Orbán Viktor továbbra is elutasító Ukrajna EU-csatlakozásával, 90 milliárd eurós hiteltámogatásával és a Kijevnek szánt fegyverszállítással kapcsolatban.

Mint megírtuk, a vasárnapi magyarországi választásokhoz közeledvén egyre fegyelmezettebben tartják be az ukrán lapok és influenszerek a helyi politikusok kérését, azaz egyre kevesebb szó esik arról a tényről, hogy Ukrajnának elemi érdeke a Tisza Párt győzelme. Más ügyben viszont már nem ilyen visszafogottak, a Korrespondent például elemzésében azt írja: „A Fidesz nem zárja ki az együttműködést a Mi Hazánk nevű szélsőjobboldali párttal, amely teljesen elvetemült emberekből áll, a szavazóik is teljesen elvetemültek.”