13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
birol energia világ iráni izrael

Nemzetközi Energiaügynökség: az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát okozza

2026. április 08. 08:18

A Hormuzi-szoros megnyitása jelentős mértékben enyhítheti az energiaválságot.

2026. április 08. 08:18
„Az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát okozza, ami felgyorsíthatja a megújuló energiaforrások, a nukleáris energia és az elektromobilitás terjedését” – mondta a Le Figaro című francia lap keddi számában megjelent interjúban Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója.

A török szakember szerint „van ok optimizmusra is”, mert úgy véli, hogy a világ energiarendszereinek felépítése a következő években át fog alakulni.

Ehhez évekre lesz szükség. Nem jelent megoldást a jelenlegi válságra, de az energia geopolitikája gyököresen fog megváltozni”

– fogalmazott Birol, aki szerint egyes technológiák gyorsabban fejlődnek majd, mint mások. „Így lesz a megújulókkal, a nap- és szélenergiával, melyhez a technológia gyorsan telepíthető. Ez nagyon gyorsan, hónapokon belül be fog következni” – fejtette ki a vezérigazgató.

Birol az elektromos autózás további fejlődése mellett az atomenergia reneszánszára is számít, ami a jelenlegi erőművek élettartamának meghosszabbításával és kisebb, moduláris reaktorok üzembe állításával tart valószínűnek. Fatih Birol szerint azonban a jelenlegi helyzetben a világ országainak a lehető legtakarékosabban kell felhasználniuk az energiát, ahol lehet spórolni kell vele és javítani kell az energiafelhasználás hatékonyságát. 

A török közgazdász elmondta, hogy abból a szempontból viszont nagyon borúlátó, hogy a világ korábban még soha nem tapasztalt ilyen léptékű zavart az energiaellátási láncokban.

A jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve”

– szögezte le Fatih Birol, aki szerint a március is nehéz volt, de utána még rosszabb, „fekete áprilisra” számít. Mint mondta: a jelenlegi háború a világgazdaság „egyik artériáját szorítja el”, nemcsak a földgáz és a kőolaj, hanem a műtrágya, más petrolkémiai termékek és a hélium útját is elzárja.

Az IEA vezérigazgatója elmondta, hogy ha a tengerszoros egész hónapban zárva marad, akkor ebben a hónapban kétszer annyi kőolaj és finomított kőolajszármazék esik ki a világpiacról, mint márciusban.

(MTI) 

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obakapimaki
2026. április 08. 11:31
Irán okozta a válságot? Az igen!! Akkor nem az aki megtámadott egy szuverén országot? Nagyon komoly.. 😂😂🤡🤡🤡💩💩
Válasz erre
0
0
Vasalo
2026. április 08. 11:05
Milyen érdekes minden tagállamnak a SAJÁT igényeire kell tartalékot képeznie, de a fogyasztásra az a repedtsarku odaküldene mindenkit, akinek üres a tartálya.
Válasz erre
0
0
dabide
2026. április 08. 08:55
Köszi Trump, ezt is sikerült elérned!
Válasz erre
1
0
MaBaker
2026. április 08. 08:40
Olyan ez mint a covid volt. Mindegy mi történik, a globalista szervezetek válasza mindig az, hogy még erősebben lökik a társadalmat a kitalált céljaik felé. Vagy mint az Európai Egyesült Államok ötlete a tagállamok szuverenitásának kárára. Mindenre az a gyógyír bármi is történjen.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!