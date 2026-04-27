Von der Leyen keményen visszavágott: nem hagyta szó nélkül a német támadásokat

Váratlan ellenség Von der Leyen nyomában: a németek támadásba lendültek az Európai Bizottság ellen
Merzék szerint túl nagy a hatalma az Európai Bizottságnak.
Egyre látványosabb törésvonal húzódik Berlin és Brüsszel között az energiapolitika és az uniós hatáskörök kérdésében. Von der Leyen most nyíltan visszautasította a német kancellár felvetését, és egyértelművé tette, hogy az iráni szankciók feloldása szóba sem kerülhet.
Von der Leyen berlini látogatásán határozottan reagált a német kormány felől érkező nyomásra, és világossá tette, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó engedni az iráni szankciók ügyében. Az Euractiv beszámolója szerint az Európai Bizottság elnöke kizárta annak lehetőségét, hogy az intézkedéseket feloldják a Hormuzi-szoros újranyitásáért cserébe, amely javaslat Friedrich Merz német kancellártól érkezett.
A kijelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Berlinben egyre erősebb a politikai nyomás Brüsszel irányába.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a német kereszténydemokraták már ultimátumszerű követeléseket fogalmaznak meg, és az Európai Bizottság hatásköreinek visszaszorítását is kilátásba helyezték.
Ezt is ajánljuk a témában
Von der Leyen egyértelművé tette, hogy a szankciók mögött nem pusztán gazdasági megfontolások húzódnak meg. Kiemelte, hogy az intézkedések oka az iráni rezsim emberi jogi gyakorlata, különös tekintettel a nők helyzetére. Hozzátette azt is, hogy a korlátozások feloldása csak akkor kerülhet szóba, ha Iránban érdemi és átfogó változások történnek.
Az Európai Unió jelenleg kívül marad az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti egyeztetéseken, miközben a szankciós rendszer továbbra is érvényben van. Ez nemcsak kereskedelmi korlátozásokat jelent, hanem célzott vagyonbefagyasztásokat is az érintett személyekkel szemben.
Von der Leyen álláspontja egyértelmű: az energiapolitikai nehézségek ellenére sem hajlandó politikai alku tárgyává tenni a szankciókat.
A német kormány és különösen Friedrich Merz egyre élesebb hangot üt meg Brüsszellel szemben. A háttérben elsősorban a német gazdaság gyengélkedése áll, amelyre a kormány eddig nem tudott hatékony választ adni. A növekedési előrejelzéseket is jelentősen visszavágták, részben az iráni konfliktus következményei miatt.
A Politico információi szerint a német törvényhozók olyan intézkedéseket is fontolgatnak, amelyek alapjaiban alakítanák át az Európai Unió intézményi rendszerét. Egy javaslat például egy olyan felügyeleti szerv létrehozását irányozza elő, amely vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság jogszabálytervezetei felett.
Emellett felmerült az is, hogy az uniós intézmények hatásköreit szigorúbban kellene értelmezni, sőt bizonyos területeken vissza is kellene szorítani azokat, akár a bürokrácia csökkentésével.
Merz retorikája is egyre keményebb. Egy korábbi üzleti rendezvényen úgy fogalmazott:
Ez az EU-bizottsági gépezet csak megy, megy és megy. Hadd fogalmazzak kissé élénken és képletesen: most kell egy csavart dobnunk a brüsszeli gépezet fogaskerekei közé, hogy megálljon.
A kialakuló konfliktus így már túlmutat egyetlen szakpolitikai vitán. Miközben Berlin gazdasági okokból rugalmasabb hozzáállást sürgetne, Von der Leyen és az Európai Bizottság továbbra is ragaszkodik a politikai és jogi alapelvekhez, ami egyre élesebb törésvonalat rajzol ki a felek között.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP