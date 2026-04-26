krím szbu támadás

Súlyos csapást mért az ukrán biztonsági szolgálat az egyik legfontosabb orosz katonai bázisra

2026. április 26. 22:48

A krími támadás komoly károkat okozott az orosz haditengerészeti és a légvédelmi infrastruktúrában.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sikeres támadást hajtott végre a Krímben, amelynek során három hadihajót, egy vadászgépet és légvédelmi létesítményeket ért dróntámadás – közölte az Ukrinform

A támadás során az SZBU Alfa különleges egysége sikeres műveletet hajtott végre a szevasztopoli orosz fekete-tengeri flottabázis, valamint a belbeki katonai repülőtér ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A dróncsapások során az ukránok állítása szerint találat érte a Jamal és a Filcsenkov nagyméretű partraszálló hajókat, továbbá az Ivan Hursz felderítő hajót. Ezenkívül csapás érte a fekete-tengeri flotta Lukomka nevű kiképzőközpontját, a légvédelmi erők rádiótechnikai felderítő parancsnokságát, illetve egy MR-10M1 Misz-M1 típusú radart is – idézte a Portfolio.

A támadások a belbeki repülőtéren egy MiG-31-es vadászgépet, valamint a létesítmény műszaki-üzemeltetési részlegét is eltalálták.

A támadásról és az okozott károkról egyelőre nem közölt bizonyítékokat Kijev, ezért a portál szerint érdemes fenntartásokkal kezelni a támadásról szóló egyoldalú beszámolókat.

uranvaros
2026. április 26. 23:11
érdemes fenntartásokkal kezelni a támadásról szóló egyoldalú beszámolókat. Ez a Mandiner szerkesztőjének is szól!
