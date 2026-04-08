országgyűlési választás 2026 Magyarország Ukrajna Szijjártó Péter Egyesült Államok választás

Betelt a pohár Amerikában: számukra is világossá vált, mit művel Zelenszkij Magyarországgal

2026. április 08. 22:31

„Ez elfogadhatatlan” – mondta az amerikai külügyminiszter-helyettes.

2026. április 08. 22:31
Zelenszkij

Elfogadhatatlan, hogyha egyes külföldi titkosszolgálatok beleavatkoznak valamely nemzet választási folyamatába, Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettes is ezen a véleményen van – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookra feltöltött videójában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel,

akivel arról beszéltek, hogy „mennyire elfogadhatatlan az, hogyha külföldi titkosszolgálatok beleszólnak egy-egy nemzeti parlamenti választásba,

hogy az elmúlt hetekben megjelent több értesülés arról is, hogy korábban az ukrán szolgálatok az amerikai választások esetében is megpróbáltak pénzzel részt venni a kampányban”.

„Itt Magyarországon most egy komoly ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak a szemtanúi vagyunk. Úgyhogy egyetértettünk Chris Landau barátommal abban, hogy elfogadhatatlan, ha egy országban a külföldi titkosszolgálatok befolyásolják a választást” – tudatta.

Magyarország a magyarok országa, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek”

szögezte le.

(MTI)

Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kecskesajt
2026. április 08. 23:06
Kíváncsi lennék arra, amikor Trumpot fenyegeti meg, ez a zsebnáci.
europész
2026. április 08. 22:44
A nagy teso igazan egy kicsit befenyithetne mar ezt a ruhelket.A zongoramuvesz mar tort annyi borsot az usa orra ala,hogy a starlinket mar regen le kellett volna kapcsolni.
mexmax
2026. április 08. 22:36
Akinek egy csepp esze van az a tiszára szavaz, akinek több az a FIDESZRE!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!