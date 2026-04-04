Kivételes kegyetlenséggel csaptak le az ukránok Luhanszkban: az oroszoknak esélyük sem volt

Elszalasztott lehetőség: Putyin korábban nyitott volt a békülésre, de egy nem várt fordulat betette a kaput
„Vlagyimir Putyin kompromisszumkészsége most nem azon a szinten van, mint két-három hónappal ezelőtt” – mondta Bendarzsevszkij Anton.
Többen meghaltak a dróncsapásban.
Legkevesebb három civil életét vesztette egy ukrán dróncsapásban az orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszk megyében – közölték szombaton az orosz hatóságok.
Leonyid Paszecsnyik, az orosz ellenőrzés alatti kelet-ukrajnai „Luhanszki Népköztársaság” vezetője egy Telegram-bejegyzésben közölte, hogy az ukrán fegyveres erők lakóépületeket támadtak meg Mihajlivka faluban, mintegy 45 kilométerre a frontvonaltól. Helyi jelentések szerint dróncsapások érték a megye más körzeteit is, és a vasúti infrastruktúrában is károkat okoztak.
Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy Luhanszk megyében dróncsapásokat mértek több, az orosz hadsereg számára üzemanyagot szállító vasúti szerelvényre.
„Vlagyimir Putyin kompromisszumkészsége most nem azon a szinten van, mint két-három hónappal ezelőtt” – mondta Bendarzsevszkij Anton.
(MTI)
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP