Így einstandolta Donald Tusk a lengyel közmédiát

2023. december 27-én Bartłomiej Sienkiewicz alezredes, a kulturális és nemzeti örökségért felelős miniszter közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy felszámolás alá helyezték a Telewizja Polska S.A., a Polskie Radio S.A. és a Polska Agencja Prasowa S.A. vállalatokat, holott a közszolgálati műsorszolgáltató társaságok esetében a felszámolás nem lehetséges a műsorszolgáltatási törvények előzetes módosítása nélkül.

Donald Tusk a közmédia átvételével összefüggésben 2023. november 21-én, azaz még hivatalba lépése előtt ígéretet tett arra, hogy

minden a törvényeknek megfelelően fog történni, ahogyan azt értelmezzük.

2024. szeptember 10-én pedig kijelentette: „Ha vissza akarjuk állítani az alkotmányos rendet és a liberális demokrácia alapjait, akkor a militáns demokrácia feltételei szerint kell cselekednünk. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg többször is hibázni fogunk, vagy olyan lépéseket fogunk tenni, amelyek egyes jogi hatóságok szerint nem feltétlenül vannak összhangban a törvény betűjével, de semmi sem mentesít minket a cselekvési kötelezettségünk alól.”