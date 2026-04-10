04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 európai parlament Európai Bizottság választás

Kezdődik: Brüsszelt már kérlelik, nyomozzon a magyar választás ügyében

2026. április 10. 12:20

Az Európai Bizottságot sürgetik EP-képviselők, hogy vizsgálja ki, vajon aláássa-e a magyar választásokat az orosz manipuláció, az újságírók megfélemlítése és a kormánypárt általi választói kényszer.

2026. április 10. 12:20
A brit baloldali Guardian arról ír: három nappal a döntő parlamenti választások előtt, amelyek veszélyeztetik Orbán Viktor miniszterelnök 16 éves hatalmát, egy európai parlamenti képviselői csoport levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Michael McGrath jogállamiságért felelős biztost a cselekvésre.

A pártokon átívelő csoport sürgős értékelést kér „a választások előtt és után” arról, hogy „a szabad és tisztességes versengés feltételeit aláássa-e a dezinformáció, a külföldi manipuláció, az állami erőforrások visszaélésszerű felhasználása, az újságírók megfélemlítése”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A felhívás akkor érkezett, amikor az Európai Bizottság sürgős magyarázatot követelt Budapesttől a Szijjártó Péter magyar és Lavrov orosz külügyminiszter közötti, kiszivárgott beszélgetésekről.

Csütörtökön az Európai Bizottság főszóvivője, Paula Pinho azt mondta, hogy a Szijjártóval kapcsolatos felvételek felvetik „annak riasztó lehetőségét, hogy egy tagállam együttműködik Oroszországgal, így aktívan az EU biztonsága és érdekei ellen dolgozik”. Azt mondta az újságíróknak, hogy „a szóban forgó tagállam kormányának sürgősen magyarázatot kell adnia”, és hogy Von der Leyen vezetői szinten fogja felvetni a kérdést.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyilatkozat előtt Tineke Strik, a holland zöldpárti EP-képviselő, aki az Európai Parlament magyarországi demokratikus normákkal kapcsolatos munkáját vezeti, azt mondta, hogy a Bizottság „habozott” Budapesttel kapcsolatban. 

A Bizottság, mondta, „nagyon fél” attól, hogy beavatkozással vádolják a magyar választások kapcsán.

Strik szerint a bizottság szókimondóbb lehetne a magyar állampolgárok érdekeinek védelmében. „Eddig nem tették meg. Értem az indokaikat, de túlságosan is egy normális demokratikus folyamat alapján érvelnek. És azt akarom nekik mondani: nem vagyunk normális helyzetben.”
 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
OneiroNauta
2026. április 10. 14:59
Az újságírók megfélemlítésével forduljanak nyugodtan a bábjukhoz, Bütyökhöz, az az ő rendszeres zseniális kampánystratégiája, amire elég sok bizonyíték is van. :D
a straight cold player
2026. április 10. 14:37 Szerkesztve
,,az újságírók megfélemlítése" A Telex annyira meg volt félemlítve, hogy nem merte lehozni, hogy Szarosgatyás Szárazkolbász hogyan bulikázott az Ötkertben. ,,...felvetik „annak riasztó lehetőségét, hogy egy tagállam együttműködik Oroszországgal..." Mivan? tehát egy EP képviselő riasztó lehetőségnek véli? Ez nem lehetőség, hanem tény! Orbán maga mondja el minden lehetséges fórumon, hogy Oroszországgal együtt KELL működni, vagy az EU-nak reszeltek. Oroszokkal ,,együttműkodik" az USA, Kína, az Arab országok egy nagy része, India, Pakisztán és Latiramerika egy számottevő része. Szóval a világ nagyobbik hányada. De Pfizer Van még Leyebb majd keményen megszopatja az oroszokat. Noooooormális?
Kerezs
2026. április 10. 14:23
"A pártokon átívelő csoport sürgős értékelést kér „a választások előtt és után” arról, hogy „a szabad és tisztességes versengés feltételeit aláássa-e a dezinformáció, a külföldi manipuláció, az állami erőforrások visszaélésszerű felhasználása, az újságírók megfélemlítése”. A válasz. Igen aláássa. Ezért biztosítja a magyar FIDESZ-KDNP kormány, hogy se a brüsszeli ballibsik, se az ukránok, se a tiszások és úgy egyáltalán senkik ne tudjanak ilyeneket elkövetni Magyarországon.
fatman
2026. április 10. 14:11
ezeket a sötétzöld állatokat el kell zavarni a francba... az EP-t meg be lehet zárni, semmi értelme...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!