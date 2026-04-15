Kiderült, hogy asztalhoz ül-e újra Trump és Putyin

Az orosz diplomácia vezetője a szerdai pekingi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Putyin az év első felében látogat el Kínába. Azt is bejelentette, hogy az orosz elnök várhatóan novemberben is elutazik a távol-keleti országba, hogy részt vegyen az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) idei csúcstalálkozóján.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője március 25-én közölte, hogy Trump május 14-én és 15-én tárgyal majd Pekingben. Látogatását eredetileg március 31. és április 2. közötti időpontra tervezték, de az iráni háború miatt elhalasztották.