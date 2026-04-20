berlin fegyverkezés németország

Terepjárók helyet harckocsik – fegyvergyártással bikázná be Németország a stagnáló iparát

2026. április 20. 08:52

Miközben az autóipar és a nehézipar hanyatlik, Berlin a gyárakat, a munkavállalókat és a tőkét Európa újrafegyverzésére irányítja.

Miközben exportmodellje összeomlik, Németország az autógyártásról a fegyvergyártásra áll át – és megpróbálja az ipari hanyatlást védelmi ipari fellendüléssé alakítani – írja a Wall Street Journal. 

Miután évtizedeken át Európa gyártási motorjaként működött, az ország a második világháború óta leghosszabb stagnálási időszakba süllyedt, miközben a kínai versennyel és a kereslet visszaesésével küzd. 

Az amerikai lap szerint a válasz a válságra éppoly drasztikus: ipari bázisának átalakítása a Nyugat fegyvertárává. Az adatok összessége rávilágít arra, hogy a régi modell hogyan omlott össze. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A kormányzati adatok szerint havonta körülbelül 15 000 munkahely szűnik meg a német gyártóiparban, beleértve az egykor domináns autóipart is.

A Mercedes-Benz 49%-os nyereségcsökkenést jelentett 2025-re, míg a világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen közölte, hogy nyeresége 44%-kal esett vissza ugyanebben az időszakban, és bejelentette, hogy 2030-ig 50 ezer munkahelyet szüntet meg Németországban. 

A német gazdaság terheinek nagy részét ma már a szolgáltatási szektor viseli, amely a gazdasági teljesítmény mintegy 70%-át adja, bár a gyártás még mindig 20%-ot tesz ki – és az összes szolgáltatás akár egyötöde is ipari vállalatokhoz, például autógyártókhoz kapcsolódik.

Most, hogy Európa siet a felfegyverkezéssel, Berlin arra készül, hogy a kontinens védelmi iparának gerincévé váljon.

A hatalmas kormányzati szerződések és állami finanszírozási programok közel egy billió eurót szabadítottak fel védelmi célokra, amit az orosz-ukrán háború és az egyre ellenségesebb globális környezet iránti félelmek ösztönöztek – írja a gazdasági lap. 

Németország ipari övezetében a gyártósorokat, amelyek egykor az ország exportcsodáját hajtották, átalakítják Európa újrafegyverkezésének gépezetévé. A kormány is támogatja a kezdeményezést. 

A Wall Street Journal szerint Berlin nem a régi gazdaság újjáélesztését tűzte ki célul, hanem annak felváltását. 

Az üresen álló gyárcsarnokokat és a növekvő számú elbocsátott szakképzett munkavállalót az egyetlen, még mindig jelentős mértékben bővülő szektorba irányítják át.

„Európának képesnek kell lennie megvédeni magát, és ez azt is jelenti, hogy ki kell építenünk egy erős biztonsági és védelmi ipart, amelyre támaszkodhatunk” – mondta Katherina Reiche gazdasági miniszter. Reiche a kabinet többi tagjával, köztük a védelmi miniszterrel együtt arra törekszik, hogy a nehézségekkel küzdő gyártóvállalatokat védelmi beszállítókká alakítsák át.

Nyitókép: A német és az ausztrál védelmi miniszter. Tertius Pickard / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. április 20. 11:15
Briliáns . Csak fém nincs , energia, meg pénz. Amit találnak, abból is fegyvert kell csinálni, hogy legyen mit elégetni.
bubu2003
2026. április 20. 11:08
miután mindenüket a fegyverlobbinak szentelték és megszűnik a háborus pszihózis ( megszűnik ellenségnek lenni az aki eddig sem volt az) mi lesz a sok fegyverrel meg fegyvergyárral muskátlit fognak benne termeszteni ,esetleg útszéli dekoráció lesz belőlük?
pipa89
•••
2026. április 20. 10:55 Szerkesztve
A németeknek alkotmányosan el kellene tiltaniuk önmgukat a fegyverkezéstől és a sorozástól!
savrena
2026. április 20. 09:40
Ilyen volt már, világháború lett a vége.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!