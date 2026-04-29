vlagyimir putyin orosz-ukrán háború donald trump

Putyin felhívta Trumpot és kivételesen fontos javaslatot tett az ukrajnai háborúval kapcsolatban

Telefonon egyeztetett az orosz és az amerikai elnök.

2026. április 29. 20:13
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett egymással – számolt be róla a RIA Novosztyi alapján a Portfólió. A beszélgetés során az orosz államfő egy átmeneti tűzszünet lehetőségét vetette fel a május 9-i, győzelmi napi ünnepség idejére, amennyiben Ukrajna is hasonló lépést tesz. 

A beszámolók szerint Donald Trump támogatta a felvetést.

Putyin emellett azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a ünnepség napjára terrorcselekményeket készítene elő, és azt állította, hogy európai szereplők a háború elhúzásában érdekeltek. Az orosz elnök a mintegy másfél órás egyeztetés során más témákat is érintett, köztük az ellene állítólagosan tervezett merényletet, valamint üdvözölte az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbítását is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Apik
2026. április 29. 20:54
Putyin es Trump atveri az egesz bagazst! Hajra!
szantofer
2026. április 29. 20:29
Putyin felhívta Trumpot. Idáig érdekes a cikk, a többi csak habverés. De szerintem ennyiben benne is van a lényeg.
