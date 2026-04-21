ilie bolojan kormánykoalíció rmdsz Románia

Vége a „bezzegországnak”: kormányválság ütött ki Romániában, az RMDSZ párbeszédet sürget

2026. április 21. 10:50

Egymásnak esett a két nagy kormánypárt.

Ismét kormányválság alakult ki Romániában, miután a kormánykoalíció egyik tagja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta támogatását a 2025 júniusa óta hivatalban lévő Ilie Bolojan miniszterelnöktől – írta meg a Politico. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező párt hétfőn döntött arról, hogy kilép a kormánykoalícióból, ezzel megingatva a kormány stabilitását. 

A PSD vezetője, Sorin Grindeanu azzal vádolta Bolojant, hogy megszorító politikája súlyosan károsította a gazdaságot, és jelentősen megemelte a megélhetési költségeket. Hangoztatta, hogy pártja nem vállalhat közösséget egy olyan irányvonallal, amely „szétrombolja a társadalmat”. A miniszterelnök ugyanakkor nem hajlandó lemondani; szerinte koalíciós partnerei felelőtlenül menekülnek a közös döntések következményei elől, amivel destabilizálják az országot egy gazdaságilag és geopolitikailag is nehéz időszakban. A hír hallatán Bukarestben utcára vonultak a miniszterelnök támogatói.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mindeközben a közvélemény-kutatások szerint továbbra is erősödik a Románok Egyesüléséért Szövetség, amelyet George Simion vezet, és amely előrehozott választásokat követel.

A többpárti kormánykoalíció tagja a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) mellett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is, amelynek vezetője, Kelemen Hunor úgy nyilatkozott: 

nem lépnek vissza a kormányzástól, hiszen nem a PNL-ért vagy a PSD-ért vállalták a koalíciót, hanem az országért.

Szerinte a PSD döntésével véget ért a koalíció, és nem kizárt, hogy mindent tiszta lappal, a nulláról kell kezdeni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a helyzet rendkívül bonyolult, és reméli, hogy mihamarabb megoldás születik.

Összesen 1 komment

Gubbio
2026. április 21. 13:14
Ja, hogy ott is "Tisza" kormányoz? Nem baj. Dőljenek össze. Erre szavaztatta őket Brüsszel és az Alkotmánybíróságuk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!