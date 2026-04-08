Betelt a pohár Amerikában: számukra is világossá vált, mit művel Zelenszkij Magyarországgal

Kiterítette a lapjait a miniszter: ez lesz Magyarország első intézkedése, ha Orbán győz a választáson
„Ez elfogadhatatlan” – mondta az amerikai külügyminiszter-helyettes.
Elfogadhatatlan, hogyha egyes külföldi titkosszolgálatok beleavatkoznak valamely nemzet választási folyamatába, Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettes is ezen a véleményen van – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookra feltöltött videójában.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel,
akivel arról beszéltek, hogy „mennyire elfogadhatatlan az, hogyha külföldi titkosszolgálatok beleszólnak egy-egy nemzeti parlamenti választásba,
hogy az elmúlt hetekben megjelent több értesülés arról is, hogy korábban az ukrán szolgálatok az amerikai választások esetében is megpróbáltak pénzzel részt venni a kampányban”.
„Itt Magyarországon most egy komoly ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak a szemtanúi vagyunk. Úgyhogy egyetértettünk Chris Landau barátommal abban, hogy elfogadhatatlan, ha egy országban a külföldi titkosszolgálatok befolyásolják a választást” – tudatta.
Magyarország a magyarok országa, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek”
– szögezte le.
(MTI)
Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP