Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Keir Starmer Egyesült Királyág Oroszország elleni szankciók

Putyin leleplezte a nagy brit blöfföt: keményen húzogatja Keir Starmer bajszát a La Manche-csatornán

2026. április 09. 14:21

A brit miniszterelnök azzal fenyegetőzött, hogy lefoglalja az orosz hajókat, ám Vlagyimir Putyin egyetlen húzással kártyavárként döntötte össze a londoni kardcsörtetést.

Vlagyimir Putyin nyíltan szembeszállt Keir Starmer fenyegetésével, miszerint lefoglalják a szankciók alá tartozó orosz hajókat, azzal, hogy hadihajót küldött azok kíséretére a La Manche-csatornához – számolt be a Telegraph

A Fekete-tengeri flotta fregattja szerdán két árnyékflotta-hajót kísért, miközben egy brit hadihajó követte őket. A Telegraph újságírói a Royal Charlotte fedélzetéről, egy Dover közelében lévő hajóról figyelték, ahogy Putyin flottillája elhalad a déli part mentén.

A múlt hónapban Keir Starmer felhatalmazta a különleges erőket, hogy fogják el azt a flottát, amely illegálisan szállít olajat Oroszország ukrajnai háborújának támogatására, és kijelentette, hogy „még keményebben” fog fellépni az árnyékflotta ellen, ha annak egy hajója brit vizeken hajózna át. 

Nagy-Britannia azonban eddig még egyetlen orosz hajót sem foglalt le.

A miniszterelnök többször is bírálatokkal szembesült a Királyi Haditengerészet és a brit fegyveres erők állapotát illetően. 

Miután egy iráni gyártmányú drón eltalálta az RAF Akrotiri bázist, a HMS Dragon-t, Nagy-Britannia egyetlen bevethető rombolóját, a Közel-Keletre küldték, de három hétbe telt, mire megérkezett, és máris vissza kellett térnie a kikötőbe, mivel vízellátási problémákkal küzd.

Donald Trump, az amerikai elnök korábban „játékoknak” nevezte a brit haditengerészet két repülőgép-hordozóját.

Az Egyesült Államok januárban támadott meg először egy árnyékflottához tartozó hajót, ami arra késztette a nyugati országokat, hogy további hajók lefoglalását ígérjék meg.

Míg a francia haditengerészet néhány tartályhajót elfogott a Földközi-tengeren, úgy tűnik, hogy Keir Starmer fenyegetése óta több tucat orosz hajó haladt át a La Manche-csatornán.

Nyitókép: VYACHESLAV PROKOFYEV

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. április 09. 18:26
"tovarisi-konyec 2026. április 09. 14:28" öcsi, még a nevedet is a jobboldaltól loptad. Annyi eszed sincs, mint egy marék lepkének.
Válasz erre
4
0
akitiosz
2026. április 09. 15:15
A brit flottának több az admirálisa, mint a hadihajója.
Válasz erre
12
0
hexahelicene
•••
2026. április 09. 15:13 Szerkesztve
tovarisi-konyec 2026. április 09. 14:28 ------------------------------- Érthető hogy a tiszás geci mint tovaris- vagymiafasza neve rugdalódzik mint csapdába esett vad. Orosz Borei/Borei-A osztályú szub kísérte az orosz konvolyt, a britnek semmi esélyese sem lett volna ellene, ha konfliktusba keveredik...
Válasz erre
4
0
tovarisi-konyec
2026. április 09. 14:28
Bohóc törpe diktátor.. Nézzük csak, mit ért el eddig Orbán Viktor gazdája: - Kőkeményre kovácsolta az ukrán nemzeti érzést, gyakorlatilag létrehozta az egységes ukrán nemzetet - Elérte, hogy Svédország (évszázados függetlenségét feladva) és Finnország csatlakozzon a NATO-hoz - A Balti tengert NATO beltengerré változtatta - A legtanultabb réteget Nyugatra üldözte - Több mint egymillió fiatal orosz férfit megöletett/megnyomoríttatott - Elvesztette Oroszország legjobban fizető szénhidrogén piacait - A fejlett világban nemzedékekre megerősítette az oroszok ellen gyűlöletet Folytathatja nyugodtan, ha teljesen le akarja nullázni az országát...
Válasz erre
0
22
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!