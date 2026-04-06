Nincs több haladék: Trump kész lerohanni Iránt?

Az elnök a korábbi beszámolókkal összhangban most elmondta, hogy az Epic Fury (Eszméletlen Harag) hadművelet „hihetetlenül jól halad”. Trump hangsúlyozta, hogy a jelenleg zajló katonai műveletek intenzitása és hatékonysága példa nélküli a történelemben. A legmeglepőbb kijelentése azonban az ország megszállásának gyorsaságára vonatkozott:

„Az egész országot el lehetne foglalni egy éjszaka alatt, és ez lehet, hogy a holnapi lesz.”

Ezzel Trump megerősítette, hogy nem kívánja tovább kitolni a Teheránnak adott keddi határidőt, amely a Hormuzi-szoros akadálytalan hajózhatóságának biztosítására vonatkozik.

Bombázások civil környezetben: a szabadság ára?

A sajtótájékoztató feszült hangvételét csak fokozták az újságírói kérdések. A New York Times munkatársa az energetikai és egyéb kritikus infrastruktúrák tervezett bombázásáról kérdezte az elnököt, emlékeztetve őt, hogy a civil létesítmények szándékos pusztítása a genfi egyezmény értelmében háborús bűnnek minősülhet.