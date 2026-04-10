országgyűlési választás 2026 Robert Fico Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor választás

Nem titkolóznak tovább Ukrajnában: kiterítették a lapjaikat, egyetlen akadályuk maradt

2026. április 10. 09:51

Pontosan tudják, hogy egyedül Orbán képes elzárni a pénzcsapokat.

2026. április 10. 09:51
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, hogy Orbán Viktor esetleges választási veresége után kész átvenni az EU-ban a magyar kormányfő blokkoló szerepét ukrán ügyekben – írja a Zerkalo Nyegyeli, valamint az Ukrinform.

Ugyanakkor a Bloomberg elemzése szerint Fico mozgástere korlátozott, mivel Szlovákia jelentős uniós támogatásokra szorul.

A cikk kiemeli: Orbán Viktor és Fico egyaránt fenntartja kapcsolatait Moszkvával, de Fico pragmatizmusa miatt várhatóan visszalépne, ha elveszítené támogatását vagy elszigetelődne az EU-ban. Magyar Pétert Európa-párti alternatívaként említik, de Brüsszelben nem várnak tőle radikális irányváltást.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. április 10. 10:33
"A cikk kiemeli: Orbán Viktor és Fico egyaránt fenntartja kapcsolatait Moszkvával, de Fico pragmatizmusa miatt várhatóan visszalépne, ha elveszítené támogatását vagy elszigetelődne az EU-ban. Magyar Pétert Európa-párti alternatívaként említik, de Brüsszelben nem várnak tőle radikális irányváltást." Még mindig megy a porhintés. Kezdetektől tisztában vannak vele, hogy Orbánt nem tudják "meghajlítani", de mégis próbálkoztak a tényleges megtöréssel is. Előbb kell ehhez felkelni "nyugaton". Olyan erős emberbe akarnak beleállni, aki öt lépéssel előttük jár. Még hogy nem várnak változást a majomtól ... akkor mi a fityfenéért szopkodják? Dehogynem, csak elkönyvelték már a buktát, és próbálnak kihátrálni, a még nagyobb arcvesztés elkerülése végett. Vajon 13-án ki mernek majd lépni a "bunkerükből"? De leginkább a választást követő EU-s összejövetelekre leszek kíváncsi - vajon hány megbeszélésről merik bármelyik vezetőnket kizárni?
Búvár Kund
2026. április 10. 10:29
Nem lenne nekik egyszerűbb jó viszonyt ápolni Orbánnal, Magyarországgal? Semmi teljesíthetetlent nem kérünk tőlük. Adják vissza a magyar kisebbség elvett jogait, engedjék át a gázt meg az olajat (aminek ugye ők is haszonélvezői, mert tranzitdíjat is kapnak érte, meg vissza is kapnak belőle) és hagyjanak bennünket békén, ne akarjanak beleszólni az életünkbe! Cserébe kapnának hátországként egy biztos menedéket, egy humanitárius segítséget nyújtó országot... De ők egy védelmi pénzt szedő ország akarnak lenni. Egy maffiaország!
falcatus-2
2026. április 10. 10:16
"Pontosan tudják, hogy egyedül Orbán képes elzárni a pénzcsapokat...." Akkor miért zárták el az olajcsapot. Pontosan tudják, hogy ez csak egy színház és hazugság.
chief Bromden
2026. április 10. 10:05
Na, ha nem titkolózik, akkor árulja el hová tűnt az EU-s vizsgálóbizottság. Usi meg ne tamáskodjon, riadóztassa a NATO erőket.
