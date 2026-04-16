Marta Kos európai unió ukrajna európai bizottság orbán viktor

Marta Kos: Orbán Viktor veresége új lendületet adhat Ukrajna EU-csatlakozásának

2026. április 16. 11:05

A francia kormány elvárja az új magyar vezetéstől a vétók feloldását Ukrajna támogatása ügyében.

null

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Orbán Viktor választási veresége új lendületet adhat Ukrajna EU-csatlakozásának és pénzügyi támogatásának, mivel Orbán eddig blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelt – írja a Le Monde.

A cikk hangsúlyozza:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Párizs elvárja az új magyar vezetéstől az államigazgatás megreformálását és a vétók feloldását Ukrajna támogatása ügyében.

Kos korábban úgy fogalmazott: az Európai Unió egy békeprojekt, amely soha nem engedte meg a háborút a saját területén, ezért Ukrajnának a lehető leghamarabb csatlakoznia kell a közösséghez.

Nyitókép: AFP/Simon Wohlfahrt

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pandalala
2026. április 16. 11:38
"lendületet" jaja, az EU széteséséhez .... :-)
Nasi12
2026. április 16. 11:36
Ez a márta francia? EU biztosként miért Párizs? Kovács László MSZP s biztosként azt mondta, hogy Brüsszelben ő már nem magyar. Európai. Hát ide jutottunk? :)
Upuaut
2026. április 16. 11:36
A szívlapátom szívesen belecsapna ennek a valaminek a pofájába. A franciák meg szopják le az összes ukránt! A franciáknak meg mi köze van a magyar államigazgatáshoz?
polárüveg
2026. április 16. 11:34
..."elvárja"... Ez az egy szó elárulja, hogy egy nagyobb nyugat-európai ország hogy képzeli a viszonyt Magyarország meg az ő esetében. Nem szemmagasságban, hanem így. Még akkor is, ha ellopatta az olimpiát a magyaroktól az ügynökeivel...mert hát minek az nekik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.