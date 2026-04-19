Rossz hírt kaptak az erdélyi magyarok: most a németek tettek keresztbe nekik

Vincze Lóránt, az RMDSZ EP-képviselője a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a német nemzeti légitársaság, a Lufthansa azonnali hatállyal, április 18-án bezárta leányvállalatát, a Lufthansa CityLine-t.

Mint írta, ez közvetlenül érinti az olyan útvonalakat is, mint a Kolozsvár–München, Nagyvárad-München vagy a Nagyszeben-München járat. Szavai szerint a hirtelen leállás oka a megugrott üzemanyagárak és a folyamatos sztrájkok.