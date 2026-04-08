„Valaki figyel”: titkosszolgálati játszma sejlik fel a kiszivárgott kormányzati beszélgetések mögött

Óriási pofont kapott Zelenszkij: a legnagyobb szövetségese sem hisz Ukrajna uniós csatlakozásában
Kijózanító üzenetet kapott az ukrán elnök: még Varsó szerint sem reális a gyors EU-csatlakozás.
A biztonságpolitikai szakértő figyelmeztet: nem véletlen a sorozatos kiszivárogtatás, külföldi titkosszolgálati művelet állhat a háttérben.
Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel a közelmúltban kiszivárgott diplomáciai beszélgetések sora – legalábbis erre figyelmeztet Tarjányi Péter a közösségi-oldalán, aki szerint már nem lehet véletlenekről beszélni.
Kapcsolódó vélemény
Ez már nem az első Lavrov–Szijjártó beszélgetés, ami kiszivárgott… Ebből egy dolog biztosan látszik: valaki figyel”
– fogalmazott a szakértő, utalva arra, hogy több magas szintű egyeztetés is nyilvánosságra került az elmúlt időszakban. A kiszivárgások között szerepeltek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov egyeztetései, valamint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésének részletei is.
Tarjányi szerint a mennyiség és a rendszeresség már önmagában árulkodó: „külföldi titkosszolgálati mozgás van a háttérben”, amely kifejezetten a magyar kormány „különutas politikájával” szemben léphet fel. Úgy véli, Magyarország az EU-val szembeni pozíciójával egyfajta „vörös vonalat” lépett át.
A szakértő még tovább ment: szerinte nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem egy szélesebb geopolitikai játszma része bontakozik ki.
Nyílt kommunikációs proxy-háború folyik Magyarországon”
– állította, amelyben az Egyesült Államok és Oroszország áll szemben az Európai Unióval. Ebben a kontextusban értelmezte JD Vance budapesti látogatását is. Tarjányi szerint az időzítés – a kampány hajrájában tett látogatás, ráadásul meghosszabbított tartózkodással – egyértelmű erődemonstráció volt, de nem a hazai ellenzék, hanem Brüsszel felé.
Ezt is ajánljuk a témában
Kijózanító üzenetet kapott az ukrán elnök: még Varsó szerint sem reális a gyors EU-csatlakozás.
A szakértő szerint téved, aki ezt puszta diplomáciai gesztusnak látja. Úgy fogalmazott: „iszonyatos erők mozdultak meg” a kormány mögött, és a folyamat a jobboldali szavazók mozgósítására is hatással lehet. Tarjányi értékelése szerint a magyar választás mára túlnőtt önmagán:
nem csupán belpolitikai verseny, hanem egy nagyhatalmi küzdelem helyi lenyomata.
A szakértő szerint egy dolog biztos: bármi is lesz a választás eredménye, annak nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi következményei is lesznek – és a most kirajzolódó feszültségek hosszabb távon is velünk maradhatnak.
Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP