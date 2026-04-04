zelenszkij valentina matvijenko egyesült államok oroszország

„Oroszország nem követi az USA példáját” – Zelenszkij elrablása is szóba került Moszkvában

2026. április 04. 12:21

Valentina Matvijenko, az orosz Föderációs Tanács elnöke kijelentette, hogy Oroszország nem szándékozik elrabolni Volodimir Zelenszkijt, mert egy ilyen lépéssel az ország elveszítené nemzetközi tekintélyét és önbecsülését.

Valentina Matvijenko határozottan visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint Moszkvának az ukrán elnök elrablásával kellene válaszolnia a geopolitikai feszültségekre. 

„Ez nem a mi stílusunk. Mi vagyunk a világ leginkább önmagát tisztelő és tisztelt országa. Ha ilyen módszerekkel élnénk, elveszítenénk az önbecsülésünket” – fogalmazott a házelnök. 

Kiemelte, hogy Oroszország nem kíván provokációk áldozatává válni, és nem fog „csak úgy oda csapni”, mert a nagyhatalmi státusz felelősséggel és etikai korlátokkal jár.

A politikus éles kritikával illette az Egyesült Államok külpolitikai gyakorlatát, párhuzamot vonva a korábbi közel-keleti és latin-amerikai beavatkozásokkal. 

Matvijenko szerint Washington semmilyen érdemi politikai hasznot nem realizált Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető vagy más külföldi méltóságok elleni akcióiból, ugyanakkor a „történelmi bélyeg örökre rajta marad az Egyesült Államokon”. 

Véleménye szerint az efféle állami szintű erőszak hosszú távon csak a végrehajtó tekintélyét rombolja, anélkül, hogy megoldaná a konfliktusokat.

A beszéd kontextusát a venezuelai események adták, ahol a jelentések szerint január elején az amerikai erők civil és katonai célpontokat támadtak, majd elhurcolták Nicolas Maduro elnököt és feleségét. 

Matvijenko szerint ez a példa pontosan azt mutatja be, amit Oroszország mindenáron el akar kerülni: 

a nemzetközi jog sárba tiprását és a politikai vezetők bíróság elé rángatását idegen államok által. 

Míg Maduro ellen New Yorkban kábítószer-kereskedelem vádjával indult eljárás, Oroszország szerint az ilyen akciók csupán a destabilizáció eszközei.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ismail Kaplan / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dunhill67
2026. április 04. 17:49
nem is kell...egy Zajcev "utód" is elég lenne...
Nasi12
2026. április 04. 17:47
"az ország elveszítené nemzetközi tekintélyét és önbecsülését." A lövészárokban az orosz kiskatonáknál nem volt nemzeti konzultáció.
Csigorin
2026. április 04. 16:38
kesztyus kezzel nem lehet harcolni. Tedd, vagy ne tedd, de ne probald!
iphone-13
2026. április 04. 15:43
nem is kell elrabolni, ki kell végezni azt a mocskot
