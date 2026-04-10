Kezdődik: Brüsszelt már kérlelik, nyomozzon a magyar választás ügyében

„Valaki figyel”: titkosszolgálati játszma sejlik fel a kiszivárgott kormányzati beszélgetések mögött
A biztonságpolitikai szakértő figyelmeztet: nem véletlen a sorozatos kiszivárogtatás, külföldi titkosszolgálati művelet állhat a háttérben.
Az Európai Bizottságot sürgetik EP-képviselők, hogy vizsgálja ki, vajon aláássa-e a magyar választásokat az orosz manipuláció, az újságírók megfélemlítése és a kormánypárt általi választói kényszer.
A brit baloldali Guardian arról ír: három nappal a döntő parlamenti választások előtt, amelyek veszélyeztetik Orbán Viktor miniszterelnök 16 éves hatalmát, egy európai parlamenti képviselői csoport levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Michael McGrath jogállamiságért felelős biztost a cselekvésre.
A pártokon átívelő csoport sürgős értékelést kér „a választások előtt és után” arról, hogy „a szabad és tisztességes versengés feltételeit aláássa-e a dezinformáció, a külföldi manipuláció, az állami erőforrások visszaélésszerű felhasználása, az újságírók megfélemlítése”.
A felhívás akkor érkezett, amikor az Európai Bizottság sürgős magyarázatot követelt Budapesttől a Szijjártó Péter magyar és Lavrov orosz külügyminiszter közötti, kiszivárgott beszélgetésekről.
Csütörtökön az Európai Bizottság főszóvivője, Paula Pinho azt mondta, hogy a Szijjártóval kapcsolatos felvételek felvetik „annak riasztó lehetőségét, hogy egy tagállam együttműködik Oroszországgal, így aktívan az EU biztonsága és érdekei ellen dolgozik”. Azt mondta az újságíróknak, hogy „a szóban forgó tagállam kormányának sürgősen magyarázatot kell adnia”, és hogy Von der Leyen vezetői szinten fogja felvetni a kérdést.
A nyilatkozat előtt Tineke Strik, a holland zöldpárti EP-képviselő, aki az Európai Parlament magyarországi demokratikus normákkal kapcsolatos munkáját vezeti, azt mondta, hogy a Bizottság „habozott” Budapesttel kapcsolatban.
A Bizottság, mondta, „nagyon fél” attól, hogy beavatkozással vádolják a magyar választások kapcsán.
Strik szerint a bizottság szókimondóbb lehetne a magyar állampolgárok érdekeinek védelmében. „Eddig nem tették meg. Értem az indokaikat, de túlságosan is egy normális demokratikus folyamat alapján érvelnek. És azt akarom nekik mondani: nem vagyunk normális helyzetben.”
