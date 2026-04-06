04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
rafael grossi nemzetközi atomenergia - ügynökség irán nukleáris támadás atomerőmű

Kis híján bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: métereken múlott a nukleáris katasztrófa

2026. április 06. 18:19

Súlyos támadások érték az iráni, busheri atomerőművet.

2026. április 06. 18:19
null

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője súlyos figyelmeztetést adott ki az iráni busheri atomerőmű közelében történt támadások miatt. A főigazgató szerint a létesítmény környezetében végrehajtott csapások komoly kockázatot jelentenek a nukleáris biztonságra nézve, és haladéktalanul véget kell vetni nekik – írta az Al-Dzsazíra.

Rafael Grossi az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: 

az ilyen jellegű támadások akár súlyos radiológiai balesetet is előidézhetnek.

 Hozzátette, egy esetleges incidens nemcsak Iránban, hanem a határokon túl is komoly következményekkel járhatna az emberekre és a környezetre.

Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint a NAÜ vezetője ismét rámutatott a támadások súlyos veszélyeire, kiemelve, hogy a legutóbbi robbanóeszközök mindössze 75 méterre csapódtak be az atomerőmű kerítésétől.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgató arra szólította fel az érintett feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan katonai tevékenységtől, amely veszélyeztetheti a nukleáris létesítmények biztonságát, és ezzel potenciálisan katasztrofális következményeket idézhet elő.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton szintén légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, amelyben egy biztonsági őr is életét vesztette.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
patriota-0
2026. április 07. 00:35
Akkor nézzük: +75 méter: letarolja a kerítést. +1075 méter, az erőmű falai előtt robban. És mi is robbant? Bomba? Rakéta? Nem! robbanóeszköz, vagyis egy drón. Még arrébb csapódott volna be, akkor lejött volna a festék a falakról.
Válasz erre
0
0
astra04
2026. április 06. 20:34
Ami késik nem múlik. Így-vagy úgy, de nukleáris katasztrófa lesz, egyedül csak az a kérdés mikor. A kecskebaszó muzulmán gecik nem nyugszanak, ha atomfegyverhez jutnak, használni is fogják Európa, a keresztény emberek ellen! Efelől senkinek ne legyen kétsége! Talán jobb is, ha kapnak a pofájukba Amerikától - megelőzésként - 1-2 atombombát!
Válasz erre
3
0
csulak
2026. április 06. 19:37
figyelmeztetes volt, na
Válasz erre
2
1
Farkasvölgyi
2026. április 06. 19:01
A perzsak magukat lövik, úgy, mint a ruszkik Záporjóskában.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!