Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács robert fico európai unió európa orbán viktor

Legyünk büszkék, ha már boldogok nem lehetünk: pár hétig a mi magyar belpolitikánk egész Európa legfontosabb külpolitikai eseménye

2026. április 27. 05:33

Azok, akik évtizedes távlatban minden szembejövő probléma láttán az Európai Unió egységének fontosságáról papoltak, most aztán megkapják epekedve vágyott egységüket.

Kohán Mátyás
Az Európai Unió merőben más hely lesz Orbán Viktor távozásával. A miniszterelnök a vele igencsak megromlott viszonyban lévő uniós vezetők csípős megjegyzéseit is elkerülve nem vesz részt az uniós állam- és kormányfők április 23–24-ei, a hivatali idejére eső utolsó találkozóján Cipruson.

Orbán az Európai Tanácsban két szoros szövetségesét hagyja hátra: Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh miniszterelnököt,

akik azt még nem bizonyították, hogy a leköszönő magyar miniszterelnök szélárnyékán kívül, önállóan is képesek lennének megvétózni a hazájukra nézve kedvezőtlen döntéseket. Olyan kritikus kérdésekben, mint például az egyhangú döntéshozatal felszámolása az uniós külpolitikában vagy éppen az EU alapszerződéseinek megváltoztatása, könnyen létrejöhet egy időablak, amelyben ezek az évtizedes tervek megvalósulhatnak – behatárolva a jelenlegi és leendő szuverenista kormányok mozgásterét.

Ám elképzelhető egy másik forgató­könyv is, talán épp a külpolitikai vétó vagy Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében: a rejtőzködés és angolnázás vége.

Ha igaznak bizonyulnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éveken át mesélt sztorijai a folyosón őt kemény fellépésre buzdító, majd a tanácsteremben elhallgató kollégáiról, akkor ideje lesz a többi tagállamnak előállnia a farbával. Az utóbbi tizenhat, de leginkább tíz évben az Európai Unióban gyakorolt vétók túlnyomó többsége egyetlen tagállamtól származott, s ez záros határidőn belül kiegyenlítettebbé válhat.

Orbán Viktor emellett ugyanaz volt az európai politikában, mint a Fidesz-kampányban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök:

mind az Európai Parlamentben, mind az Európai Bizottságban, mind az utolsó időkben az Európai Tanácsban vért izzadtak sokan, hogy nehogy „ő nevessen a végén”. E kohéziós erő eltűnése megbonthatja az uralkodó brüsszeli koalíció egységét is: ha Orbán politikájának érvényesülése már nem fenyeget, tulajdonképpen miért is lépnének kompromisszumra saját belpolitikai érdekeik ellenében mondjuk a zöldek és a néppártiak?

Azok, akik évtizedes távlatban minden szembejövő probléma láttán az Európai Unió egységének fontosságáról papoltak, most aztán megkapják epekedve vágyott egységüket.

És rájönnek majd, hogy az egység mit sem ér megfelelő irányt kijelölő döntések nélkül, melyeket megtámaszthat.

S hogyha az egység magától értetődik, mert a nagy ellentmondó, a belső ellenzéki, Orbán Viktor az európai politikában nincs többé, akkor nevezett egység értéke politikai célként a nullához konvergál. Eddig mindig lehetett károgni a hiányzó egységen mint a sikertelenség okán. Egység birtokában viszont most már sikereket kell majd elérni.

A 2029-es európai parlamenti választásig fennmaradó három év az európai középpártok kegyelmi pillanata lesz:

cselekvésük legnagyobb akadályát elhárítva, érdemleges ellenerők nélkül tehetik az Európai Unióban és az Európai Unióval azt, amit nem szégyellnek. E három év eredményeivel azonban el kell majd számolniuk. S talán az el­számolás pillanatában nem is lesz majd jobb érv a brüsszeli fősodor leváltása mellett, mint akadálytalan egyeduralmuk három éve.

***

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
imadom-a-fideszes-konnyeket
•••
2026. április 27. 08:16 Szerkesztve
mire legyünk büszkék? hogy az egész világ (kivéve a buta diktátorok) örülnek, hogy el lett távolítva orbika? mondjuk az eltávolítás tényleg büszkeség. az hogy 16 után alatt sikerült csak, az szomorú
Válasz erre
0
9
rezeda-kazmer
2026. április 27. 07:54
Nem lettem ettől optimistább, mint ahogy attól sem önt el jókedv, hogy velem együtt a tiszásoknak is rossz lesz.
Válasz erre
6
0
google-2
2026. április 27. 07:53
Ugorhatnak a kútba mindahányan, mert Orbán már nincs. Fejest!
Válasz erre
3
1
imadom-a-fideszes-konnyeket
2026. április 27. 07:52
bezzeg istván királyunk amikor behozta a nyugati kúltúrát..... bezzeg bezzeg
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!