Egyre több német kéri a katonai szolgálat alól való lelkiismereti okokból történő felmentést

Németországban egyre élesebb ellentmondás rajzolódik ki a katonai tervek és a társadalmi reakciók között. Miközben a politikai vezetés a hadsereg megerősítéséről beszél, a lakosság egy része inkább távol maradna a fegyveres szolgálattól, amit a friss adatok is alátámasztanak.

A Die Welt beszámolója szerint folyamatosan emelkedik a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadására irányuló kérelmek száma. Az idei első negyedévben már 2656 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami önmagában is közelíti a 2024-es teljes éves adatot, amikor összesen 2998 ilyen kérelem érkezett.