Most, hogy távozik, Brüsszelben hosszú portréban méltatták Orbán kulcsfontosságú bürokratáját: mindenki elismeréssel beszél róla

A Politico szerint tudását nemcsak a diplomáciában, hanem az oktatásban is elismerik, hiszen könyveit magyar egyetemeken használják az európai működés bemutatására. Ez a háttér hozzájárult ahhoz, hogy pontosan értse az uniós mechanizmusokat és azok mozgásterét.

Feladata különösen összetett volt, mivel egyszerre kellett képviselnie egy sokszor konfrontatív politikai irányvonalat és fenntartania a bizalmat partnereivel.

A brüsszeli diplomácia világában ez nemcsak szakértelmet, hanem komoly egyensúlyérzéket is igényel.

Elismerés a diplomáciai körökben

A Politico által megszólaltatott diplomaták szerint Ódor Bálint egyik legnagyobb erőssége a kiszámíthatóság és a következetesség volt. Világosan kommunikálta a magyar álláspontot, és egyértelművé tette, hol van mozgástér az egyeztetésekben. Egy diplomata így jellemezte: