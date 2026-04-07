Trump eltalálta Irán energetikai koronaékszerét

Az Egyesült Államok több katonai célpontot is megtámadott az Irán olajtermelési koronaékszerének is nevezett Kharg-szigeten – számolt be a Daily Mail.

A szigetet korábban már bombázta az USA, de Donald Trump akkor egyértelművé tette, hogy egyelőre nem támadják Irán olajinfrastruktúráját. Ugyanakkor több alkalommal is kilátásba helyezte, hogy meggondolhatja magát, és akár célba is vehetik az olajlétesítményeket, amennyiben Irán nem tesz eleget a követeléseknek.