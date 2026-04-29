Putyin felhívta Trumpot és kivételesen fontos javaslatot tett az ukrajnai háborúval kapcsolatban

Megdöbbentő dolgot állít az amerikai diplomata: Oroszország előbb adhatja fel, mint Ukrajna
Az egykori ukrajnai különmegbízott szerint Moszkva már nem képes pótolni saját veszteségeit, Kijev viszont hasznos tapasztalatra tett szert a háborúban.
Telefonon egyeztetett az orosz és az amerikai elnök.
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett egymással – számolt be róla a RIA Novosztyi alapján a Portfólió. A beszélgetés során az orosz államfő egy átmeneti tűzszünet lehetőségét vetette fel a május 9-i, győzelmi napi ünnepség idejére, amennyiben Ukrajna is hasonló lépést tesz.
A beszámolók szerint Donald Trump támogatta a felvetést.
Putyin emellett azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a ünnepség napjára terrorcselekményeket készítene elő, és azt állította, hogy európai szereplők a háború elhúzásában érdekeltek. Az orosz elnök a mintegy másfél órás egyeztetés során más témákat is érintett, köztük az ellene állítólagosan tervezett merényletet, valamint üdvözölte az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbítását is.
Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP