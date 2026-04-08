beszélgetés vlagyimir putyin szijjártó péter szergej lavrov titkosszolgálat játszma eu

„Valaki figyel”: titkosszolgálati játszma sejlik fel a kiszivárgott kormányzati beszélgetések mögött

2026. április 08. 22:15

A biztonságpolitikai szakértő figyelmeztet: nem véletlen a sorozatos kiszivárogtatás, külföldi titkosszolgálati művelet állhat a háttérben.

2026. április 08. 22:15
null

Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel a közelmúltban kiszivárgott diplomáciai beszélgetések sora – legalábbis erre figyelmeztet Tarjányi Péter a közösségi-oldalán, aki szerint már nem lehet véletlenekről beszélni.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Vance után szabadon: Washington üzent – a kormánykritikus nyilvánosság félremagyarázta

Ez egy tudatos csúsztatás volt a Tisza Párt elnökének a részéről, a valóság elferdítése.

Ez már nem az első Lavrov–Szijjártó beszélgetés, ami kiszivárgott… Ebből egy dolog biztosan látszik: valaki figyel”

 – fogalmazott a szakértő, utalva arra, hogy több magas szintű egyeztetés is nyilvánosságra került az elmúlt időszakban. A kiszivárgások között szerepeltek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov egyeztetései, valamint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésének részletei is.

Tarjányi szerint a mennyiség és a rendszeresség már önmagában árulkodó: „külföldi titkosszolgálati mozgás van a háttérben”, amely kifejezetten a magyar kormány „különutas politikájával” szemben léphet fel. Úgy véli, Magyarország az EU-val szembeni pozíciójával egyfajta „vörös vonalat” lépett át.

A szakértő még tovább ment: szerinte nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem egy szélesebb geopolitikai játszma része bontakozik ki.

Nyílt kommunikációs proxy-háború folyik Magyarországon”

 – állította, amelyben az Egyesült Államok és Oroszország áll szemben az Európai Unióval. Ebben a kontextusban értelmezte JD Vance budapesti látogatását is. Tarjányi szerint az időzítés – a kampány hajrájában tett látogatás, ráadásul meghosszabbított tartózkodással – egyértelmű erődemonstráció volt, de nem a hazai ellenzék, hanem Brüsszel felé.

A szakértő szerint téved, aki ezt puszta diplomáciai gesztusnak látja. Úgy fogalmazott: „iszonyatos erők mozdultak meg” a kormány mögött, és a folyamat a jobboldali szavazók mozgósítására is hatással lehet. Tarjányi értékelése szerint a magyar választás mára túlnőtt önmagán: 

nem csupán belpolitikai verseny, hanem egy nagyhatalmi küzdelem helyi lenyomata.

A szakértő szerint egy dolog biztos: bármi is lesz a választás eredménye, annak nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi következményei is lesznek – és a most kirajzolódó feszültségek hosszabb távon is velünk maradhatnak.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. április 09. 00:17
Vajon hányan emlékeznek a "Pegazus" ügyre? Rákényszerítettek bennünket, hogy feladjuk a rendszer használatát - a jelek szerint nem véletlenül, mégpedig azért, hogy "ők" zavartalanul dagonyázhassanak. Az előbb olvastam egy másik oldalon, hogy van egy újabb "Szijártó" lehallgatás, mégpedig Iránnal. Ez utóbbi pedig összefügghet a közel-keleti "csipogó robbanások"-kal. Emlékszem, akkor Szijártó valóban beszélt is arról, hogy fölvette a kapcsolatot az ügyben érintettekkel, mivel bele akartak bennünket keverni. Most nyilvánosságra hoztak egy ilyen beszélgetést, és a leírtak alapján semmi új közlés nincs, nincs semmilyen leleplezés, csupán annyi, amennyi feltétlenül elengedhetetlen, és amiről Szijártó akkor adott is információt. Egy mocskos lejárató kampányt folytatnak, és nagyon undorító az egész ... már néhányszor szóba került, megismétlem, szeretném már látni a "boszorkány" SMS-einek a leiratát, amit a "fájzerrel" folytatott ... De kibírjuk akkor is az eldöntött módon tesszük le a voksot
Válasz erre
0
0
hegyivadász
2026. április 09. 00:17
Ebben most teljesen egyetértek Tarjányival! Mind az amerikai, mind az orosz érdek csap össze a brüsszeli-ukrán érdekkel. A magyar érdek a brüsszeli elit bukása! Ebben vannak szövetségeseink, ne hagyjuk, hogy ők nyerjenek!
Válasz erre
1
0
csapláros
2026. április 08. 23:15
..."Tarjányi értékelése szerint a magyar választás mára túlnőtt önmagán: nem csupán belpolitikai verseny, hanem egy nagyhatalmi küzdelem helyi lenyomata."... Ez nagyjából megfelel a II. világháborús analógiának, amelyben a IV. birodalmi ambíciójú Brüsszel-Kiev központi hatalmi liberálnáci tengellyel szembenformálódik az USA-Oroszország szövetség, amelyben mi magyarok a SEMLEGESSÉGÜNK révén A JÓ OLDALON állunk. Békepártiságunk révén egy kicsit előrébb is, tekintettel arra, hogy mivel Európában kiemelkedő mértékben ruháztak be nálunk a kínaiak, így a számukra sem közömbös a vasárnapi választás eredménye. Bármi visszásság esetén ők is mögöttünk állnak a liberálnáci uniósokkal szemben. Előbb-utóbb a Kijevi és a Brüsszeli barlangjában lesz tehát legyőzve a liberálnáci fenevad.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2026. április 08. 23:12 Szerkesztve
"...nem csupán belpolitikai verseny, hanem egy nagyhatalmi küzdelem helyi lenyomata." Én inkább a "Nyugaton" belüli levitézlett lippsi háborúpárti "elit" utóvédharcaként látom ezt a küzdelmet, mert a "nagyhatalmak" is belső megosztottságban vannak és sehol nincsenek stabil helyzetben, még a fullvérlippsi irányítás alatt álló országokban sem. Vagyis bármikor dőlhet a dominó, az európai hegemóniájuk egy blöff, semmi más. Nincs jó ajánlatuk a polgárok felé és ennek következményét nem lehetséges a végtelenségig a szőnyeg alá söpörni. Az energiaválság, ami jön pedig csak katalizálni fogja az erjedést a "haladó" Nyugaton.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!