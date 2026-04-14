Trump kemény nyomást helyez a perzsákra, lezárta a kikötőiket, Teherán tiltakozik

Iráni válasz Trump lépéseire

A Trump által elrendelt blokád nemcsak gazdasági nyomásgyakorlás, hanem komoly katonai kockázatokat is rejt. A brit tengeri hatóságok szerint az intézkedés az iráni partvidék teljes hosszát érinti, beleértve a kikötőket és az energiahálózatot is, miközben a térségben közlekedő hajók katonai jelenléttel találkozhatnak.

Irán élesen reagált a fejleményekre. A Deutsche Welle tudósítása szerint Teherán az ENSZ-hez fordult, ahol az iráni nagykövet súlyos szuverenitássértésnek nevezte az amerikai lépést, amely szerintük komoly fenyegetést jelent a nemzetközi békére. Emellett a blokádot a tengeri jog alapelveinek megsértéseként is értékelte. Az iráni vezetés nemcsak diplomáciai tiltakozással élt, hanem katonai jellegű fenyegetéseket is megfogalmazott.Az állami média azt hangsúlyozta, hogy a Perzsa-öböl és az Ománi-tenger biztonsága nem lehet szelektív, annak minden szereplő számára egyformán biztosítottnak kell lennie, különben senki sem számíthat stabilitásra a térségben. Egy katonai nyilatkozat pedig egyértelművé tette:

A térségben egyetlen kikötő sem lesz biztonságban.

A fenyegetések különösen súlyosak, mivel nemcsak az amerikai erőkre, hanem a térségben található, az Egyesült Államokkal szövetséges országok kikötőire is vonatkoznak. A feszültség ellenére diplomáciai csatornák továbbra is működnek. Több ország – köztük Pakisztán, Törökország és Egyiptom – közvetítőként próbálja újraindítani a tárgyalásokat Washington és Teherán között.