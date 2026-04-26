Súlyos csapást mért az ukrán biztonsági szolgálat az egyik legfontosabb orosz katonai bázisra

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sikeres támadást hajtott végre a Krímben, amelynek során három hadihajót, egy vadászgépet és légvédelmi létesítményeket ért dróntámadás – közölte az Ukrinform.

A támadás során az SZBU Alfa különleges egysége sikeres műveletet hajtott végre a szevasztopoli orosz fekete-tengeri flottabázis, valamint a belbeki katonai repülőtér ellen.