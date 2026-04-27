Egyre több német kéri a katonai szolgálat alól való lelkiismereti okokból történő felmentést

Kétségbeesett magyar édesanya írt Németországból: már a gyerekeit is utolérte a sorozási rendszer
Egyre szorosabb a hurok a fiatalok nyaka körül, egy magyar anya levele riasztó képet fest a helyzetről.
Európa legerősebb hadseregének felépítése papíron egyre határozottabb célként jelenik meg Berlinben. Németországban egyre többen kérnek felmentést a katonai szolgálat alól, ami látványosan szembe megy a hivatalos tervekkel.
Németországban egyre élesebb ellentmondás rajzolódik ki a katonai tervek és a társadalmi reakciók között. Miközben a politikai vezetés a hadsereg megerősítéséről beszél, a lakosság egy része inkább távol maradna a fegyveres szolgálattól, amit a friss adatok is alátámasztanak.
A Die Welt beszámolója szerint folyamatosan emelkedik a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadására irányuló kérelmek száma. Az idei első negyedévben már 2656 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami önmagában is közelíti a 2024-es teljes éves adatot, amikor összesen 2998 ilyen kérelem érkezett.
A tendencia nem új keletű, hiszen 2025-ben már 3867 esetet regisztráltak.
A Der Spiegel is megerősíti ezt a folyamatot, kiemelve, hogy a növekedés hátterében elsősorban a biztonsági helyzet romlása és az új katonai szolgálati szabályozás áll. Az idei év elején hatályba lépett törvény kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, ami sok fiatalban inkább félelmet, mintsem elköteleződést váltott ki.
A jelenlegi számok alapján könnyen elképzelhető, hogy 2026-ra a szolgálatmegtagadási kérelmek száma eléri a sorkötelezettség 2011-es felfüggesztése óta tapasztalt csúcsot. A tendencia tehát nemcsak átmeneti jelenségnek tűnik, hanem egyre inkább tartós iránnyá válik.
A háttérben több tényező is meghúzódik. Egyrészt a romló nemzetközi biztonsági környezet, másrészt az a törvényi változás, amely a kötelező alkalmassági vizsgálattal újra közelebb hozta a katonai szolgálat lehetőségét a fiatalok számára. A tervek szerint így próbálnának elegendő önkéntest toborozni a hadsereg bővítéséhez, ám a számok azt mutatják, hogy sokan inkább a kivonulás lehetőségét keresik.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindeközben létezik egy kisebb, ellentétes irányú mozgás is. Vannak, akik visszavonják korábbi szolgálatmegtagadásukat: 2024-ben 781 ilyen eset volt, míg 2025 első negyedévében már 233. Ez azonban messze nem ellensúlyozza a kérelmek növekedését.
A folyamat különösen élesen rajzolódik ki a kormányzati célkitűzések tükrében. Boris Pistorius katonai stratégiája legalább 260 ezer aktív katona felállítását célozza, amit a tartalékos állománnyal együtt 460 ezer főre növelnének. A végső cél nem kevesebb, mint Európa legerősebb konvencionális hadseregének létrehozása. A miniszter szavai is jelzik a helyzet súlyát:
A világ kiszámíthatatlanabbá vált és, igen, azt is ki kell mondani, veszélyesebbé.
A stratégia középpontjában az Oroszországból érkező fenyegetések kezelése áll, és ennek megfelelően a hadsereg létszámának és képességeinek jelentős bővítését tervezik. Ugyanakkor még a katonai vezetésen belül sem teljes az egyetértés a célokkal kapcsolatban. Egyes magas rangú tisztek ennél is nagyobb létszámot tartanának szükségesnek, akár 300 ezer fölötti aktív állománnyal. Ez még inkább rávilágít arra az ellentmondásra, amely a tervek és a társadalmi hajlandóság között feszül.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP