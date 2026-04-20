Megdöbbentő részletek derültek ki az aranykonvoj-botrányról: a volt ukrán titkos ügynök terítette a lapokat
A több tízmilliárdos pénzszállítmányt egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte.
Kijev mindenképpen szeretné visszakapni azokat a kétes eredetű pénzeket, amelyeket a magyar állam foglalt le.
Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalni szeretne Magyar Péterrel „az ukrán Oscsadbank forrásainak” visszaszolgáltatásáról. Kiemelte, hogy a vitatott források ügyében már a választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel fognak egyeztetni.
Zelenszkij egy vasárnap esti televíziós interjúban leszögezte, hogy mindenképpen szeretné visszakapni azokat a pénzeket, amelyeket állítása szerint a magyar miniszterelnök,
„Orbán Viktor egyszerűen ellopott tőlük.”
Tegyük hozzá: valójában a magyar állam foglalta le a maffiamódszerekkel utaztatott és valószínűleg szerzett pénzt, amelyből bizonyos források szerint a Tisza Párt kampányát is finanszírozhatták – és az ukrán aranybudikat is hasonló pénzekből építhették.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy az új magyarországi politikai helyzet új lehetőségeket teremt nemcsak Ukrajna és Magyarország, hanem az egész Európai Unió számára is.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép forrása: Magyarország Kormányának Facebook-oldala