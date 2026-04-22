Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel Magyar Péter büntetés európai bizottság

Magyar Péter máris kért valamit Brüsszeltől, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt teljesíti is az Európai Bizottság

2026. április 22. 19:08

A Tisza Párt vezetője a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós büntetést szeretné felfüggesztetni, de ez még kormányváltás esetén sem megy automatikusan.

null

Először elutasította az Európai Bizottság Magyar Péter megválasztott miniszterelnök kérését, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós büntetés folyamatos vonását, később viszont azt közölte az uniós testület, hogy megnézik mit tehetnek az ügyben. 

Mint ismert: Magyar Péter hétfőn, a leendő kormány első minisztereinek bejelentésekor közölte, hogy az Európai Bizottság képviselőivel egyeztetett a kérdésben és ezt kérte tőlük. A portfolio.hu most arról ír, hogy a menekültügyi rendszer hiányosságai miatt kirótt büntetés felfüggesztése nem egyszerű menet és 

nem is megy egyik napról a másikra, hiába lesz kormányváltás Magyarországon. 

Magyarország ellen előbb 2020-ban hozott elítélő ítéletet az Európai Unió Bírósága, majd 2024 júniusában egy másik ítéletben megállapította a 200 millió eurós átalányösszeget és napi egymillió eurós bírságot. Ez mára a kamatokkal együtt közel egymilliárd euróra nőtt. 

A pénzt a visszatartott uniós forrásokból vonja le Brüsszel folyamatosan. 

A lap szerint a pénzügyi rendelet általánosságban minden Magyarországnak járó esedékes uniós kifizetésre lehetővé teszi a beszámítást. Éppen ezért jogilag kényes helyzetet jelent a Magyar Péter által most felvetett felfüggesztés is.

Ehelyett valószínűleg a Tisza-kormánynak az előírásoknak való mielőbbi megfelelés lehet a megoldása a helyzetre, amiről a Mandiner is beszámolt már

Brüsszel most maximum fizetési haladékot adhat Magyarországnak, de a bírságot nem függesztheti fel, mint ahogy a levont összegeket sem adhatja vissza. 

A szabályok szerint ehhez az adósnak írásban kell kérnie a póthatáridőt, meg kell indokolnia a kérelmet, kamatot kell vállalnia az egész további időszakra, és főszabály szerint biztosítékot is kell nyújtania. Mivel jelenleg az Európai Központi Bank alapkamatán felül 4,5 százalékos büntetőteher is van a késedelmes fizetésen, a határidőmódosítás és kamatvállalás ezt a terhet csökkentheti.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 22. 19:28
ideje Poloska, miniszterelnokent viselkedni nem csicskakent mint eddig !
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. április 22. 19:24 Szerkesztve
Sajnos, nem fogja megérn, mert a bevándorlás enneél is nagyobb kár. Egyébként én azt látom Magyarban, hogy felfogja, Orbán nem véletlenül döntött úgy a különféle ügyekben, ahogy döntött. Pozitívan értékelem, mert ez azt mutatja, hogy Magyar alapvetően normális gondolkodású, nem hazudik magának azért, hogy megfeleljen a ballibsi eurocsürhe elvárásainak. Amely elvárások teljesítése amúgy tuti bukás. Lsd az "európai normáknak" megfelelők, Macron, Merz, Starmer az összes olyan szinten áll bukásra, hogy már most nem szabadna kormányozniuk, ha komolyan is vennék azt, hogy ők demokraták, államuk pedig jogállam. Azt nyilván nem tudom hogy reagál később Magyar, beáll a sorba és szépen megbukik, vagy pajzsként maga elé húzva hatalmas tömegbázisát lesz belőle egy Orbán.
Válasz erre
0
1
kbexxx
•••
2026. április 22. 19:19 Szerkesztve
A bírósági határozat itélet nem megy csak úgy hogy újabb ítéletet ne hoznának ehez keresetet kell benyujtani ,elemzéseket ,szakértők hadát esetleg per újra vételét. Peti bohóc ugyan úgy tejel, mint korábban államunk és.mondom maradjon is így minden, biztonságba ha ez az ára az apró pénz.a biztonságunk, nemzetünk békénk megmaradására.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. április 22. 19:18
Egy drogos, alkoholista buzi patkányt láthatunk a képen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!