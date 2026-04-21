Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Nem engedhetjük, hogy egy brüsszeli elit döntsön az európai emberek sorsáról.
Brüsszel túllépte a hatáskörét. A joggal visszaél, a jogosan járó pénzekkel zsarol. Ez már nem vita – ez a valóság. Ma nem kevesebb a tét, mint: megmaradnak-e a nemzetek, vagy létrejön egy brüsszeli birodalom.
Európa nem a brüsszeli irodákban született, a kontinensünk nemzeteit közös zsidó-keresztény gyökereik, hasonló történelmük és kultúrájuk kötik össze.
A hosszú évszázadok alatt kialakult európai értékek és hagyományok a nemzeti szuverenitás alappilléreit képezik, melyeket egy nemzet soha nem hagyhat el – különben megszűnik nemzetnek lenni.
Brüsszel azonban úgy gondolja, hogy ezeket az értékeket átformálhatja és rákényszerítheti a tagállamokra. Az európai tolerancia és sokszínűség valójában nem az egyetértés kikényszerítését jelenti, hanem azt, hogy bár nem értünk mindenben egyet, mégis képesek vagyunk ugyanabban a közösségben, békében egymás mellett élni, és együttműködni. Ez az álláspont a brüsszeli birodalomépítési víziókkal összeegyeztethetetlen,
azokat pedig, akik ezeknek a vízióknak ellentmondanak, kirekesztik és Európa-ellenesnek, euroszkeptikusnak bélyegzik.
A Magyar Kormány által indított hatáskörvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik. Az uniós intézmények lopakodó módon, a Szerződések módosítása nélkül terjesztik ki hatásköreiket a tagállamok és az európai polgárok politikai felhatalmazása nélkül és a Szerződések szellemével ellentétben. Ez lényegében egy csendes hatalomátvétel, ahol a döntéseket nem az európai emberek, hanem a saját érdekeit képviselő hatalmi elit hozza meg.
A vizsgálat alapján egyértelmű: ha meg akarjuk védeni a tagállamok szuverenitását, akkor új eszközökre, új megoldásokra és összehangolt fellépésre van szükség.
Az uniós hatáskörvizsgálat eredményeit összegző tanulmánykötet feltárja Brüsszel hatalmi törekvéseit, ugyanakkor nyíltan fogalmaz meg a tagállami szuverenitás megerősítésére irányuló reformjavaslatokat is. Ezek egy része a Szerződések módosítását igényli, ugyanakkor több olyan javaslat is akad, amelyhez nem kell más, mint politikai akarat és határozott fellépés, mint például egy külön bíróság a hatásköri viták rendezésére, hogy Brüsszel ne maga döntsön a saját hatásköreiről. További javaslatok is felmerültek, amik hozzájárulhatnak az Unió jövőjéről szóló európai diskurzushoz, mint például:
Az európai együttműködés kritikus ponthoz érkezett. A tét pedig Európa jövője és a nemzetek szuverenitása. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor a folyamat végén egy központosított, föderális, birodalmi rendszer állhat– az Európai Egyesült Államok.
Ezt nem hagyhatjuk. Nem engedhetjük, hogy egy brüsszeli elit döntsön az európai emberek sorsáról. Ha meg akarjuk őrizni Európa valódi arcát, akkor vissza kell térnünk az alapokhoz: a közös értékeinkhez, a hagyományainkhoz, a kultúránkhoz, és mindenekelőtt az egymást kölcsönösen tisztelő szuverén nemzetek együttműködéséhez.
A kontinensen erősödő patrióta fordulat arra bíztatja az európai nemzeteket, hogy ébredjenek fel:
csak az erős nemzetek együttműködése alkothat újra erős Európát.
Csak így menthetjük meg az Európai Uniót attól, hogy elveszítse jogi és demokratikus alapjait és a Nemzetek Európája megmaradjon.