Mi zajlik itt? Áthaladt egy szuperjacht a szigorúan lezárt Hormuzi-szoroson

A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország leggazdagabb embere, Alekszej Mordasov szuperjachtja áthaladt a Hormuzi-szoroson annak ellenére, hogy a stratégiai vízi úton továbbra is korlátozások vannak érvényben.
Hozzáteszik: a MarineTraffic és a VesselFinder adatai szerint
a 142 méter hosszú, Nord nevű jacht Dubajból indulva április 25-én éjjel kelt át a szoroson Omán felé.
Ugyanebben az időszakban több más hajó is áthaladt a területen. Köztük volt két, amerikai szankciós listán szereplő olajszállító hajó, öt teherhajó és egy személyszállító komp is.
Mint kiderül, Alekszej Mordasov a Szeversztal acélipari vállalat többségi tulajdonosa.
A Forbes szerint jelenleg ő Oroszország leggazdagabb embere, becsült vagyona 37 milliárd dollár
– írja a Portfolio.
Megtudtuk, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyaránt szankciókkal sújtja az üzletembert. Jachtját a nyugati korlátozások életbelépése után orosz lobogó alatt jegyezték be újra, írják.
Hangsúlyozzák: az áthaladás azért különösen érdekes, mert Irán továbbra is korlátozza a hajóforgalmat a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán, ugyanakkor sajtóértesülések szerint
Teherán kivételt tesz az orosz kötődésű hajókkal.
Ezek a vízi járművek a szélesebb körű korlátozások ellenére is áthaladhatnak a szoroson, ráadásul a szokásos áthaladási díjak megfizetése nélkül – írják.
Nyitókép: Wikipédia