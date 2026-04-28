Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
dubaj hormuzi - szoros alekszej mordasov marinetraffic luxusjacht oroszország

Mi zajlik itt? Áthaladt egy szuperjacht a szigorúan lezárt Hormuzi-szoroson

2026. április 28. 07:49

Az ukránok már tudják is, hogy ki menti a vagyont.

null

A Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország leggazdagabb embere, Alekszej Mordasov szuperjachtja áthaladt a Hormuzi-szoroson annak ellenére, hogy a stratégiai vízi úton továbbra is korlátozások vannak érvényben.

Hozzáteszik: a MarineTraffic és a VesselFinder adatai szerint 

a 142 méter hosszú, Nord nevű jacht Dubajból indulva április 25-én éjjel kelt át a szoroson Omán felé. 

Ugyanebben az időszakban több más hajó is áthaladt a területen. Köztük volt két, amerikai szankciós listán szereplő olajszállító hajó, öt teherhajó és egy személyszállító komp is.

Mint kiderül, Alekszej Mordasov a Szeversztal acélipari vállalat többségi tulajdonosa. 

A Forbes szerint jelenleg ő Oroszország leggazdagabb embere, becsült vagyona 37 milliárd dollár 

– írja a Portfolio.

Megtudtuk, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyaránt szankciókkal sújtja az üzletembert. Jachtját a nyugati korlátozások életbelépése után orosz lobogó alatt jegyezték be újra, írják.

Hangsúlyozzák: az áthaladás azért különösen érdekes, mert Irán továbbra is korlátozza a hajóforgalmat a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán, ugyanakkor sajtóértesülések szerint 

Teherán kivételt tesz az orosz kötődésű hajókkal.

 Ezek a vízi járművek a szélesebb körű korlátozások ellenére is áthaladhatnak a szoroson, ráadásul a szokásos áthaladási díjak megfizetése nélkül – írják.

Nyitókép: Wikipédia

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. április 28. 10:29
Engem csak az érdekel, hogy vajon miért nem kapcsolta ki a VHS adóját? Hogy mindenki lássa? (még a MarineTraffic is?)
Válasz erre
0
0
savrena
2026. április 28. 10:04
"az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyaránt szankciókkal sújtja " Irán meg nem, azt punktum.
Válasz erre
1
1
alenka
2026. április 28. 09:26
Kiijivijjiïvi intyipintyi mindent tud!....
Válasz erre
2
1
survivor
2026. április 28. 08:24
Mi a hír ?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!