Legyünk büszkék, ha már boldogok nem lehetünk: pár hétig a mi magyar belpolitikánk egész Európa legfontosabb külpolitikai eseménye

Orbán Viktor emellett ugyanaz volt az európai politikában, mint a Fidesz-kampányban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök:

mind az Európai Parlamentben, mind az Európai Bizottságban, mind az utolsó időkben az Európai Tanácsban vért izzadtak sokan, hogy nehogy „ő nevessen a végén”. E kohéziós erő eltűnése megbonthatja az uralkodó brüsszeli koalíció egységét is: ha Orbán politikájának érvényesülése már nem fenyeget, tulajdonképpen miért is lépnének kompromisszumra saját belpolitikai érdekeik ellenében mondjuk a zöldek és a néppártiak?

Azok, akik évtizedes távlatban minden szembejövő probléma láttán az Európai Unió egységének fontosságáról papoltak, most aztán megkapják epekedve vágyott egységüket.

És rájönnek majd, hogy az egység mit sem ér megfelelő irányt kijelölő döntések nélkül, melyeket megtámaszthat.

S hogyha az egység magától értetődik, mert a nagy ellentmondó, a belső ellenzéki, Orbán Viktor az európai politikában nincs többé, akkor nevezett egység értéke politikai célként a nullához konvergál. Eddig mindig lehetett károgni a hiányzó egységen mint a sikertelenség okán. Egység birtokában viszont most már sikereket kell majd elérni.