogy a levont összegeket sem adhatja vissza.
A szabályok szerint ehhez az adósnak írásban kell kérnie a póthatáridőt, meg kell indokolnia a kérelmet, kamatot kell vállalnia az egész további időszakra, és főszabály szerint biztosítékot is kell nyújtania. Mivel jelenleg az Európai Központi Bank alapkamatán felül 4,5 százalékos büntetőteher is van a késedelmes fizetésen, a határidőmódosítás és kamatvállalás ezt a terhet csökkentheti.