Bundeswehr Németország Oroszország német hadsereg sorkatonaság katonai szolgálat

Egyre több német kéri a katonai szolgálat alól való lelkiismereti okokból történő felmentést

2026. április 27. 15:57

Európa legerősebb hadseregének felépítése papíron egyre határozottabb célként jelenik meg Berlinben. Németországban egyre többen kérnek felmentést a katonai szolgálat alól, ami látványosan szembe megy a hivatalos tervekkel.

Németországban egyre élesebb ellentmondás rajzolódik ki a katonai tervek és a társadalmi reakciók között. Miközben a politikai vezetés a hadsereg megerősítéséről beszél, a lakosság egy része inkább távol maradna a fegyveres szolgálattól, amit a friss adatok is alátámasztanak.

A Die Welt beszámolója szerint folyamatosan emelkedik a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadására irányuló kérelmek száma. Az idei első negyedévben már 2656 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami önmagában is közelíti a 2024-es teljes éves adatot, amikor összesen 2998 ilyen kérelem érkezett

A tendencia nem új keletű, hiszen 2025-ben már 3867 esetet regisztráltak.

A Der Spiegel is megerősíti ezt a folyamatot, kiemelve, hogy a növekedés hátterében elsősorban a biztonsági helyzet romlása és az új katonai szolgálati szabályozás áll. Az idei év elején hatályba lépett törvény kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, ami sok fiatalban inkább félelmet, mintsem elköteleződést váltott ki.

A jelenlegi számok alapján könnyen elképzelhető, hogy 2026-ra a szolgálatmegtagadási kérelmek száma eléri a sorkötelezettség 2011-es felfüggesztése óta tapasztalt csúcsot. A tendencia tehát nemcsak átmeneti jelenségnek tűnik, hanem egyre inkább tartós iránnyá válik.

A háttérben több tényező is meghúzódik. Egyrészt a romló nemzetközi biztonsági környezet, másrészt az a törvényi változás, amely a kötelező alkalmassági vizsgálattal újra közelebb hozta a katonai szolgálat lehetőségét a fiatalok számára. A tervek szerint így próbálnának elegendő önkéntest toborozni a hadsereg bővítéséhez, ám a számok azt mutatják, hogy sokan inkább a kivonulás lehetőségét keresik.

Mindeközben létezik egy kisebb, ellentétes irányú mozgás is. Vannak, akik visszavonják korábbi szolgálatmegtagadásukat: 2024-ben 781 ilyen eset volt, míg 2025 első negyedévében már 233. Ez azonban messze nem ellensúlyozza a kérelmek növekedését.

Németország katonai ambíciói és a realitás

A folyamat különösen élesen rajzolódik ki a kormányzati célkitűzések tükrében. Boris Pistorius katonai stratégiája legalább 260 ezer aktív katona felállítását célozza, amit a tartalékos állománnyal együtt 460 ezer főre növelnének. A végső cél nem kevesebb, mint Európa legerősebb konvencionális hadseregének létrehozása. A miniszter szavai is jelzik a helyzet súlyát: 

A világ kiszámíthatatlanabbá vált és, igen, azt is ki kell mondani, veszélyesebbé.

A stratégia középpontjában az Oroszországból érkező fenyegetések kezelése áll, és ennek megfelelően a hadsereg létszámának és képességeinek jelentős bővítését tervezik. Ugyanakkor még a katonai vezetésen belül sem teljes az egyetértés a célokkal kapcsolatban. Egyes magas rangú tisztek ennél is nagyobb létszámot tartanának szükségesnek, akár 300 ezer fölötti aktív állománnyal. Ez még inkább rávilágít arra az ellentmondásra, amely a tervek és a társadalmi hajlandóság között feszül.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 27. 18:41
Nem az volt itt elmagyarázva nemrég, hogy a sorkatonák nem is érnek semmit?
Canadian
2026. április 27. 18:33
Ha német fiatal lennék, akarna a faszom bevonulni és katonáskodni. Nem voltam katona még egy országban sem, és most már nem is leszek.
szilvarozsa
2026. április 27. 18:05
"a tartalékos állománnyal együtt 460 ezer főre növelnének. A végső cél nem kevesebb, mint Európa legerősebb konvencionális hadseregének létrehozása." Az ukránoknak meg 800 ezres hadsereget követelnek. Most a németek a hülyék, vagy a németek?
pulsarito
•••
2026. április 27. 17:55 Szerkesztve
Daniel Freund féle lmbtq-s csicskaszarok, a monitor előtt nagy a pofájuk csak! Majd mennek a lengyelek, magyarok, csehek románok, bolgárok, szlovákok! Gondolják az elkényeztetett hülyegyerekek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!