Új célpontot szemeltek ki az ukránok: szerintük a Mi Hazánk szavazói teljesen elvetemült emberek

2026. április 07. 15:16

Az ukránbarát Tisza Pártról már nem mernek mit mondani Ukrajnában, hogy ne rontsák tovább Magyar Péter esélyeit, ám a Mi Hazánk kapcsán már nem ilyen visszafogottak a szomszédos országban.

A vasárnapi magyarországi választásokhoz közeledvén egyre fegyelmezettebben tartják be az ukrán lapok és influenszerek a helyi politikusok kérését, azaz egyre kevesebb szó esik arról a tényről, hogy Ukrajnának elemi érdeke a Tisza Párt győzelme, hiszen Orbán Viktor az utolsó az Európai Unióban, aki még megakadályozhatja Kijev gyorsított EU-csatlakozását, valamint a 90 milliárd eurós hitel lehívását. Az utóbbi időben, pláne Volodimir Zelenszkij elnök halálos fenyegetése óta, egyre népszerűbb az az álláspont Ukrajnában, hogy minden, amit mondának a magyar választásokról, az csak nehezíti a Tisza Párt helyzetét, ezért inkább csöndben szurkolnak az ukránbarát Magyar Péternek.

Más ügyben viszont már nem ilyen visszafogottak, a Korrespondent például elemzésében azt írja:

még Ukrajnából is jól látható baklövés a Fidesz részéről, hogy nem zárja ki az együttműködést a Mi Hazánk nevű szélsőjobboldali párttal, amely teljesen elvetemült emberekből áll, a szavazóik is teljesen elvetemültek.

Mindez nyilvánvalóan egy reakció is az elmúlt időszak híreire. Mint megírtuk, a Budaházy testvéreken kívül a kormány melletti kiállást szorgalmazza Petrás János, a Kárpátia zenekar énekese, Borbély Zsolt Attila író, de a Fidesz mellett tette le a voksát Bogár László közgazdász, Sneider Tamás és Rig Lajos egykori jobbikosok is.

Budaházy György azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti radikális tábor egységes lelki és elvi közösség, és ha fegyelmezetten cselekszik, győzhet.

Most az ellenoldal rájött, hogy mindenkit össze kell szedni Mordorban. Most okosnak kell lenni a nemzeti radikális táborban is, egyéniben a Fideszt kell támogatni

– hangsúlyozta.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 07. 19:56
Egykori jobbikosok, jelenleg Fidesz szavazók. Nem jelképezik Mi Hazánk pártot. És a szavazóit sem.
Lilyana2
•••
2026. április 07. 19:56 Szerkesztve
A szarcsimbókvalagnyaló előembereknél hova a bánatos picsába kell elvetemültebb bagázs??? Akik védtelen nőket ütnek, vágnak a tüntetéseiken, riportereket ütlegelnek, fenyegetnek, a pokol is visszaküldené őket, annyira vállalhatatlanok!!!!!!!!!!
Treeoflife
2026. április 07. 19:48
Ukrániában "elfogyott" a téma, hát keresnek ... A "Mi Hazánk"-at nem tudták a Tiszarhoz becsatornázni, akkor támadják ... Egyszerűen át kell lépni rajtuk, ahogy egy szemétkupacon.
borsos-2
2026. április 07. 19:21
Amikor egy gyilkos náci csürhe aggódik a demokratikus választások valamelyik pártja miatt annak azért van egy vajszínű árnyalata a tükröződésben. Azovos nácik, karlengető menetelős szervkereskedők, fegyvernepperek, korrupt közhivatalnokok és a többi szardarab adják a saját mély sötét elmeszüleményeiket.... Köpni a pofátokba!!
