Kis híján bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: métereken múlott a nukleáris katasztrófa

Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint a NAÜ vezetője ismét rámutatott a támadások súlyos veszélyeire, kiemelve, hogy a legutóbbi robbanóeszközök mindössze 75 méterre csapódtak be az atomerőmű kerítésétől.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgató arra szólította fel az érintett feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan katonai tevékenységtől, amely veszélyeztetheti a nukleáris létesítmények biztonságát, és ezzel potenciálisan katasztrofális következményeket idézhet elő.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton szintén légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, amelyben egy biztonsági őr is életét vesztette.

