Putyin felhívta Trumpot és kivételesen fontos javaslatot tett az ukrajnai háborúval kapcsolatban

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett egymással – számolt be róla a RIA Novosztyi alapján a Portfólió. A beszélgetés során az orosz államfő egy átmeneti tűzszünet lehetőségét vetette fel a május 9-i, győzelmi napi ünnepség idejére, amennyiben Ukrajna is hasonló lépést tesz.

A beszámolók szerint Donald Trump támogatta a felvetést.

Putyin emellett azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a ünnepség napjára terrorcselekményeket készítene elő, és azt állította, hogy európai szereplők a háború elhúzásában érdekeltek. Az orosz elnök a mintegy másfél órás egyeztetés során más témákat is érintett, köztük az ellene állítólagosan tervezett merényletet, valamint üdvözölte az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbítását is.