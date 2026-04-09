Ledobták a láncot: az ukránok figyelmeztetnek mindenkit, mert szerintük Magyarország veszélyes hely

Új célpontot szemeltek ki az ukránok: szerintük a Mi Hazánk szavazói teljesen elvetemült emberek
Nagyon nem tetszik nekik, hogy egyéniben többen a Fideszre szavaznak.
A háborúban álló ország külügyminisztériuma nem javasolja, hogy az ukrán állampolgárok Európa legbiztonságosabb országába, Magyarországra utazzanak.
Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij arra figyelmeztetett, hogy az ukrán állampolgárok ne utazzanak Magyarországra választási megfigyelőként a 2026. április 12-i parlamenti választásokra, mivel nem garantálható biztonságuk – írja az Unian.
A politikus megjegyezte,
Orbán Viktor továbbra is elutasító Ukrajna EU-csatlakozásával, 90 milliárd eurós hiteltámogatásával és a Kijevnek szánt fegyverszállítással kapcsolatban.
Mint megírtuk, a vasárnapi magyarországi választásokhoz közeledvén egyre fegyelmezettebben tartják be az ukrán lapok és influenszerek a helyi politikusok kérését, azaz egyre kevesebb szó esik arról a tényről, hogy Ukrajnának elemi érdeke a Tisza Párt győzelme. Más ügyben viszont már nem ilyen visszafogottak, a Korrespondent például elemzésében azt írja: „A Fidesz nem zárja ki az együttműködést a Mi Hazánk nevű szélsőjobboldali párttal, amely teljesen elvetemült emberekből áll, a szavazóik is teljesen elvetemültek.”
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.