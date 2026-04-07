Trump eltalálta Irán energetikai koronaékszerét

2026. április 07. 14:45

Az amerikai elnök ígérete szerint az USA kedd éjfélig Irán összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.

Az Egyesült Államok több katonai célpontot is megtámadott az Irán olajtermelési koronaékszerének is nevezett Kharg-szigeten – számolt be a Daily Mail.

A szigetet korábban már bombázta az USA, de Donald Trump akkor egyértelművé tette, hogy egyelőre nem támadják Irán olajinfrastruktúráját. Ugyanakkor több alkalommal is kilátásba helyezte, hogy meggondolhatja magát, és akár célba is vehetik az olajlétesítményeket, amennyiben Irán nem tesz eleget a követeléseknek.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump hétfőn a Fehér Házban bejelentette: „Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni”, majd hozzátette, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
julius68-2
2026. április 07. 20:16 Szerkesztve
Az iráni vezetés évtizedek óta vallja céljaként Izrael állam megsemmisítését, és ez a retorika Teherán közterein, köztük emlékműveken és falfestményeken is rendszeresen megjelenik. A teheráni Palesztina téren, ahol egy óriási digitális órát állítottak fel. Ez az óra egyfajta "visszaszámlálóként" funkcionál, amely azt az időpontot mutatja, ameddig az iráni vezetés szerint Izraelnek meg kell szűnnie. Ali Hámenei legfőbb vallási vezető 2015-ös kijelentésére utal, miszerint Izrael nem fogja megérni a következő 25 évet. A Teheráni Egyetem falain és a korábbi amerikai nagykövetség épületén (a "Kémfészeknél") is rendszeresen frissítik az Izrael-ellenes grafikákat, amelyeken az Izrael állam "eltörlése" politikai és vallási kötelességként van feltüntetve. Nem véletlenül gyúr mindenáron Irán a nukleáris fegyverekre és nem a vitrinbe szánja, hanem vallási kötelességként, használná is. Azt jőhet a nukleáris adok-kapok, azt mások is beszállnak és ez kurvára hiányzik ?
akitiosz
2026. április 07. 18:49
Már csaknem kifogyott a Patriotokból és a Tomahawkokból is. Ráadásul pénzügyileg sem fenntartható, hogy az 50 000 dolláros drónokat sok millió dolláros Patriotokkal lövik le.
Héja
2026. április 07. 16:29
Irán egy teokratikus ókori diktatúra.
survivor
2026. április 07. 15:17
Pedig Pakinak van 170 nukeja: India ellen. Ugyan , vagy 10-20 at eladhattak volna Iránnak... MIÉRT NEM ??
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!