Putyin leleplezte a nagy brit blöfföt: keményen húzogatja Keir Starmer bajszát a La Manche-csatornán

Vlagyimir Putyin nyíltan szembeszállt Keir Starmer fenyegetésével, miszerint lefoglalják a szankciók alá tartozó orosz hajókat, azzal, hogy hadihajót küldött azok kíséretére a La Manche-csatornához – számolt be a Telegraph.

A Fekete-tengeri flotta fregattja szerdán két árnyékflotta-hajót kísért, miközben egy brit hadihajó követte őket. A Telegraph újságírói a Royal Charlotte fedélzetéről, egy Dover közelében lévő hajóról figyelték, ahogy Putyin flottillája elhalad a déli part mentén.