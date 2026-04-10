Nem titkolóznak tovább Ukrajnában: kiterítették a lapjaikat, egyetlen akadályuk maradt

Betelt a pohár Amerikában: számukra is világossá vált, mit művel Zelenszkij Magyarországgal
„Ez elfogadhatatlan” – mondta az amerikai külügyminiszter-helyettes.
Pontosan tudják, hogy egyedül Orbán képes elzárni a pénzcsapokat.
Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, hogy Orbán Viktor esetleges választási veresége után kész átvenni az EU-ban a magyar kormányfő blokkoló szerepét ukrán ügyekben – írja a Zerkalo Nyegyeli, valamint az Ukrinform.
Ugyanakkor a Bloomberg elemzése szerint Fico mozgástere korlátozott, mivel Szlovákia jelentős uniós támogatásokra szorul.
A cikk kiemeli: Orbán Viktor és Fico egyaránt fenntartja kapcsolatait Moszkvával, de Fico pragmatizmusa miatt várhatóan visszalépne, ha elveszítené támogatását vagy elszigetelődne az EU-ban. Magyar Pétert Európa-párti alternatívaként említik, de Brüsszelben nem várnak tőle radikális irányváltást.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.