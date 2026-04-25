Trump ismét napirendre tűzheti a Falkland-szigetek ügyét

Donald Trump újabb külpolitikai vitát gerjeszthet, miután kiszivárgott Pentagon-információk szerint az Egyesült Államok újragondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését. London gyorsan reagált és ismét leszögezte, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és a szigetlakók önrendelkezési joga elsődleges fontosságú – írta meg a BBC.

A brit kormány arra is emlékeztetett, hogy a helyiek »elsöprő többséggel« döntöttek a brit fennhatóság fenntartása mellett.

A BBC beszámolója szerint a Pentagonhoz köthető értesülések arra utalnak, hogy Washington diplomáciai és stratégiai szempontból is újragondolhatja eddigi, inkább semleges hozzáállását. Az ügyet tovább élezte, hogy az Egyesült Államok állítólag keményebb lépéseket is mérlegelhet azokkal a NATO-tagállamokkal szemben, amelyeket elégtelen támogatással vádol az Irán elleni konfliktus kapcsán.