Trump eltalálta Irán energetikai koronaékszerét

„Holnapra kicsinálom az egész országot” – Trump kőkeményen megfenyegette Iránt
Az amerikai elnök szerint az USA-nak konkrét terve van, amivel elpusztíthatja Irán összes hídját és erőművét.
Az amerikai elnök ígérete szerint az USA kedd éjfélig Irán összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.
Az Egyesült Államok több katonai célpontot is megtámadott az Irán olajtermelési koronaékszerének is nevezett Kharg-szigeten – számolt be a Daily Mail.
A szigetet korábban már bombázta az USA, de Donald Trump akkor egyértelművé tette, hogy egyelőre nem támadják Irán olajinfrastruktúráját. Ugyanakkor több alkalommal is kilátásba helyezte, hogy meggondolhatja magát, és akár célba is vehetik az olajlétesítményeket, amennyiben Irán nem tesz eleget a követeléseknek.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump hétfőn a Fehér Házban bejelentette: „Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni”, majd hozzátette, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP