Újabb német tábornok ijesztget azzal, hogy az oroszok nem állnak meg Ukrajnánál

Egyre több német kéri a katonai szolgálat alól való lelkiismereti okokból történő felmentést
Így nehéz lesz Európa legerősebb hadseregét felépíteni.
Jürgen-Joachim von Sandrart szerint az, hogy „ez nem a mi háborúnk”, korunk egyik legostobább mondatai közé tartozik.
Jürgen-Joachim von Sandrart volt altábornagy a Die Weltnek adott interjúban kemény kritikát fogalmazott meg a német védelmi politikával szemben, és figyelmeztetett: Oroszország nemcsak Ukrajnában jelent veszélyt.
A volt NATO-parancsnok szerint a probléma gyökere társadalmi szinten keresendő. Mint fogalmazott:
Fel kell tenni a kérdést: a fiatalok egy része miért nem tudja már egyáltalán, hogy érdemes megvédeni ezt az ország?”
Úgy látja, a politika és a társadalom elmulasztotta átadni az alapvető értékeket, amelyek választ adnak azokra a kérdésekre, hogy
Von Sandrart élesen bírálta a jelenlegi német katonai reformokat is. A tervezett önkéntes alapú sorkatonai szolgálatról azt mondta:
Ez egy pofon a társadalomnak.”
Szerinte a rendszer látszólag növeli a létszámot, valójában azonban gyengíti a hadrafoghatóságot:
Azt kommunikáljuk, hogy harcképesebbek leszünk. (...) Ez megtévesztés.”
A volt tábornok külön kiemelte, hogy az újoncok kiképzésére „harcoló alakulatokat vonnak ki a rendszerből”, ami szerinte „hosszú évekre visszaveti a képességeket”.
Von Sandrart a német védelempolitika vezetéséről sem fogalmazott kíméletesen:
A miniszter és a rendszere jelentősen túlértékelt.”
Szerinte a strukturális problémák megoldása nélkül a hatalmas költségvetési növelés sem hoz áttörést, így hiába öntik a pénzt a Bundeswehrbe és a hadiiparba.
A volt altábornagy szerint az Egyesült Államok fókusza fokozatosan a csendes-óceáni térségre koncentrálódik, így Európának önállóbbá kell válnia:
Azt javaslom, kevésbé számoljunk Amerikával, és építsünk saját európai struktúrákat.”
Hozzátette: jelenleg Németország „csak korlátozottan képes vezető szerepre”.
Von Sandrart külön kitért a nyugati békepárti törekvésekre is, amelyet kifejezetten veszélyesnek tart. Mint fogalmazott:
„Minden korszaknak megvannak a maga ostoba mondatai. Az, hogy »ez nem a mi háborúnk«, ezek közé tartozik.”
Szerinte bár igaz, hogy a Nyugat nem akarta ezt a konfliktust, annak következményei közvetlenül érintik Európát:
Nem mi robbantottuk ki ezt a háborút. De a következményei közvetlenül érintenek minket: a benzinkúton, a kerozin árán és a műtrágyán keresztül.”
A volt tábornok szerint ezért illúzió azt gondolni, hogy Európa megúszhatja ezt a konfliktust:
Ha befolyásolni akarjuk, mi történik a jövőben, egyszerűen nem maradhatunk ki.”
Az amerikai szövetséggel kapcsolatban is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg:
Ha Amerika a szövetségesünk, akkor felmerül a kérdés: hogyan bánok egy baráttal, ha hibázik? Önelégülten magára hagyom a pácban, vagy segítek kijavítani a hibát, és ezzel magamon is segítek?”
Az ukrajnai háború jelenlegi kezelését sem tartja sikeresnek:
Az én olvasatomban a Nyugat megakadályozza, hogy Ukrajna győzzön, ugyanakkor biztosítja, hogy ne veszítsen.”
Hangsúlyozta: a konfliktust le kell zárni, de nem mindegy, hogy milyen áron:
Ez a háború véget kell érjen. De semmiképpen sem szabad Oroszországot megerősíteni abban a hitben, hogy a háború alkalmas politikai célok elérésére.”
Hozzátette:
Biztos vagyok benne: Oroszország már a küszöbén áll annak, hogy Ukrajnán túl folytassa [a háborút], különösen a balti térségben, ha lehetőséget lát rá.”
Szerinte Moszkva már most készül a következő lépésre:
Már most is ezt teszi: a lehetséges hadszínteret készíti elő a nyílt háború szintje alatt.”
A helyzet súlyosságát egy rövid mondatban foglalta össze:
„A béke korszaka gyakorlatilag véget ért.”
A volt NATO-parancsnok szerint Oroszország párhuzamosan is kirobbanthat új konfliktusokat:
A döntő kérdés nem az, hogy Oroszország képes-e erre. Hanem az, hogy lát-e kedvező alkalmat rá.”
Bár hangsúlyozta, hogy egy NATO elleni háború más dimenzió lenne, úgy véli, a jelenlegi helyzet nem ad okot arra, hogy megnyugodjunk.
Von Sandrart a végén mégis kénytelen volt elismerni: Európa képes lehet megbirkózni a kihívással, de csak akkor, ha radikálisan újragondolja saját védelmi rendszerét.
Fotó: Sergei GAPON / AFP