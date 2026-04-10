Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kárpátaljai magyar kisebbség tagjaival találkozott, hangsúlyozva minden ukrajnai közösség megbecsülését és megköszönve a magyarok támogatását az ország védelmében – írja a La Croix.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter politikai színjátéknak nevezte a találkozót, felszólítva Kijevet a magyar kisebbségi jogok helyreállítására.

A cikk kiemeli Magyarország „oroszbarát” irányvonalát, az EU-s hitel blokkolását és az orosz olajszállítás ügyét is.