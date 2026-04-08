Óriási pofont kapott Zelenszkij: a legnagyobb szövetségese sem hisz Ukrajna uniós csatlakozásában

Kijózanító üzenetet kapott az ukrán elnök: még Varsó szerint sem reális a gyors EU-csatlakozás.
Komoly figyelmeztetést kapott Kijev egyik legfontosabb európai szövetségesétől: Radoslaw Sikorski egyértelművé tette, hogy Ukrajna 2027 előtt biztosan nem válik az Európai Unió tagjává – számolt be a Világgazdaság.
A lengyel külügyminiszter egy interjúban arról beszélt: hiába a politikai szándék és a háborús helyzet miatti szimpátia, az EU-csatlakozás nem gyorsítható fel pusztán jóindulatból. Mint fogalmazott, „nem igaz, hogy Ukrajna minden szükséges törvényt elfogadott volna” – vagyis a folyamat alapjai is hiányoznak.
Sikorski szerint a háború és a parlament működésének nehézségei részben magyarázzák a lassulást, de a valóság az, hogy a törvényhozás „szinte teljesen elakadt”. Ez pedig alapvető akadályt jelent az uniós csatlakozás szempontjából.
A kijelentés különösen kellemetlen Volodimir Zelenszkij számára, aki korábban 2027-re tűzte ki a csatlakozás céldátumát. Azonban már Ursula von der Leyen is jelezte: a tagállamok nem állnak készen konkrét időpontot mondani.
Az EU-tagság ugyanis nem politikai gesztus, hanem szigorú feltételek teljesítéséhez kötött folyamat. Az úgynevezett koppenhágai kritériumok három fő területet fednek le:
Ukrajnának ezen a téren komoly lemaradása van. A legkritikusabb pontok között szerepel az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció elleni fellépés, valamint a kisebbségi jogok védelme. Emellett több ezer oldalnyi uniós jogszabályt kellene beépíteni a hazai rendszerbe.
Sikorski arra is emlékeztetett: az Európai Unió nem egy központilag irányított rendszer, hanem olyan együttműködés, ahol a tagállamoké a végső szó. A fontos döntésekhez egyhangú támogatás kell – vagyis akár egyetlen ország is blokkolhatja a folyamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a politikai támogatás önmagában kevés: minden tagállam beleegyezése szükséges a csatlakozási tárgyalások előrehaladásához.
Brüsszel ugyan dolgozik egy úgynevezett fokozatos integrációs modellen, amely bizonyos előnyöket már a teljes tagság előtt biztosítana Ukrajnának, de ez nem helyettesíti a tényleges csatlakozást. A legfontosabb reformok – például a bírói rendszer átalakítása, a büntetőeljárási szabályok módosítása vagy az állami intézmények megerősítése – továbbra is váratnak magukra.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP