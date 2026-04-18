Sötétbe borult Észak-Ukrajna – több százezer ember érintett a csapásban

Ismét orosz támadásokat jelentettek Ukrajna több régiójából szombaton, az ország északi részén több mint 380 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül az infrastruktúra elleni támadások miatt, és kár keletkezett a dél-ukrajnai Odessza kikötőjében is.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az éjszakai támadásokban megrongálódtak a kikötői mezőgazdasági raktárak és az irodaépületek. Esetleges áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.