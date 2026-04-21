Vége a „bezzegországnak”: kormányválság ütött ki Romániában, az RMDSZ párbeszédet sürget

Ismét kormányválság alakult ki Romániában, miután a kormánykoalíció egyik tagja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta támogatását a 2025 júniusa óta hivatalban lévő Ilie Bolojan miniszterelnöktől – írta meg a Politico. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező párt hétfőn döntött arról, hogy kilép a kormánykoalícióból, ezzel megingatva a kormány stabilitását.

A PSD vezetője, Sorin Grindeanu azzal vádolta Bolojant, hogy megszorító politikája súlyosan károsította a gazdaságot, és jelentősen megemelte a megélhetési költségeket. Hangoztatta, hogy pártja nem vállalhat közösséget egy olyan irányvonallal, amely „szétrombolja a társadalmat”. A miniszterelnök ugyanakkor nem hajlandó lemondani; szerinte koalíciós partnerei felelőtlenül menekülnek a közös döntések következményei elől, amivel destabilizálják az országot egy gazdaságilag és geopolitikailag is nehéz időszakban. A hír hallatán Bukarestben utcára vonultak a miniszterelnök támogatói.