Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország PO média közmédia Donald Tusk

Így einstandolta Donald Tusk a lengyel közmédiát

2026. április 24. 09:13

Szinte statáriális jelleggel vette át a lengyel közmédia feletti uralmat Orbán Viktor szövetségesétől, a PiS-től 2023 végén a hivatalba lépő, Donald Tusk-féle koalíció. Tanulságos sztori a lengyel közmédia átvétele.

Szilvay Gergely
2023. december 19-én késő este a Donald Tusk-féle December 13-i Koalíció által uralt lengyel Szejm határozatot fogadott el „a jogrend helyreállításáról, valamint a közmédia és a Lengyel Hírügynökség pártatlanságáról és integritásáról”. Másnap olyan emberek, akik a felügyelőbizottságok új elnökeinek mondták magukat, névtelen személyek kíséretében behatoltak a Telewizja Polska, a Lengyel Rádió és a Lengyel Hírügynökség épületeibe; a névtelen személyek valószínűleg magánbiztonsági cégek alkalmazottai voltak. 

A lengyel közmédia einstandolása: Donald Tusk-módra (fotó: AFP/Aleksander Kalka)

Miről lesz szó?

  • Hogy mik az előzmények;
  • hogy mi történt;
  • hogy mindez miért aggályos jogilag, sőt valószínűleg törvényellenes.

A közmédiában végrehajtott változtatásokat az Ordo Iuris lengyel think tank 2024-es jelentése szerint jogellenesen hajtották végre, minthogy megsértették a Nemzeti Médiatanács törvényileg fenntartott hatásköreit.

2023. december 27-én Bartłomiej Sienkiewicz alezredes, a kulturális és nemzeti örökségért felelős miniszter közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy felszámolás alá helyezték a Telewizja Polska S.A., a Polskie Radio S.A. és a Polska Agencja Prasowa S.A. vállalatokat, holott a közszolgálati műsorszolgáltató társaságok esetében a felszámolás nem lehetséges a műsorszolgáltatási törvények előzetes módosítása nélkül.

Donald Tusk a közmédia átvételével összefüggésben 2023. november 21-én, azaz még hivatalba lépése előtt ígéretet tett arra, hogy 

minden a törvényeknek megfelelően fog történni, ahogyan azt értelmezzük.

2024. szeptember 10-én pedig kijelentette: „Ha vissza akarjuk állítani az alkotmányos rendet és a liberális demokrácia alapjait, akkor a militáns demokrácia feltételei szerint kell cselekednünk. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg többször is hibázni fogunk, vagy olyan lépéseket fogunk tenni, amelyek egyes jogi hatóságok szerint nem feltétlenül vannak összhangban a törvény betűjével, de semmi sem mentesít minket a cselekvési kötelezettségünk alól.”

 

Lengyel közmédia: előzmények

1987-ig Lengyelországban, akárcsak nálunk a rendszeváltásig, kizárólag állami média létezett. A médiapiac 1993-ban nyílt meg. Ma a lengyel köztévé a lengyel tévépiac negyedét uralja, a lengyel közrádiók pedig a rádiópiac 15 százalékát. Akárcsak itthon, a lengyel közmédiát is évizedek óta átpolitizálódással vádolják, lényegében joggal. Az Ordo Iuris rámutat: azzal, hogy a PiS-kormány alatt (2015-2023) a lengyel közmédia dominánsan jobboldali volt, valójában a médiapiac pluralizálódásához járult hozzá, mivel a magánadók baloldaliak. Korábban a közmédia is baloldali volt, így teljes volt a baloldali dominancia.

Egy 2023-as CBOS-felmérés szerint a felnőtt lengyelek 28 százaléka elsősorban a köztévéből (TVP) tájékozódik, 27 százalékuk a TVN hálózatról, és 18 százalékuk a Polsatról. Csupán 0,4 százalékuk nézi a katolikus Telewizja Trwamot, míg 0,1 százalékuk a konzervatív magánhírcsatornát, a Telewizja Republikát.

A jelentés hozzáteszi: érdemes megnézni ezzel összefüggésben a pártszimpátiát is. Az Egyesült Jobboldal (azaz a Jog és Igazságosság, valamint szövetségesei) szavazóinak 70 százaléka a közszolgálati televízióra szavazott (továbbá 15 százalék a Polsatra, 4 százalék a TVN-re), míg a baloldali liberális Polgári Koalíció (Donald Tusk Pártja) szavazóinak 69 százaléka a TVN-re (11 százlaék a Polsatra és alig 1 százalék a TVP-re). A többi politikai csoport támogatóinak válaszai vegyesebbek voltak.

 

Donald Tusk einstandolja a lengyel közmédiát

2023. december 19-én késő este a lengyel Szejm, amelyben a választásokon nyertes, Donald Tusk-féle December 13-i Koalíció volt már többségben, határozatot fogadott el „a jogrend helyreállításáról, valamint a közmédia és a Lengyel Hírügynökség pártatlanságáról és integritásáról”.

