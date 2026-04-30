Újabb német tábornok ijesztget azzal, hogy az oroszok nem állnak meg Ukrajnánál

Felejtsük el a békét...

Az ukrajnai háború jelenlegi kezelését sem tartja sikeresnek:

Az én olvasatomban a Nyugat megakadályozza, hogy Ukrajna győzzön, ugyanakkor biztosítja, hogy ne veszítsen.”

Hangsúlyozta: a konfliktust le kell zárni, de nem mindegy, hogy milyen áron:

Ez a háború véget kell érjen. De semmiképpen sem szabad Oroszországot megerősíteni abban a hitben, hogy a háború alkalmas politikai célok elérésére.”

Hozzátette:

Biztos vagyok benne: Oroszország már a küszöbén áll annak, hogy Ukrajnán túl folytassa [a háborút], különösen a balti térségben, ha lehetőséget lát rá.”

Szerinte Moszkva már most készül a következő lépésre:

Már most is ezt teszi: a lehetséges hadszínteret készíti elő a nyílt háború szintje alatt.”

A helyzet súlyosságát egy rövid mondatban foglalta össze:

„A béke korszaka gyakorlatilag véget ért.”

Oroszország, a mindenható mumus

A volt NATO-parancsnok szerint Oroszország párhuzamosan is kirobbanthat új konfliktusokat:

A döntő kérdés nem az, hogy Oroszország képes-e erre. Hanem az, hogy lát-e kedvező alkalmat rá.”

Bár hangsúlyozta, hogy egy NATO elleni háború más dimenzió lenne, úgy véli, a jelenlegi helyzet nem ad okot arra, hogy megnyugodjunk.

Von Sandrart a végén mégis kénytelen volt elismerni: Európa képes lehet megbirkózni a kihívással, de csak akkor, ha radikálisan újragondolja saját védelmi rendszerét.