Kiderült, hogy asztalhoz ül-e újra Trump és Putyin

A két államfő egymáshoz nagyon közeli időpontokban utazik majd Pekingbe.
Egyelőre nincs arra vonatkozó terv, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tervezett kínai látogatása során találkozzon amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal is – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvője újságírókkal szerdán Moszkvában.
Jelenleg nincsenek ilyen tervek”
– válaszolt az orosz elnöki sajtótitkár a vonatkozó újságírói kérdésre.
Peszkov megerősítette, hogy előkészítés alatt áll Putyin kínai látogatása és találkozója Hszi Csin-ping kínai elnök-pártfőtitkárral. A konkrét időpontról későbbre ígért bejelentést.
Hszi szerdán Pekingben fogadta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki kedden kínai hivatali partnerével, Vang Jivel tárgyalt.
Az orosz diplomácia vezetője a szerdai pekingi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Putyin az év első felében látogat el Kínába. Azt is bejelentette, hogy az orosz elnök várhatóan novemberben is elutazik a távol-keleti országba, hogy részt vegyen az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) idei csúcstalálkozóján.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője március 25-én közölte, hogy Trump május 14-én és 15-én tárgyal majd Pekingben. Látogatását eredetileg március 31. és április 2. közötti időpontra tervezték, de az iráni háború miatt elhalasztották.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
***