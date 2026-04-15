Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
vlagyimir putyin peking donald trump csúcstalálkozó

Kiderült, hogy asztalhoz ül-e újra Trump és Putyin

2026. április 15. 16:19

A két államfő egymáshoz nagyon közeli időpontokban utazik majd Pekingbe.

2026. április 15. 16:19
Egyelőre nincs arra vonatkozó terv, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tervezett kínai látogatása során találkozzon amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal is – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvője újságírókkal szerdán Moszkvában.

Jelenleg nincsenek ilyen tervek”

– válaszolt az orosz elnöki sajtótitkár a vonatkozó újságírói kérdésre.

Peszkov megerősítette, hogy előkészítés alatt áll Putyin kínai látogatása és találkozója Hszi Csin-ping kínai elnök-pártfőtitkárral. A konkrét időpontról későbbre ígért bejelentést.

Hszi szerdán Pekingben fogadta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki kedden kínai hivatali partnerével, Vang Jivel tárgyalt.

Az orosz diplomácia vezetője a szerdai pekingi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Putyin az év első felében látogat el Kínába. Azt is bejelentette, hogy az orosz elnök várhatóan novemberben is elutazik a távol-keleti országba, hogy részt vegyen az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) idei csúcstalálkozóján.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője március 25-én közölte, hogy Trump május 14-én és 15-én tárgyal majd Pekingben. Látogatását eredetileg március 31. és április 2. közötti időpontra tervezték, de az iráni háború miatt elhalasztották.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 15. 17:39
ha mindketten ott lesznek, nyilvan beszelni is fognak
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. április 15. 16:23
Meg kell beszélniük, hogy mi legyen ezzel a bolygón eluralkodott idióta kommunista csőcselékkel
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!