Súlyos csapást mért az ukrán biztonsági szolgálat az egyik legfontosabb orosz katonai bázisra

A krími támadás komoly károkat okozott az orosz haditengerészeti és a légvédelmi infrastruktúrában.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sikeres támadást hajtott végre a Krímben, amelynek során három hadihajót, egy vadászgépet és légvédelmi létesítményeket ért dróntámadás – közölte az Ukrinform.
A támadás során az SZBU Alfa különleges egysége sikeres műveletet hajtott végre a szevasztopoli orosz fekete-tengeri flottabázis, valamint a belbeki katonai repülőtér ellen.
A dróncsapások során az ukránok állítása szerint találat érte a Jamal és a Filcsenkov nagyméretű partraszálló hajókat, továbbá az Ivan Hursz felderítő hajót. Ezenkívül csapás érte a fekete-tengeri flotta Lukomka nevű kiképzőközpontját, a légvédelmi erők rádiótechnikai felderítő parancsnokságát, illetve egy MR-10M1 Misz-M1 típusú radart is – idézte a Portfolio.
A támadások a belbeki repülőtéren egy MiG-31-es vadászgépet, valamint a létesítmény műszaki-üzemeltetési részlegét is eltalálták.
A támadásról és az okozott károkról egyelőre nem közölt bizonyítékokat Kijev, ezért a portál szerint érdemes fenntartásokkal kezelni a támadásról szóló egyoldalú beszámolókat.