Később aznap este az új kulturális és nemzeti örökségvédelmi miniszter, Bartłomiej Sienkiewicz közgyűléseket tartott a közszolgálati televízió- és rádiótársaságokkal kapcsolatban, amelyek új felügyelőbizottságokat neveztek ki a Lengyel Televízió, a Lengyel Rádió és a Lengyel Sajtóügynökség élére. Ez 

az Alkotmánybíróság védintézkedési végzése ellenére történt, amely kötelezte az Államkincstárat, hogy tartózkodjon a közszolgálati műsorszolgáltatók felszámolására vagy igazgatótanácsaik megváltoztatására irányuló lépésektől 

– írja a jelentés. Az átvétel indoklása az volt, hogy a közmédia „kormánypropagandává” vált. Hozzáteszik: akik propagandának minősítik a PiS kormányzása alatti közmédiát, azok nem teszik azt, a PO-PSL, azaz Donald Tusk 2007-2015 között hivatalban lévő kormányai alatt működő közmédiával, holott ugyanúgy ezt kellene tenniük.

Másnap a felügyelőbizottságok állítólagos új vezetői ismeretlenekkel, feltehetően biztonsági cégek alkalmazottaival közösen beléptek eme intézmények épületeibe. „A TVP Adrian Borecki által vezetett esti hírműsorát félbeszakították, és megsértették Joanna Borowiak képviselő asszony testi épségét, aki a helyszínen tartózkodott. Emiatt a lengyel közszolgálati televízió zászlóshajó hírszolgálatának esti adása sem tudott adásba kerülni.” 

A lengyel újságírók szövetsége és a lengyel Helsinki Bizottság is tiltakozott a Tusk-kormány eme lépései ellen.

December 27-én a Tusk-féle kulturális miniszter bejelentette, hogy likviditási eljárás indul a három közszolgálati állami cég ellen. Mivel azonban eme cégeknek nem feladata profitot termelni, az Ordo Iuris riportja szerint nem lehet ellenük likviditási és felszámolási eljárást indítani.

 

Miért volt jogellenes?

A közszolgálati műsorszolgáltatók különleges jogi státusszal rendelkeznek, amelyet elsősorban az 1992-es műsorszolgáltatási törvény) és a Nemzeti Médiatanácsról szóló 2016-os szab meg. A Lengyel Sajtóügynökség státuszát egy külön normatív törvény szabályozza 1997-ből. A közszolgálati műsorszolgáltatók az Államkincstárhoz tartozó egyszemélyes részvénytársaságok formájában működnek. Személyi állományuk kinevezéséért és elbocsátásáért a Nemzeti Médiatanács a felelős. 

A kereskedelmi adókra vonatkozó 2000-res lengyel törvény nem vonatkozik rájuk, márpedig Bartłomiej Sienkiewicz erre hivatkozva avatkozott közbe a működésükbe. Ez márpedig mind a törvény betűjével, mind szellemével ellentétes volt.

„A jelenlegi törvények értelmében a közszolgálati műsorszolgáltatók és a Lengyel Hírügynökség személyi változásainak lebonyolítására az egyetlen illetékes szerv a Nemzeti Médiatanács. A kulturális és nemzeti örökségért felelős miniszternek nincs hatásköre ebben a tekintetben” – írja az Ordo Iuris 2024-es jelentése. Hozzáteszik: a közhivatalt viselő személyek, mint egy miniszter, akár három évig terjedő bűntettet követnek el, ha átlépik eme hatáskörüket, és még számos olyan törvénysértés merül fel, amit elkövethetett a miniszter.

Hogy Tusk mit művelt még Lengyelországban, arról többek közt itt írtunk.

Fotó: Pawel Supernak

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. április 24. 11:23
mit lehet várni tőle egy mocskos rohadt náci !!!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. április 24. 11:05
lator tor
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 24. 10:56
a TUSKO vilagban megszunt a parbeszed. A POLOSKA vilagban sose letezett parbeszed, igy a jovoben sem lesz.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. április 24. 10:29 Szerkesztve
M é d i a ? Itthon is tele van önjelölt, botcsinálta pancserekkel Gyakorta Beszédhibás bemondókkal pl. Héja Anett pösze Tv-1 csibefeje ATV barna csaja Képernyőképtelen tv-sekkel plusz tarthatatlan rádiósokkal pl. Fiala Nyelvújító bunkókkal pl. Mezítelen = meztelen II meítláb = mezláb?, Bp elesett stb. Pártsegget kinyaló propaganda betűszaporítókkal pl. Mandiner Kacsoh-Kohán-Ribacfiola stb A podcastosokról only fans barmokról facebook Tik-Tok Youtube harcosokról, a hírnév hajszolókról már nem is beszélve. És ez mind mind a média baszd meg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!