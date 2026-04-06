Kis híján bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: métereken múlott a nukleáris katasztrófa

Izrael likvidálta az iráni különleges egységek vezérét
Izrael bejelentette, hogy likvidálta az iráni különleges egységek egyik vezető tisztjét.
Súlyos támadások érték az iráni, busheri atomerőművet.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője súlyos figyelmeztetést adott ki az iráni busheri atomerőmű közelében történt támadások miatt. A főigazgató szerint a létesítmény környezetében végrehajtott csapások komoly kockázatot jelentenek a nukleáris biztonságra nézve, és haladéktalanul véget kell vetni nekik – írta az Al-Dzsazíra.
Rafael Grossi az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:
az ilyen jellegű támadások akár súlyos radiológiai balesetet is előidézhetnek.
Hozzátette, egy esetleges incidens nemcsak Iránban, hanem a határokon túl is komoly következményekkel járhatna az emberekre és a környezetre.
Ezt is ajánljuk a témában
Izrael bejelentette, hogy likvidálta az iráni különleges egységek egyik vezető tisztjét.
Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint a NAÜ vezetője ismét rámutatott a támadások súlyos veszélyeire, kiemelve, hogy a legutóbbi robbanóeszközök mindössze 75 méterre csapódtak be az atomerőmű kerítésétől.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgató arra szólította fel az érintett feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan katonai tevékenységtől, amely veszélyeztetheti a nukleáris létesítmények biztonságát, és ezzel potenciálisan katasztrofális következményeket idézhet elő.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton szintén légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, amelyben egy biztonsági őr is életét vesztette.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP