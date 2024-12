440 millió embert képviselt Magyarország, és annál is többet értünk el, mint amire számítottunk – Ódor Bálint a Mandinernek

A bővítésre vonatkozó következtetések tárgyalását, a decemberi EU-csúcsot megelőzően három nappal, egy késő estébe nyúló ülésen sikerült lezárnunk. Ez egy nagyon komplex 6 hetes tárgyalási folyamat volt, amelynek az utolsó 2 hetében személyesen vittem a tárgyalásokat; a bővítési folyamatról, illetve10 országról megállapodni 27 tagállamnak úgy, hogy a következtetések végleges változatát konszenzussal kellett elfogadni, ez rendkívül nagy kihívás.

A tagállamok azt látták, hogy a magyar elnökség képes a kompromisszum-teremtésre és a számukra fontos prioritásokat figyelembe veszi.

A kérdésére adott válaszomnak van még egy fontos eleme, ez pedig a magyar Állandó Képviselet diplomatáinak magas szintű szakmai felkészültsége és alázatos hozzáállása a feladathoz. A magyar Állandó Képviselet szakmai megítélése korábban is jó volt, de az elnökséggel sikerült ezt még tovább javítani. Magasra tették a lécet a diplomatáink. Nagyon örülök, hogy számos ügyben tudtunk előrelépni az elnökség alatt.

Az elnökség július elején a miniszterelnöki békemisszió képében egy igen erős magyar politikai jelzéssel indult, amire válaszul elkezdődött bizottsági barbatrükkök egész sorozata, ezekben különböző mértékben vettek részt a tagállamok. Lefejezték a Bizottság képviseletét a budapesti informális tanácsüléseken, elmaradt a biztosi kollégium budapesti látogatása, ezek mind precedens nélküli helyzetek. Áthelyezték az informális Külügyek Tanácsa-ülést Budapestről Brüsszelbe, alacsony szinten képviseltették magukat a tagállamok számos ülésen, olyan pletykák is felröppentek, hogy a lengyelek egyenesen egy gyakornokot küldtek az egyik ülésre… Az eredménylista mégis azt mutatja, hogy ennek különösebb hatása nem volt. Vagy tévedek?

Összességében azt látom, hogy nem volt ezeknek érdemi hatásuk, az eredmények emiatt nem hiúsultak meg. Egy informális tanácsülésen döntések nem születnek, csak formális tanácsülésen. Ami egy informális tanácsülés napirendjén szerepel, az előbb-utóbb bekerül egy formális tanácsülés napirendjére is, melyeken a biztosok is jelen voltak. Megnéztük a számokat, az informális ülésekre a magyar a fővárosban sok esetben többen is jöttek el, mint általában szoktak, például a Bel- és Igazságügyi Tanácsra például több belügyminiszter jött el, mint korábban.

Az mindenképpen magáért beszél, hogy november elején az informális Európai Tanácson minden tagállam vezetője és az Európai Bizottság elnöke is ott volt Budapesten, és konszenzussal elfogadták a már említett Budapesti Nyilatkozatot a versenyképességről, amely az elnökségünk egyik fő célkitűzése volt.

Azt viszont szükséges megemlíteni, hogy októberben, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr bemutatta az elnökségi prioritásokat az Európai Parlamentben és részletes áttekintést adott arról, hogy milyen terveink vannak a következő időszakra,

a Bizottság elnöke teljes mértékben kilépett a szerepköréből.

A Bizottság elnöke nem a lojális együttműködés szabályai alapján szólt hozzá, hiszen nem úgy tekintett a magyar miniszterelnökre, mint a Tanács elnöksége nevében felszólaló miniszterelnökre. Ennek ellenére a Bizottsággal a munkakapcsolatunk Brüsszelben zökkenőmentes volt, azokat a célokat, amiket meghatároztunk, ők is támogatták,. Az elnökségi gépház működtetése szempontjából fontos volt, hogy mennyire tudunk együttműködni a Bizottsággal, és az együttműködés hatékony volt az elnökség alatt. Az Európai Parlament esetében pedig azt látom, hogy az átmeneti időszak miatt ők elsősorban magukkal voltak elfoglalva, majd az új Bizottság összetételével, a biztosjelölti meghallgatásokkal. De a trialógusok sok esetben megkezdődtek, tudtunk tárgyalni a Tanács nevében, és sok dossziéról megállapodást is el tudtunk elérni. Anélkül, hogy belemennék az egyes dossziék ismertetésébe, fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Európai Parlament az illegális migráció elleni fellépésről vagy a migrációs nyomás csökkentését célzó jogszabályok esetében nem bocsátkozott tárgyalásokba a Tanáccsal.

Egyhangú tanácsi mandátum birtokában sem?

Nekünk megvolt a tárgyalások megkezdéséhez szükséges egyhangú vagy többségi tanácsi mandátumunk. Az Európai Tanácsban az állam- és kormányfők egyhangúlag új migrációs megközelítésről döntöttek, de a parlament egyelőre nem kezdte meg a tárgyalásokat az új irányvonal mentén. Jövőre fogjuk látni, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot fog kialakítani az Európai Tanács októberi álláspontjához képest.

De tudnék más témát is mondani erre a jelenségre, például a Bizottság által októberben bemutatott javaslatot a Moldovát támogató pénzügyi programra, az ún. moldovai Növekedési Tervre. Októberben ezt mi, mint elnökség napirendre vettük, a Tanáccsal kialakítottuk a saját álláspontunkat, és szerettünk volna megállapodni az Európai Parlamenttel. A tárgyalásokat viszont minden igyekezetünk ellenére nem sikerült elkezdeni.

Azt mondja, hogy a Bizottsággal összességében konstruktív volt a kapcsolata. Hogyan képzelje ezt el a laikus ember? Ha kikapcsolják a kamerát, akkor Ursula von der Leyen leveszi a magyarországi belpolitikai álarcát és bizottsági elnökké változik? Vagy ő maga ebben a politikai térben mozog, de a többi biztos vagy a bizottság többi alkalmazottja nem érzi magát a magyar belpolitika részének?

Amikor a valós, konkrét programelemekről volt szó,

akkor a Bizottság támogatta a magyar elnökség célkitűzéseit, és együtt tudtunk működni.

Moldova, ha jól értem, az EU bővítéspolitikájának egy kirakatprojektje is, van egy liberális, Európa-párti elnök, akit erősen támogatnak, hibrid háborúban vannak Moldováért Oroszországgal. A Növekedési Terv az EU legfontosabb gazdasági támogatása a tagjelölt országoknak. Nem akarták, hogy ez a magyar elnökséghez kötődjön ezügyben siker, vagy Moldova csak a kirakatban fontos, és valójában különösebben nem érdekli őket?

Nem tudom megítélni, hogy miért nem tartották ebben az ügyben fontosnak, hogy elkezdjék a jogalkotást, és az EU mielőbb el tudja fogadni a Moldovát támogató növekedési tervet, de sajnos nem történt ebben az ügyben a részükről konkrét lépés. Nagyon remélem, hogy a következő hónapokban ez fel fog gyorsulni. Ez egy olyan ügy, amiben a Tanácsnak világos az álláspontja, a tagállamok szerint fontos Moldova támogatása.

A fő eredmények kapcsán néhány kulisszatitkot szeretnék kicsikarni Önből.

Az nem lesz könnyű.

Egyrészt: az, hogy Szerbia csatlakozásában előrelépést történt egy meglehetősen Szerbia-ellenes európai közhangulatban, milyen stratégia mentén sikerült?

Ez egy körülbelül 8 hétig tartó tárgyalás volt, mire eljutottunk oda, hogy minden tagállam hozzájárult ahhoz, hogy megtegyük az első lépést annak érdekében, hogy a harmadik tárgyalási klaszter megnyíljon. Mi azt hangsúlyoztuk, hogy a bővítésnek érdemalapúnak kell lennie, és meg kell őrizni a folyamat hitelességét. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik tagjelölt ország teljesíti az adott lépés megtételéhez szükséges feltételeket, akkor azt a döntést nem lehet halogatni tovább. Ez egy nagyon érzékeny folyamat volt,

Szerbia lépéseket és vállalásokat tett ebben a folyamatban, és a nagyköveti üléseken újra és újra napirendre vettük a klaszter megnyitásának kérdését, nem engedtünk a nyomásból.

Ha a feltételek teljesítése ellenére nem lépünk előre egy adott országgal, az kihathat a más országok csatlakozási folyamatára is, és a bővítési politika hitelességét fogja megkérdőjelezni. A szerb csatlakozási folyamatban való továbblépésről és a bővítésről szóló tanácsi következtetésről végül sikerült megállapodni. Úgy gondolom, a kitartó fellépés volt a megállapodás kulcsa.

Ugyanígy érdekelnének a kulisszatitkok azzal kapcsolatban, hogy a román és bolgár schengeni csatlakozásra hogyan sikerült megszerezni a boldogító osztrák igent.

A kérdésről több szinten volt tárgyalás, a miniszterelnöki szinttől kezdve a brüsszeli Állandó Képviseletek szakdiplomatái közötti szintig bezárólag. Az érintett országok nagyköveteivel folyamatosan, szinte napi szinten egyeztettem a lépéseinket, és mindig két lépéssel előrébb gondolkodtunk, hogy eljuthassunk a december 12-i tanácsi döntésig. Ebben az esetben is fontos volt a kitartás, nagyon sok diplomáciai háttérmunka zajlott a háttérben, és ez vezetett oda, hogy a magyar elnökség tudta ezt a megállapodást tető alá hozni.

Fontos állomása volt ennek a folyamatnak az a budapesti találkozó november végén, amelyen Magyarország, Ausztria, Románia és Bulgária belügyminiszterei vettek részt. Jó együttműködés alakult ki évekre visszanyúlóan a négy belügyminiszter között.

A találkozón megállapodás született arról, hogy közös lépéseket fognak tenni az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, például közös járőrözést vezettek be, amelynek keretében magyar, osztrák és román határőrök mennek a bolgár-török határra. Ilyen intézkedések révén megerősödött a bizalom, s ez hozzájárult ahhoz, hogy a schengeni bővítést végül el tudja fogadni az osztrák kormány. De nem csak Ausztria volt kérdéses, hanem Hollandia is. A holland parlamentben volt egy határozati indítvány egy nappal a december 12-i döntés előtt, hogy szavazzák le a csatlakozást. Ez a parlamenti indítvány nem kapott többséget, ezért a román-bolgár bővítést a holland kormány is támogatta. A tárgyalási folyamatnak továbbá kulcskérdése volt a dátum, hogy mikor kerüljön sor a határellenőrzés a megszüntetésére. Lehetett volna egy olyan döntést is hozni, hogy majd két év múlva vagy jövő nyártól történik meg a teljes jogú tagság. Azt is a magyar elnökségi fellépés eredményének tekintem, hogy ez a dátum végül a lehető legközelebbi dátum lett, 2025. január 1.

Volt egyedi hozzáadott értéke a magyar elnökségnek, volt olyan eredmény, ami más elnökség alatt nem feltétlenül sikerült volna?

Mindig azt kell nézni, hogy egy elnökséget adó ország az adott politikai célkitűzés tekintetében mennyire hiteles.

A nyugat-balkáni bővítési folyamatot, illetve általában véve a bővítést Magyarország mindig is támogatta. Ezért ezt a témát jól fel tudjuk karolni, hatékonyan tudtunk képviselni, hiszen megvan hozzá a tud ásunk, valamint a térség országaival kialakított jókapcsolatrendszerünk. Ez a hitelesség. Schengenre ugyanez igaz. Már a 2011-es elnökség óta fontos cél számunkra az, hogy megvalósuljon Bulgária és Románia teljes körű csatlakozása, és sokat tettünk az ügy érdekében. A védelmi politikában ugyanez a helyzet: azt, hogy az európai védelem ipari kapacitásokat meg kell erősíteni, egy olyan ország mondja elnökként, amely ezen célkitűzés megvalósulásához évek óta hozzájárul azáltal, hogy a Zrínyi-program beszerzéseinek nagy részét európai vállalatok által fejlesztett és gyártott eszközök tették ki. Mi ezen beszerzéseken keresztül nagymértékben erősítettük az európai védelmi ipari kapacitást és az európai innovációt is. A versenyképességet is hitelesen tudtuk képviselni, mivel mi már több mint 10 éve gondoljuk azt, hogy erősíteni kell az Európai Unió versenyképességét.

Segítsen megítélni, milyen Magyarország brüsszeli érdekérvényesítő képessége! Egyrészt van egy elég látványos nyoma annak, hogy nem vagyunk teljesen tökéletesek az érdekérvényesítésben: egyedüli tagállamként tőlünk vannak befagyasztva jelentős összegű nekünk járó uniós források. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy mindent elért a magyar elnökség, amit célként kitűzött magának, a szimbolikus, látható vagy tapintható dolgokat is. Kivetül-e az a hatékonyság, amit a magyar diplomácia az elnökség alatt az érdekérvényesítésben mutatott, előbb-utóbb a saját ügyeinkre is?

Szerintem a magyar érdekérvényesítés hatékony volt az elnökség előtt is.

A súlyunkhoz képest nagyobb befolyást gyakoroltunk az uniós döntésekre.

Amikor az uniós forrásokhoz való hozzáférésről beszélünk, az politikai kérdés is. Amikor az uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételein túlmenő politikai szempontok is felmerülnek, az már nem tisztán szakpolitikai érdekérvényesítés. Egy sikeres elnökség lehetőséget ad arra, hogy az adott ország érdekérvényesítő képessége erősödjön. Ennek érdekében az Állandó Képviseleten mindent megtettünk az elmúlt fél évben a „gépház” működtetőiként. Azért is tettük ezt, mert szerettük volna, hogy az az érdekérvényesítő képesség, amiről Ön beszél, még tovább erősödjön. Jövőre látjuk majd meg, hogy ennek lesz-e ilyen pozitív hatása. Ez a 2011-es elnökségünk után így történt, és bízom benne, hogy most is így lesz. Én az előző a magyar elnökségben is részt vettem, és azt tapasztaltam, hogy annak eredményei az azt követő években kézzelfogható előnyöket hoztak.