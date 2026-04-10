Kezdődik: Brüsszelt már kérlelik, nyomozzon a magyar választás ügyében

A brit baloldali Guardian arról ír: három nappal a döntő parlamenti választások előtt, amelyek veszélyeztetik Orbán Viktor miniszterelnök 16 éves hatalmát, egy európai parlamenti képviselői csoport levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Michael McGrath jogállamiságért felelős biztost a cselekvésre.

A pártokon átívelő csoport sürgős értékelést kér „a választások előtt és után” arról, hogy „a szabad és tisztességes versengés feltételeit aláássa-e a dezinformáció, a külföldi manipuláció, az állami erőforrások visszaélésszerű felhasználása, az újságírók megfélemlítése”.