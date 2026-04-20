Terepjárók helyet harckocsik – fegyvergyártással bikázná be Németország a stagnáló iparát

A német gazdaság terheinek nagy részét ma már a szolgáltatási szektor viseli, amely a gazdasági teljesítmény mintegy 70%-át adja, bár a gyártás még mindig 20%-ot tesz ki – és az összes szolgáltatás akár egyötöde is ipari vállalatokhoz, például autógyártókhoz kapcsolódik.

Most, hogy Európa siet a felfegyverkezéssel, Berlin arra készül, hogy a kontinens védelmi iparának gerincévé váljon.

A hatalmas kormányzati szerződések és állami finanszírozási programok közel egy billió eurót szabadítottak fel védelmi célokra, amit az orosz-ukrán háború és az egyre ellenségesebb globális környezet iránti félelmek ösztönöztek – írja a gazdasági lap.

Németország ipari övezetében a gyártósorokat, amelyek egykor az ország exportcsodáját hajtották, átalakítják Európa újrafegyverkezésének gépezetévé. A kormány is támogatja a kezdeményezést.