Nincs több haladék: Trump kész lerohanni Iránt?

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Donald Trump hétfő esti sajtótájékoztatóján világossá tette: nem tágít a Hormuzi-szoros megnyitására szabott keddi határidőtől. Az elnök szerint az „Epic Fury” hadművelet minden várakozást felülmúl, és kilátásba helyezte az iráni infrastruktúra teljes körű bombázását is.
Hétfőn, magyar idő szerint este hét órakor tartott rendkívüli sajtótájékoztatót az amerikai elnök az eszkalálódó iráni helyzetről.
Trump beszéde az iráni hegyek felett korábban lelőtt, majd sikeresen kimentett F–15-ös pilóta méltatásával indult, de hamar átcsapott az Irán elleni invázió lehetőségének ecsetelésébe.
Az elnök a korábbi beszámolókkal összhangban most elmondta, hogy az Epic Fury (Eszméletlen Harag) hadművelet „hihetetlenül jól halad”. Trump hangsúlyozta, hogy a jelenleg zajló katonai műveletek intenzitása és hatékonysága példa nélküli a történelemben. A legmeglepőbb kijelentése azonban az ország megszállásának gyorsaságára vonatkozott:
„Az egész országot el lehetne foglalni egy éjszaka alatt, és ez lehet, hogy a holnapi lesz.”
Ezzel Trump megerősítette, hogy nem kívánja tovább kitolni a Teheránnak adott keddi határidőt, amely a Hormuzi-szoros akadálytalan hajózhatóságának biztosítására vonatkozik.
A sajtótájékoztató feszült hangvételét csak fokozták az újságírói kérdések. A New York Times munkatársa az energetikai és egyéb kritikus infrastruktúrák tervezett bombázásáról kérdezte az elnököt, emlékeztetve őt, hogy a civil létesítmények szándékos pusztítása a genfi egyezmény értelmében háborús bűnnek minősülhet.
Trump válasza rendhagyó volt: állítása szerint az iráni civilek készek meghozni ezt az áldozatot a szabadságukért.
Az elnök titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva azt állította, hogy olyan üzeneteket fogtak el, amelyekben a helyiek a bombázások folytatását kérik az amerikai erőktől.
„Kérlek, bombázzatok tovább!” és „Kérlek, gyertek vissza!” – idézte Trump a lakosság állítólagos reakcióit a közelükben végrehajtott robbanások után.
Bár az elnök elmondta, reméli, hogy végül nem kell a legvégső eszközökhöz nyúlnia, leszögezte: stratégiai céljai nem változtak.
Kijelentette, semmiképpen nem hagyja, hogy Irán „hatalmas és gazdag” legyen, miközben atomfegyvert fejleszt.
A keddi határidő lejárta után a világ figyelme a Hormuzi-szorosra és az amerikai légierő mozgására irányul, miközben a nemzetközi jogvédő szervezetek már most aggodalmukat fejezték ki a beígért infrastruktúra-rombolás humanitárius következményei miatt.
