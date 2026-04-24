Így einstandolta Donald Tusk a lengyel közmédiát

Lengyel közmédia: előzmények
1987-ig Lengyelországban, akárcsak nálunk a rendszeváltásig, kizárólag állami média létezett. A médiapiac 1993-ban nyílt meg. Ma a lengyel köztévé a lengyel tévépiac negyedét uralja, a lengyel közrádiók pedig a rádiópiac 15 százalékát. Akárcsak itthon, a lengyel közmédiát is évizedek óta átpolitizálódással vádolják, lényegében joggal. Az Ordo Iuris rámutat: azzal, hogy a PiS-kormány alatt (2015-2023) a lengyel közmédia dominánsan jobboldali volt, valójában a médiapiac pluralizálódásához járult hozzá, mivel a magánadók baloldaliak. Korábban a közmédia is baloldali volt, így teljes volt a baloldali dominancia.
Egy 2023-as CBOS-felmérés szerint a felnőtt lengyelek 28 százaléka elsősorban a köztévéből (TVP) tájékozódik, 27 százalékuk a TVN hálózatról, és 18 százalékuk a Polsatról. Csupán 0,4 százalékuk nézi a katolikus Telewizja Trwamot, míg 0,1 százalékuk a konzervatív magánhírcsatornát, a Telewizja Republikát.
A jelentés hozzáteszi: érdemes megnézni ezzel összefüggésben a pártszimpátiát is. Az Egyesült Jobboldal (azaz a Jog és Igazságosság, valamint szövetségesei) szavazóinak 70 százaléka a közszolgálati televízióra szavazott (továbbá 15 százalék a Polsatra, 4 százalék a TVN-re), míg a baloldali liberális Polgári Koalíció (Donald Tusk Pártja) szavazóinak 69 százaléka a TVN-re (11 százlaék a Polsatra és alig 1 százalék a TVP-re). A többi politikai csoport támogatóinak válaszai vegyesebbek voltak.