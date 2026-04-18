észak - orosz támadás ukrajna oroszország

Sötétbe borult Észak-Ukrajna – több százezer ember érintett a csapásban

2026. április 18. 13:29

Súlyos orosz támadásokat jelentettek.

2026. április 18. 13:29
Ismét orosz támadásokat jelentettek Ukrajna több régiójából szombaton, az ország északi részén több mint 380 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül az infrastruktúra elleni támadások miatt, és kár keletkezett a dél-ukrajnai Odessza kikötőjében is. 

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az éjszakai támadásokban megrongálódtak a kikötői mezőgazdasági raktárak és az irodaépületek. Esetleges áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. 

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az észak-ukrajnai térség áramszolgáltatója szintén a Telegramon arról tájékoztatott, hogy találat ért egy energetikai létesítmény a régióban lévő Csernyihiv megyében. 

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka 219 nagy hatótávolságú drónt tudott lelőni Ukrajna fölött. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ki nyeri meg valójában a drónháborút?

Nem kizárt, hogy hamarosan a drónok lesznek a holnap 155 mm-es tüzérségi gránátja, a szűk keresztmetszet, ami eldöntheti a háború sorsát.

Közben a „Magyar Madarai” nevű ukrán drónalakulatot vezető Robert „Magyar” Brovdi arról számolt be, hogy alakulata – szintén az éjszaka – megtámadta az oroszországi Szamara körzet, illetve a leningrádi régióban lévő Viszock kikötő olajfinomítóját, valamint az orosz megszállás alatt lévő Krím-félsziget egy olajtárolóját. 

(MTI)

Nyitókép: illusztráció, ukrajnai háborús pusztítás (MTI/AP/Felipe Dana)

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. április 18. 16:06
azt várom, hogy a háború operett részét követően hamarosan komolyra fordul a helyzet, a latorállam számára
yalaelnok
2026. április 18. 16:05
"Oroszországot még soha senki nem győzte le katonailag" most ezen lehet persze kekeckedni, mert voltak orosz katonai vereségek vagy hasonlók, pl a téli háború a finnek ellen, az afgán kaland, a krími háború csuzima japán ellen, a lengyel-orosz háború de ezek nem vezettek Oroszország megszállásához, területileg korlátozott konfliktusok voltak és vagy nem Oroszország területén, vagy peremvidékén zajlottak
Dunhill67
2026. április 18. 15:48
egész u krajina sötét...mi ebben a hír?
MiHazank2030
•••
2026. április 18. 13:53 Szerkesztve
Az orosz hadsereg preciziós csapásokkal szét fogja szedni a maradék Ukrajnát. Ugye, nem gondolta valaki komolyan, hogy az ukránok megnyerhetik ezt a háborút? Oroszországot még soha senki nem győzte le katonailag - és NEM is fogja. Tévedés ne essék, nem vagyok a háború híve, és nem támogatom a vérontást. DE ideje lenne tárgyalni a békéről Moszkvával, nagyon ideje lenne...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.