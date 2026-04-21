Örülhet Zelenszkij: minden akadály elhárult a 90 milliós hitel elől

Még a Politico is „hirtelennek” nevezte Zelenszkij pálfordulását a Barátság vezeték kapcsán
A brüsszeli lap szerint az Európai Unió már szerdán jóváhagyhatja a Kijevnek szánt 90 milliárdos hitelcsomagot.
Hosszú hetek politikai vitája után látványos fordulat körvonalazódik Brüsszelben. Ukrajna szerint minden akadály elhárult a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag elől, így a döntés akár már napokon belül megszülethet, és megnyílhat az út a pénz folyósítása előtt.
Az eddig elhúzódó vita után Ukrajna most már egyértelműen azt kommunikálja, hogy minden akadály elhárult az Európai Unió által tervezett, 90 milliárd eurós hitelcsomag elől. A Kyiv Independent beszámolója szerint Kijev arra számít, hogy a döntés akár napokon belül megszülethet , és ezzel egy kulcsfontosságú pénzügyi forrás válik elérhetővé. Andrij Szibiha külügyminiszter egy uniós egyeztetésen úgy fogalmazott:
Jelenleg nincsenek akadályok, még a mesterséges korlátokat is eltávolították.
Hozzátette, az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy már ezen a héten feloldja a blokádot, és Kijev számít is erre.
A hitelcsomag körüli vita egyik kulcseleme az orosz olaj szállítása volt. A Barátság vezetéken keresztüli tranzit leállása január végén történt, miután Kijev egy orosz csapásra hivatkozott. A kiesés azonban azonnal komoly feszültséget generált.
Magyarország és Szlovákia – amelyek nagymértékben függnek ettől az útvonaltól – politikai nyomásgyakorlással vádolták Ukrajnát, amit Kijev visszautasított. A konfliktus februárra tovább éleződött, amikor Budapest és Pozsony leállította a dízelexportot Ukrajna felé.
Nem véletlen a reakció: a vezeték déli ága Magyarország olajimportjának mintegy 86–92 százalékát biztosítja, míg Szlovákia szinte teljes ellátása ezen keresztül történik. A kérdés így gyorsan stratégiai jelentőségűvé vált. A fordulat akkor következett be, amikor az ukrán vezetés jelezte, kész helyreállítani a tranzitot, ha ez feltétele a hitelcsomag felszabadításának . Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy a javítások tavasszal befejeződhetnek, ami megnyithatja az utat a megállapodás előtt.
A fejlemények ezt követően látványosan felgyorsultak. Az Európai Tanács már napirendre tűzte a kérdést, és akár a következő ülésen jóvá is hagyhatják a hitelcsomagot. Több uniós diplomata is bizakodó, ami jól mutatja, mennyire megváltozott a hangulat.
Orbán Viktor egy április 20-án kelt levelében arról írt, hogy Brüsszelből olyan jelzéseket kapott, miszerint Ukrajna készen áll az olajtranzit helyreállítására.
Hozzátette, hogy ebben az esetben Magyarország haladéktalanul feloldja vétóját.
Az uniós döntéshozatal menetrendje is ezt erősíti. Az EU Tanácsának ciprusi elnöksége szerint az állandó képviselők április 22-i ülésének napirendjén már szerepel a hitel folyósításához szükséges utolsó lépés. Mindeközben az ukrán fél részéről még maradt némi bizonytalanság. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes egy brüsszeli eseményen úgy fogalmazott:
Nem tudom megmondani, hogy jogilag rendezve van-e vagy sem.
Szerinte minden a technikai csapatok munkáján múlik. Ha azonban ezek az utolsó kérdések is rendeződnek, Ukrajna már májusban hozzáférhet a forrásokhoz. A folyamat tempója mindenesetre azt sugallja, hogy ami korábban politikai patthelyzetnek tűnt, az mostanra inkább gyorsan lezárható ügy lett.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP