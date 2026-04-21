Örülhet Zelenszkij: minden akadály elhárult a 90 milliós hitel elől

Az eddig elhúzódó vita után Ukrajna most már egyértelműen azt kommunikálja, hogy minden akadály elhárult az Európai Unió által tervezett, 90 milliárd eurós hitelcsomag elől. A Kyiv Independent beszámolója szerint Kijev arra számít, hogy a döntés akár napokon belül megszülethet , és ezzel egy kulcsfontosságú pénzügyi forrás válik elérhetővé. Andrij Szibiha külügyminiszter egy uniós egyeztetésen úgy fogalmazott:

Jelenleg nincsenek akadályok, még a mesterséges korlátokat is eltávolították.

Hozzátette, az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy már ezen a héten feloldja a blokádot, és Kijev számít is erre.