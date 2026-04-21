Vége a „bezzegországnak”: kormányválság ütött ki Romániában, az RMDSZ párbeszédet sürget

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Egymásnak esett a két nagy kormánypárt.
Ismét kormányválság alakult ki Romániában, miután a kormánykoalíció egyik tagja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta támogatását a 2025 júniusa óta hivatalban lévő Ilie Bolojan miniszterelnöktől – írta meg a Politico. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező párt hétfőn döntött arról, hogy kilép a kormánykoalícióból, ezzel megingatva a kormány stabilitását.
A PSD vezetője, Sorin Grindeanu azzal vádolta Bolojant, hogy megszorító politikája súlyosan károsította a gazdaságot, és jelentősen megemelte a megélhetési költségeket. Hangoztatta, hogy pártja nem vállalhat közösséget egy olyan irányvonallal, amely „szétrombolja a társadalmat”. A miniszterelnök ugyanakkor nem hajlandó lemondani; szerinte koalíciós partnerei felelőtlenül menekülnek a közös döntések következményei elől, amivel destabilizálják az országot egy gazdaságilag és geopolitikailag is nehéz időszakban. A hír hallatán Bukarestben utcára vonultak a miniszterelnök támogatói.
Mindeközben a közvélemény-kutatások szerint továbbra is erősödik a Románok Egyesüléséért Szövetség, amelyet George Simion vezet, és amely előrehozott választásokat követel.
A többpárti kormánykoalíció tagja a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) mellett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is, amelynek vezetője, Kelemen Hunor úgy nyilatkozott:
nem lépnek vissza a kormányzástól, hiszen nem a PNL-ért vagy a PSD-ért vállalták a koalíciót, hanem az országért.
Szerinte a PSD döntésével véget ért a koalíció, és nem kizárt, hogy mindent tiszta lappal, a nulláról kell kezdeni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a helyzet rendkívül bonyolult, és reméli, hogy mihamarabb megoldás születik.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP