Nem titkolóznak tovább Ukrajnában: kiterítették a lapjaikat, egyetlen akadályuk maradt

Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, hogy Orbán Viktor esetleges választási veresége után kész átvenni az EU-ban a magyar kormányfő blokkoló szerepét ukrán ügyekben – írja a Zerkalo Nyegyeli, valamint az Ukrinform.

Ugyanakkor a Bloomberg elemzése szerint Fico mozgástere korlátozott, mivel Szlovákia jelentős uniós támogatásokra szorul.

A cikk kiemeli: Orbán Viktor és Fico egyaránt fenntartja kapcsolatait Moszkvával, de Fico pragmatizmusa miatt várhatóan visszalépne, ha elveszítené támogatását vagy elszigetelődne az EU-ban. Magyar Pétert Európa-párti alternatívaként említik, de Brüsszelben nem várnak tőle radikális irányváltást.