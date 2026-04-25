vita brit egyesült királyság Falkland-szigetek egyesült államok

Trump ismét napirendre tűzheti a Falkland-szigetek ügyét

2026. április 25. 12:05

A brit politikai szereplők élesen elutasították az amerikai álláspont esetleges változását.

null

Donald Trump újabb külpolitikai vitát gerjeszthet, miután kiszivárgott Pentagon-információk szerint az Egyesült Államok újragondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését. London gyorsan reagált és ismét leszögezte, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és a szigetlakók önrendelkezési joga elsődleges fontosságú – írta meg a BBC.

A brit kormány arra is emlékeztetett, hogy a helyiek »elsöprő többséggel« döntöttek a brit fennhatóság fenntartása mellett.

A BBC beszámolója szerint a Pentagonhoz köthető értesülések arra utalnak, hogy Washington diplomáciai és stratégiai szempontból is újragondolhatja eddigi, inkább semleges hozzáállását. Az ügyet tovább élezte, hogy az Egyesült Államok állítólag keményebb lépéseket is mérlegelhet azokkal a NATO-tagállamokkal szemben, amelyeket elégtelen támogatással vádol az Irán elleni konfliktus kapcsán.

A jelentések szerint még Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése is felmerült, miközben a Pentagon szóvivője úgy fogalmazott, hogy „a védelmi minisztérium biztosítani fogja, hogy az elnöknek hiteles lehetőségei legyenek annak elérésére, hogy szövetségeseink többé ne papírtigrisek legyenek, hanem kivegyék a részüket”. Trump korábban szintén bírálta a partnereket, mondván, hogy „mindazok ellenére, amit az Egyesült Államok tett NATO-szövetségeseiért, ők nem álltak mellettünk”.

A brit politikai szereplők élesen elutasították az amerikai álláspont esetleges változását. Többen teljes képtelenségnek nevezték a felvetést, és hangsúlyozták, hogy a Falkland-szigetek hovatartozása nem képezheti vita tárgyát. Katonai és biztonságpolitikai szakértők is aggodalmukat fejezték ki, egy volt miniszter szerint a kiszivárgott anyag megdöbbentő, és a helyzet súlyos félreértéséről árulkodik. Argentína ugyanakkor továbbra is igényt tart a Malvináknak nevezett szigetekre, és közölte, hogy

az Argentin Köztársaság ismét kifejezi készségét arra, hogy újraindítsa a kétoldalú tárgyalásokat az Egyesült Királysággal, amelyek lehetővé teszik a szuverenitási vita békés és végleges rendezését, valamint annak a különleges és sajátos gyarmati helyzetnek a lezárását, amelyben a szigetek vannak”.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

akitiosz
2026. április 25. 12:42
Trump konfliktusgyártó politikus, nem konfliktusmegoldó. Növeli a feszültségeket a nemzetközi kapcsolatokban, nem csökkenti. Ha egy konfliktust esetleg sikerül lezárnia - általában erővel - akkor kezd egy újat.
roccobaba
2026. április 25. 12:32
Ezt a sok eszement politikust,már el kellene küldeni!
