Von der Leyen keményen visszavágott: nem hagyta szó nélkül a német támadásokat

Von der Leyen egyértelművé tette, hogy a szankciók mögött nem pusztán gazdasági megfontolások húzódnak meg. Kiemelte, hogy az intézkedések oka az iráni rezsim emberi jogi gyakorlata, különös tekintettel a nők helyzetére. Hozzátette azt is, hogy a korlátozások feloldása csak akkor kerülhet szóba, ha Iránban érdemi és átfogó változások történnek.

Az Európai Unió jelenleg kívül marad az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti egyeztetéseken, miközben a szankciós rendszer továbbra is érvényben van. Ez nemcsak kereskedelmi korlátozásokat jelent, hanem célzott vagyonbefagyasztásokat is az érintett személyekkel szemben.

Von der Leyen álláspontja egyértelmű: az energiapolitikai nehézségek ellenére sem hajlandó politikai alku tárgyává tenni a szankciókat.

A német kormány és különösen Friedrich Merz egyre élesebb hangot üt meg Brüsszellel szemben. A háttérben elsősorban a német gazdaság gyengélkedése áll, amelyre a kormány eddig nem tudott hatékony választ adni. A növekedési előrejelzéseket is jelentősen visszavágták, részben az iráni konfliktus következményei miatt.

A Politico információi szerint a német törvényhozók olyan intézkedéseket is fontolgatnak, amelyek alapjaiban alakítanák át az Európai Unió intézményi rendszerét. Egy javaslat például egy olyan felügyeleti szerv létrehozását irányozza elő, amely vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság jogszabálytervezetei felett.