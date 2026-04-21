Most, hogy távozik, Brüsszelben hosszú portréban méltatták Orbán kulcsfontosságú bürokratáját: mindenki elismeréssel beszél róla

Távozhat posztjáról Magyarország brüsszeli nagykövete, aki az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az uniós tárgyalásokban. A Politico hosszú portréban mutatta be Ódor Bálint munkáját, amelyről még a vele dolgozó diplomaták is elismerően nyilatkoztak.
Az elmúlt időszakban Ódor Bálint volt az a diplomata, aki Orbán Viktor kormányának álláspontját képviselte az Európai Unió központjában, miközben a háttérben is aktívan dolgozott azon, hogy Magyarország érdekei érvényesüljenek a tárgyalások során. A Politico beszámolója szerint Orbán Viktor olyan diplomatát állított Brüsszelbe, aki egyszerre tudta képviselni a kormány határozott politikai álláspontját és működőképes kapcsolatokat fenntartani más tagállamokkal.
A lap szerint Magyarországnak olyan diplomatára volt szüksége, aki határozottan képviseli a kormány álláspontját, miközben a háttérben képes együttműködni más tagállamokkal – ezt a feladatot Ódor Bálint látta el.
Megbízatása idején a magyar–uniós kapcsolatok különösen feszültté váltak, ám a diplomata ennek ellenére képes volt érdemi munkakapcsolatokat kialakítani. Ebben nagy szerepet játszott szakmai felkészültsége:
az uniós szerződések mély ismerete, valamint nemzetközi kapcsolatokból szerzett doktori fokozata.
A Politico szerint tudását nemcsak a diplomáciában, hanem az oktatásban is elismerik, hiszen könyveit magyar egyetemeken használják az európai működés bemutatására. Ez a háttér hozzájárult ahhoz, hogy pontosan értse az uniós mechanizmusokat és azok mozgásterét.
Feladata különösen összetett volt, mivel egyszerre kellett képviselnie egy sokszor konfrontatív politikai irányvonalat és fenntartania a bizalmat partnereivel.
A brüsszeli diplomácia világában ez nemcsak szakértelmet, hanem komoly egyensúlyérzéket is igényel.
A Politico által megszólaltatott diplomaták szerint Ódor Bálint egyik legnagyobb erőssége a kiszámíthatóság és a következetesség volt. Világosan kommunikálta a magyar álláspontot, és egyértelművé tette, hol van mozgástér az egyeztetésekben. Egy diplomata így jellemezte:
Amikor Bálinttal beszélsz és azt mondja, ‘egyetértek’, akkor tudod, hogy meg is fogja valósítani.
Ez a hozzáállás hozzájárult ahhoz, hogy partnerei komolyan vegyék és számoljanak vele a tárgyalások során. A Coreper ülésein – ahol a tagállamok nagykövetei rendszeresen egyeztetnek – Magyarország jelentős befolyást tudott gyakorolni. A beszámoló szerint Budapest képes volt kivételeket elérni olyan kérdésekben, amelyek nem álltak érdekében, például bizonyos finanszírozási vagy energiapolitikai ügyekben. Egy uniós tisztviselő ezt így értékelte:
Ez egy 9,5 milliós ország egy 450 milliós unióban, és mégis ekkora befolyást gyakoroltak az asztalnál. Senki nem gondolja, hogy ez ne lenne lenyűgöző.
A portré arra is kitér, hogy Ódor Bálint szerepe különösen fontos volt abban, hogy Magyarország álláspontja világosan megjelenjen az uniós vitákban. Még akkor is, amikor Budapest határozottan kitartott saját álláspontja mellett, a diplomata képes volt konstruktív módon részt venni az egyeztetésekben.
A Politico szerint Orbán Viktor politikájának végrehajtásában kulcsszerepet játszott, és olyan pozíciót épített ki, amelyben Magyarország súlyán felül tudta érvényesíteni érdekeit.
Bár jövője bizonytalanná válhat, munkájának eredményei és szakmai elismertsége egyértelműen kirajzolódnak a brüsszeli visszajelzésekből.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos