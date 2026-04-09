Bámulatosan gyorsan békülnének a britek a Hormuzi-szoros ügyében
London már szervezi a nagy nemzetközi egyeztetést.
A brit miniszterelnök azzal fenyegetőzött, hogy lefoglalja az orosz hajókat, ám Vlagyimir Putyin egyetlen húzással kártyavárként döntötte össze a londoni kardcsörtetést.
Vlagyimir Putyin nyíltan szembeszállt Keir Starmer fenyegetésével, miszerint lefoglalják a szankciók alá tartozó orosz hajókat, azzal, hogy hadihajót küldött azok kíséretére a La Manche-csatornához – számolt be a Telegraph.
A Fekete-tengeri flotta fregattja szerdán két árnyékflotta-hajót kísért, miközben egy brit hadihajó követte őket. A Telegraph újságírói a Royal Charlotte fedélzetéről, egy Dover közelében lévő hajóról figyelték, ahogy Putyin flottillája elhalad a déli part mentén.
A múlt hónapban Keir Starmer felhatalmazta a különleges erőket, hogy fogják el azt a flottát, amely illegálisan szállít olajat Oroszország ukrajnai háborújának támogatására, és kijelentette, hogy „még keményebben” fog fellépni az árnyékflotta ellen, ha annak egy hajója brit vizeken hajózna át.
Nagy-Britannia azonban eddig még egyetlen orosz hajót sem foglalt le.
A miniszterelnök többször is bírálatokkal szembesült a Királyi Haditengerészet és a brit fegyveres erők állapotát illetően.
Miután egy iráni gyártmányú drón eltalálta az RAF Akrotiri bázist, a HMS Dragon-t, Nagy-Britannia egyetlen bevethető rombolóját, a Közel-Keletre küldték, de három hétbe telt, mire megérkezett, és máris vissza kellett térnie a kikötőbe, mivel vízellátási problémákkal küzd.
Donald Trump, az amerikai elnök korábban „játékoknak” nevezte a brit haditengerészet két repülőgép-hordozóját.
Az Egyesült Államok januárban támadott meg először egy árnyékflottához tartozó hajót, ami arra késztette a nyugati országokat, hogy további hajók lefoglalását ígérjék meg.
Míg a francia haditengerészet néhány tartályhajót elfogott a Földközi-tengeren, úgy tűnik, hogy Keir Starmer fenyegetése óta több tucat orosz hajó haladt át a La Manche-csatornán.
Nyitókép: VYACHESLAV PROKOFYEV
