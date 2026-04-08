csatlakozás volodimir zelenszkij ursula von der leyen európai unió kijev Radosław Sikorski

Óriási pofont kapott Zelenszkij: a legnagyobb szövetségese sem hisz Ukrajna uniós csatlakozásában

Kijózanító üzenetet kapott az ukrán elnök: még Varsó szerint sem reális a gyors EU-csatlakozás.

2026. április 08. 20:29
null

Komoly figyelmeztetést kapott Kijev egyik legfontosabb európai szövetségesétől: Radoslaw Sikorski egyértelművé tette, hogy Ukrajna 2027 előtt biztosan nem válik az Európai Unió tagjává – számolt be a Világgazdaság.

A lengyel külügyminiszter egy interjúban arról beszélt: hiába a politikai szándék és a háborús helyzet miatti szimpátia, az EU-csatlakozás nem gyorsítható fel pusztán jóindulatból. Mint fogalmazott, „nem igaz, hogy Ukrajna minden szükséges törvényt elfogadott volna” – vagyis a folyamat alapjai is hiányoznak.

Sikorski szerint a háború és a parlament működésének nehézségei részben magyarázzák a lassulást, de a valóság az, hogy a törvényhozás „szinte teljesen elakadt”. Ez pedig alapvető akadályt jelent az uniós csatlakozás szempontjából.

A kijelentés különösen kellemetlen Volodimir Zelenszkij számára, aki korábban 2027-re tűzte ki a csatlakozás céldátumát. Azonban már Ursula von der Leyen is jelezte: a tagállamok nem állnak készen konkrét időpontot mondani.

Az EU-tagság ugyanis nem politikai gesztus, hanem szigorú feltételek teljesítéséhez kötött folyamat. Az úgynevezett koppenhágai kritériumok három fő területet fednek le:

  • működő demokrácia és jogállamiság,
  • versenyképes piacgazdaság,
  • valamint az uniós joganyag átvétele.

Ukrajnának ezen a téren komoly lemaradása van. A legkritikusabb pontok között szerepel az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció elleni fellépés, valamint a kisebbségi jogok védelme. Emellett több ezer oldalnyi uniós jogszabályt kellene beépíteni a hazai rendszerbe.

Sikorski arra is emlékeztetett: az Európai Unió nem egy központilag irányított rendszer, hanem olyan együttműködés, ahol a tagállamoké a végső szó. A fontos döntésekhez egyhangú támogatás kell – vagyis akár egyetlen ország is blokkolhatja a folyamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a politikai támogatás önmagában kevés: minden tagállam beleegyezése szükséges a csatlakozási tárgyalások előrehaladásához.

Brüsszel ugyan dolgozik egy úgynevezett fokozatos integrációs modellen, amely bizonyos előnyöket már a teljes tagság előtt biztosítana Ukrajnának, de ez nem helyettesíti a tényleges csatlakozást. A legfontosabb reformok – például a bírói rendszer átalakítása, a büntetőeljárási szabályok módosítása vagy az állami intézmények megerősítése – továbbra is váratnak magukra.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 08. 22:31
Moszkva nem fog hozzajarulni, egyre inkabb ugy tunik.
fenris
2026. április 08. 21:45 Szerkesztve
Ideje kijózanodniuk az ukránoknak, és levezetniük a csalódottságukat a zsarnokukon. Ez lenne a minimum kritérium részemről, hogy a teljes ukrán vezetést és a nácikáikat kiküldik aknát szedni pizsamában.
Bunyevac1964
2026. április 08. 21:33
És melyik határokkal csatlakozna ? A régiekkel, Krímmel, vagy majd a csökkentett, gazdaságos, tenger nélküli határokkal, amelyekről még meg kellene egyezni.
neszteklipschik
2026. április 08. 21:20 Szerkesztve
Tegyük fel, hogy felvesszük Ukrajnát. (NEM tesszük, de gondolatkísérlet). 1. A jelenleg a latorállam ellenőrzése alatt álló területtel, lakossággal vesszük fel. Vagyis de facto elismerjük "Putler hódítását". 2. A 2014 előtti határokkal vesszük fel. Akkor: a) "EU-s segítségnyújtás" címszóval belépünk a háborúba harcoló egységekkel, amiből csak idő kérdése, hogy mikor válik atomháború. b) nem lépünk be, viszont Putyinnak utaljuk az "ideiglenesen megszállt" területeknek járó fejlesztési forrásokat, támogatásokat, hogy ezeket legyen szíves továbbadni a Donbasznak, Krímnek, hiszen ezek "Ukrajna részei" és az itt élők "ukrán állampolgárok". Maaargit! NOOORMÁÁLIS??! 😲😲😲
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!