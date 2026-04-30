04. 30.
csütörtök
Európa Bundeswehr von sandrart Németország NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország sorkatonaság Egyesült Államok

Újabb német tábornok ijesztget azzal, hogy az oroszok nem állnak meg Ukrajnánál

2026. április 30. 16:09

Jürgen-Joachim von Sandrart szerint az, hogy „ez nem a mi háborúnk”, korunk egyik legostobább mondatai közé tartozik.

Jürgen-Joachim von Sandrart volt altábornagy a Die Weltnek adott interjúban kemény kritikát fogalmazott meg a német védelmi politikával szemben, és figyelmeztetett: Oroszország nemcsak Ukrajnában jelent veszélyt.

Értékválságban

A volt NATO-parancsnok szerint a probléma gyökere társadalmi szinten keresendő. Mint fogalmazott:

Fel kell tenni a kérdést: a fiatalok egy része miért nem tudja már egyáltalán, hogy érdemes megvédeni ezt az ország?”

Úgy látja, a politika és a társadalom elmulasztotta átadni az alapvető értékeket, amelyek választ adnak azokra a kérdésekre, hogy

  • kik vagyunk,
  • és miért érdemes harcolnunk.

A német haderő „csak papíron erős”

Von Sandrart élesen bírálta a jelenlegi német katonai reformokat is. A tervezett önkéntes alapú sorkatonai szolgálatról azt mondta:

Ez egy pofon a társadalomnak.”

Szerinte a rendszer látszólag növeli a létszámot, valójában azonban gyengíti a hadrafoghatóságot:

Azt kommunikáljuk, hogy harcképesebbek leszünk. (...) Ez megtévesztés.”

A volt tábornok külön kiemelte, hogy az újoncok kiképzésére „harcoló alakulatokat vonnak ki a rendszerből”, ami szerinte „hosszú évekre visszaveti a képességeket”.

Von Sandrart a német védelempolitika vezetéséről sem fogalmazott kíméletesen:

A miniszter és a rendszere jelentősen túlértékelt.”

Szerinte a strukturális problémák megoldása nélkül a hatalmas költségvetési növelés sem hoz áttörést, így hiába öntik a pénzt a Bundeswehrbe és a hadiiparba.

Európai önállóság

A volt altábornagy szerint az Egyesült Államok fókusza fokozatosan a csendes-óceáni térségre koncentrálódik, így Európának önállóbbá kell válnia:

Azt javaslom, kevésbé számoljunk Amerikával, és építsünk saját európai struktúrákat.”

Hozzátette: jelenleg Németország „csak korlátozottan képes vezető szerepre”.

Ostoba, aki békét akar?

Von Sandrart külön kitért a nyugati békepárti törekvésekre is, amelyet kifejezetten veszélyesnek tart. Mint fogalmazott:

„Minden korszaknak megvannak a maga ostoba mondatai. Az, hogy »ez nem a mi háborúnk«, ezek közé tartozik.”

Szerinte bár igaz, hogy a Nyugat nem akarta ezt a konfliktust, annak következményei közvetlenül érintik Európát:

Nem mi robbantottuk ki ezt a háborút. De a következményei közvetlenül érintenek minket: a benzinkúton, a kerozin árán és a műtrágyán keresztül.”

A volt tábornok szerint ezért illúzió azt gondolni, hogy Európa megúszhatja ezt a konfliktust:

Ha befolyásolni akarjuk, mi történik a jövőben, egyszerűen nem maradhatunk ki.”

Az amerikai szövetséggel kapcsolatban is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg:

Ha Amerika a szövetségesünk, akkor felmerül a kérdés: hogyan bánok egy baráttal, ha hibázik? Önelégülten magára hagyom a pácban, vagy segítek kijavítani a hibát, és ezzel magamon is segítek?”

Felejtsük el a békét...

Az ukrajnai háború jelenlegi kezelését sem tartja sikeresnek:

Az én olvasatomban a Nyugat megakadályozza, hogy Ukrajna győzzön, ugyanakkor biztosítja, hogy ne veszítsen.”

Hangsúlyozta: a konfliktust le kell zárni, de nem mindegy, hogy milyen áron:

Ez a háború véget kell érjen. De semmiképpen sem szabad Oroszországot megerősíteni abban a hitben, hogy a háború alkalmas politikai célok elérésére.”

Hozzátette:

Biztos vagyok benne: Oroszország már a küszöbén áll annak, hogy Ukrajnán túl folytassa [a háborút], különösen a balti térségben, ha lehetőséget lát rá.”

Szerinte Moszkva már most készül a következő lépésre:

Már most is ezt teszi: a lehetséges hadszínteret készíti elő a nyílt háború szintje alatt.”

A helyzet súlyosságát egy rövid mondatban foglalta össze:

„A béke korszaka gyakorlatilag véget ért.”

Oroszország, a mindenható mumus

A volt NATO-parancsnok szerint Oroszország párhuzamosan is kirobbanthat új konfliktusokat:

A döntő kérdés nem az, hogy Oroszország képes-e erre. Hanem az, hogy lát-e kedvező alkalmat rá.”

Bár hangsúlyozta, hogy egy NATO elleni háború más dimenzió lenne, úgy véli, a jelenlegi helyzet nem ad okot arra, hogy megnyugodjunk.

Von Sandrart a végén mégis kénytelen volt elismerni: Európa képes lehet megbirkózni a kihívással, de csak akkor, ha radikálisan újragondolja saját védelmi rendszerét.

***

Fotó: Sergei GAPON / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
a straight cold player
2026. április 30. 17:37 Szerkesztve
Tehát a németek 4 év alatt eljutottak a ,,nem szállítunk fegyvert, csak kötszert, gyógyszert és védősisakokat"-tól odáig, hogy a legkomolyabb légvédelmi fegyverrendszert szállítják és saját háborújuknak tekintik. Sőt ostoba aki nem tesz így. De a szemét Putyincsicska Óbán fenyegetőzik háborúval!
VeressZoltán
2026. április 30. 16:55
Vén hülye.
Csigorin
2026. április 30. 16:49
nem Europa kezdte?? hat megis ki akarta elvenni ukrajnat az oroszoktol te ostoba kraut?
duro_dorka
2026. április 30. 16:43
Jürgen-Joachim von Sandrart: Oroszország nemcsak Ukrajnában jelent veszélyt. A német náci neve beszédes, zsidó, valószínűleg mélyállamos a faszi. A világháború felé tereli a birka közvéleményt...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!